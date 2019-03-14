《流浪地球》拍出了大众想象中的科幻大片，但它不是科幻片的唯一形态。















《流浪地球》预告 “国产科幻电影元年”是一个在媒体、科幻圈和影迷界存在多年的说法，大概可追溯到2015年左右。













有成熟的科幻文学为底本，资本注入、名导加盟，国产电影中尚未成熟的科幻电影类型似乎在一夜间萌芽了，经过大众媒体的助推，“国产科幻电影元年”的说法就此流传开来。



















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伴随着对于《三体》电影诞生的期待，国产科幻电影元年的说法几乎每一年都会被拿出来讨论一遍。而一年又一年的等待，迎来的却是一年又一年的期待落空，“元年”说法甚至一度带上了自嘲意味。







2017年活动现场图片，最左是郭帆，最右是王红卫











