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《波西米亚狂想曲》这张海报Rock You!

再现摇滚传奇君临气场 600场点映即将开启

2019-03-14 09:51:16 来源：Mtime时光网

《波西米亚狂想曲》发布“震撼”版海报，影片将于3月22日在全国艺术电影放映联盟加盟影院专线放映。


　　时光网讯  斩获最佳男主、最佳剪辑等四项奥斯卡大奖，2018全球票房排名第6、影史最卖座的音乐剧情片《波西米亚狂想曲》将于3月16、17日在北京、上海、广东、苏州等30个省份开启600场点映。今日，影片发布“震撼”版海报，影片将于3月22日在全国艺术电影放映联盟加盟影院专线放映。

　　《波西米亚狂想曲》是对皇后乐队、传奇主唱佛雷德·摩克瑞以及他们音乐的致敬盛宴，这是一段充满爱、痛苦、接纳和音乐的旅程。






　　佛雷德·摩克瑞（拉米·马雷克 饰）曾是希思罗机场的一名普通搬运工，对音乐满腔热血的他，与布莱恩·梅（格威利姆·李 饰）、罗杰·泰勒（本·哈迪 饰）、约 翰·迪肯（约瑟夫·梅泽罗 饰）组成皇后乐队。

　　这个殿堂级乐队的从无到有，从疏离到重聚，从低谷到巅峰，仿佛就是佛雷德一生的缩影。在最后的日子里，佛雷德做了生命中最重要的决定——在音乐史上最伟大的“拯救生命”大型摇滚乐演唱会上，将所有热血付诸于歌声。

　　电影中对皇后乐队在1985年“拯救生命”大型摇滚演唱会上演出场面的神级还原，让全球影迷和乐迷热泪盈眶。曾执导皇后乐队音乐录影带的鲁迪·多尔扎尔（Rudi Dolezal）在接受《纽约邮报》第六版采访时表示皇后乐队经纪人吉姆·比奇（Jim Beach）对电影续集很感兴趣。鲁迪说：“他计划拍摄一部以‘拯救生命’摇滚演唱会为开端的续集。” 

   编辑：hello王小羊

关键词： 波西米亚狂想曲 海报
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波西米亚狂想曲

波西米亚狂想曲 (2018)

0.0

导演：布莱恩·辛格

主演：拉米·马雷克

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