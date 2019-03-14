











这引发了粉丝间的一场运动，要求耶茨和华纳“让邓布利多做个gay”，虽然这一提议并没有被华纳接纳，但也许受到了启发，罗琳关于他们的关系稍稍松了些口。在《神奇动物2》发布蓝光碟，罗琳接受采访时她说，“他们之间的感情非常热烈，充满激情，是充满爱的关系。跟任何关系中所发生的一样，不管直的弯的还是贴了什么标签，其中一方永远不知道另一方的真实想。





你觉得你了解，但实际上你并不知道。我对他们关系中性的这方面没那么感兴趣，不过我相信他们的关系中是存在性这个层面的，我对于他们之间为彼此产生的情感更感兴趣，这最终才是所有人类关系中最有意思的事情。”







年轻版的两人由托比·瑞格波与杰米·坎贝尔·鲍尔扮演





还是前面说过的话，你可以对于两个角色间的感情大谈特谈，但如果真的想让观众们接受，不能只在社交网络上和访谈中放出只言片语，要让这些角色的特点真正融入作品才是。也许华纳是出于国际票房考虑，觉得如果把公开而明朗的同性恋关系放到这种影片里，会产生负面影响，但“邓布利多是同性恋”如果只是嘴上说说，真的影响力有限。





《神奇动物：格林德沃之罪》票房（预算2亿美元，全球6.53亿美元，数据来自IMDb）和口碑均不够理想，还不如来得大胆一些呢。