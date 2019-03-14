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史泰龙&贝利主演经典足球片将翻拍！

"鲨滩"佐米希尔拉执导新版"胜利大逃亡"

2019-03-14 09:06:19 来源：Mtime时光网

《通勤营救》《鲨滩》《孤儿怨》等片导演佐米·希尔拉，将担任翻拍版《胜利大逃亡》导演。


　　时光网讯 据外媒报道，1981年经典动作体育片《胜利大逃亡》的翻拍版确定导演，将由执导过《通勤营救》《鲨滩》《孤儿怨》等片的佐米·希尔拉执导。



　　《胜利大逃亡》的故事发生在二战期间德军的一座战俘营里，傲慢的德军为了打击同盟国的士气，不可思议地与被关押的同盟军战俘定了一场足球赛。美国战俘哈奇一直想借机逃跑，这场事关重大的球赛打乱了他的计划。他的命运也鬼使神差的和比赛联结在了一起......        



　　该片的原版由约翰·休斯顿执导，当时的演员阵容汇集了史泰龙、迈克尔·凯恩和巴西著名球王贝利。

　　新版《胜利大逃亡》剧本初稿由加文·欧康诺安东尼·唐巴基斯创作完成，目前唐巴基斯正在进行重写。

　　据2014年的报道，该片原本打算由《明日边缘》导演道格·里曼执导。不过后来不了了之。

　　佐米·希尔拉来自西班牙，2007年的时候执导过《一球成名2》，因此具有体育片的经验。他早期以恐怖片《恐怖蜡像馆》《孤儿怨》打开知名度，随后转向商业大片的道路，与连姆·尼森多次合作，执导了《空中营救》《暗夜逐仇》《通勤营救》等作品。后来，他拒绝了《自杀小队2》，接下强森主演《丛林奇航》导演，这也是他未来最近的一部作品。

   编辑：SaSa

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关键词： 胜利大逃亡 二战 体育 动作 翻拍 史泰龙 贝利
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