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《波西米亚狂想曲》续集正在筹备中？！

乐队经纪人有意拍摄以Live Aid为开端的续作

2019-03-13 09:55:39 来源：Mtime时光网

曾执导多部皇后乐队音乐录影带的鲁迪·多尔扎尔在接受Page Six采访时透露，乐队的经纪人吉姆·比奇对电影《波西米亚狂想曲》的续集很感兴趣。

　　时光网讯  据外媒消息，曾执导多部皇后乐队音乐录影带的鲁迪·多尔扎尔（Rudi Dolezal）在接受Page Six采访时透露，乐队的经纪人吉姆·比奇（Jim Beach）对电影《波西米亚狂想曲》的续集很感兴趣。多尔扎尔说：“我敢肯定，他计划拍摄一部以‘Live Aid’为开端的续集。”吉姆也是电影制作人之一。

“卡拉OK”版预告

　　当《波西米亚狂想曲》推出后，全世界又一次爱上了弗雷迪·墨丘利和皇后乐队。演员拉米·马雷克饰演了颇具传奇色彩的乐队主唱弗雷迪·墨丘利，而他与这位已故歌手惊人的相似之处也俘获了观众的心，电影不但斩获四项奥斯卡奖，还在全球范围内获得8.7亿美元的票房，跻身影史最卖座的音乐剧情片。

　　值得一提的是，皇后乐队的吉他手布莱恩·梅，也曾表示乐队的故事可能会有更多。在去年11月的一次采访中，他谈到了第一部电影，他说:“我认为‘Live Aid’是一个很好的选择。谁知道呢，也许会有续集。”

　　不过对于续集，一些粉丝并不赞同：“续集拍什么呢？病重缠身的弗雷迪悲惨的样子？”大家纷纷对续集涉及的内容发起讨论。

　　据悉，《波西米亚狂想曲》将于3月22日登陆中国，于全国艺术电影放映联盟加盟影院专线放映，以2D/中国巨幕/IMAX/杜比全景声/杜比影院/ScreenX多制式呈现。


　　同时“卡拉OK”放映版本也将首次在中国大陆大银幕上呈现。观看“卡拉OK”版本的观众将可以跟随片中演员的演出场面及银幕上特殊的歌词呈现方式，和着皇后乐队万人同唱经典曲目。

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 波西米亚狂想曲 续集
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Rudi Dolezal

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Jim Beach

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波西米亚狂想曲

波西米亚狂想曲 (2018)

0.0

导演：布莱恩·辛格

主演：拉米·马雷克

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拉米·马雷克

拉米·马雷克

Rami Malek

职业：演员 | 制作人

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