时光网特稿
2019年春节档，《流浪地球》
成为一种现象。据最新数据，影片的票房已经突破46亿人民币，是中国影史票房第二高的影片，仅次于《战狼2》
。
伴随着红火的票房，《流浪地球》
也一时间成为话题热点。其中，“《流浪地球》
开启中国科幻电影元年”的口号在媒体和大众间播散开来。《新华社》也发表《<流浪地球>或开启中国科幻电影元年》的评论文章。
“国产科幻电影元年”是一个在媒体、科幻圈和影迷界存在多年的说法，大概可追溯到2015年左右。
2014年底，中影公布的电影项目中，有三部科幻电影，全部来自于刘慈欣——《流浪地球》《微纪元》
和《超新星纪元》。
2015年，刘慈欣
《三体》获得雨果奖，“凭一己之力将中国科幻拉至国际的高度”，国人为之振奋；《三体》
电影版权持有方游族影业也宣布电影正式开拍。同年，宁浩《疯狂的外星人》
在电影局立项。
有成熟的科幻文学为底本，资本注入、名导加盟，国产电影中尚未成熟的科幻电影类型似乎在一夜间萌芽了，经过大众媒体的助推，“国产科幻电影元年”的说法就此流传开来。
伴随着对于《三体》电影诞生的期待，国产科幻电影元年的说法几乎每一年都会被拿出来讨论一遍。而一年又一年的等待，迎来的却是一年又一年的期待落空，“元年”说法甚至一度带上了自嘲意味。
2017年活动现场图片，最左是郭帆，最右是王红卫
不知是纯粹的巧合，还是导演们都有《银翼杀手》
情结，当时王红卫的感怀之言成真了。老版《银翼杀手》
中故事发生的2019年，成为了那期盼已久的“中国科幻电影元年”。