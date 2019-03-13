曾执导多部皇后乐队音乐录影带的鲁迪·多尔扎尔在接受Page Six采访时透露，乐队的经纪人吉姆·比奇对电影《波西米亚狂想曲》的续集很感兴趣。









值得一提的是，皇后乐队的吉他手布莱恩·梅，也曾表示乐队的故事可能会有更多。在去年11月的一次采访中，他谈到了第一部电影，他说:“我认为‘Live Aid’是一个很好的选择。谁知道呢，也许会有续集。”





不过对于续集，一些粉丝并不赞同：“续集拍什么呢？病重缠身的弗雷迪悲惨的样子？”大家纷纷对续集涉及的内容发起讨论。





据悉，《波西米亚狂想曲》将于3月22日登陆中国，于全国艺术电影放映联盟加盟影院专线放映，以2D/中国巨幕/IMAX/杜比全景声/杜比影院/ScreenX多制式呈现。









同时“卡拉OK”放映版本也将首次在中国大陆大银幕上呈现。观看“卡拉OK”版本的观众将可以跟随片中演员的演出场面及银幕上特殊的歌词呈现方式，和着皇后乐队万人同唱经典曲目。