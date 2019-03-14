《波西米亚狂想曲》发布“震撼”版海报，影片将于3月22日在全国艺术电影放映联盟加盟影院专线放映。











《波西米亚狂想曲》是对皇后乐队、传奇主唱佛雷德·摩克瑞以及他们音乐的致敬盛宴，这是一段充满爱、痛苦、接纳和音乐的旅程。





















佛雷德·摩克瑞（拉米·马雷克 饰）曾是希思罗机场的一名普通搬运工，对音乐满腔热血的他，与布莱恩·梅（格威利姆·李 饰）、罗杰·泰勒（本·哈迪 饰）、约 翰·迪肯（约瑟夫·梅泽罗 饰）组成皇后乐队。





这个殿堂级乐队的从无到有，从疏离到重聚，从低谷到巅峰，仿佛就是佛雷德一生的缩影。在最后的日子里，佛雷德做了生命中最重要的决定——在音乐史上最伟大的“拯救生命”大型摇滚乐演唱会上，将所有热血付诸于歌声。





电影中对皇后乐队在1985年“拯救生命”大型摇滚演唱会上演出场面的神级还原，让全球影迷和乐迷热泪盈眶。曾执导皇后乐队音乐录影带的鲁迪·多尔扎尔（Rudi Dolezal）在接受《纽约邮报》第六版采访时表示皇后乐队经纪人吉姆·比奇（Jim Beach）对电影续集很感兴趣。鲁迪说：“他计划拍摄一部以‘拯救生命’摇滚演唱会为开端的续集。”