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2019年真的能称为“科幻元年”吗？

国产科幻早有佳作 未来道路仍不确定

2019-03-14 08:12:54 来源：Mtime时光网

《流浪地球》拍出了大众想象中的科幻大片，但它不是科幻片的唯一形态。


　　时光网特稿 2019年春节档，《流浪地球》成为一种现象。据最新数据，影片的票房已经突破46亿人民币，是中国影史票房第二高的影片，仅次于《战狼2》

　　伴随着红火的票房，《流浪地球》也一时间成为话题热点。其中，“《流浪地球》开启中国科幻电影元年”的口号在媒体和大众间播散开来。《新华社》也发表《<流浪地球>或开启中国科幻电影元年》的评论文章。

《流浪地球》预告

　　“国产科幻电影元年”是一个在媒体、科幻圈和影迷界存在多年的说法，大概可追溯到2015年左右。

　　2014年底，中影公布的电影项目中，有三部科幻电影，全部来自于刘慈欣——《流浪地球》《微纪元》和《超新星纪元》。

　　2015年，刘慈欣《三体》获得雨果奖，“凭一己之力将中国科幻拉至国际的高度”，国人为之振奋；《三体》电影版权持有方游族影业也宣布电影正式开拍。同年，宁浩《疯狂的外星人》在电影局立项。

　　有成熟的科幻文学为底本，资本注入、名导加盟，国产电影中尚未成熟的科幻电影类型似乎在一夜间萌芽了，经过大众媒体的助推，“国产科幻电影元年”的说法就此流传开来。








时光网对于科幻元年的相关报道

　　伴随着对于《三体》电影诞生的期待，国产科幻电影元年的说法几乎每一年都会被拿出来讨论一遍。而一年又一年的等待，迎来的却是一年又一年的期待落空，“元年”说法甚至一度带上了自嘲意味。


2017年活动现场图片，最左是郭帆，最右是王红卫

　　2017年，《银翼杀手2049》内地上映前举办了论坛活动，《流浪地球》导演郭帆也是嘉宾之一。北京电影学院副教授王红卫在论坛上说：“第一波中国科幻作品《流浪地球》《疯狂的外星人》《上海堡垒》，目前都还在制作中，干脆都推到2019年上映，中国科幻元年就正好是《银翼杀手》中的时间点。”

　　不知是纯粹的巧合，还是导演们都有《银翼杀手》情结，当时王红卫的感怀之言成真了。老版《银翼杀手》中故事发生的2019年，成为了那期盼已久的“中国科幻电影元年”。 

作者：王小Sa   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 科幻 元年 流浪地球 刘慈欣 国产科幻电影元年 郭帆

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刘慈欣

刘慈欣

Cixin Liu

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宁浩

宁浩

Hao Ning

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郭帆

郭帆

Frant Gwo

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