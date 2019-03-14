根据外媒Variety的报道，《副总统》让Annapurna至少赔了1500万美元（预算是6500万美元），有其它消息源称，损失更接近2000万美元；而《比尔街》则让影业损失了800-1000万美元左右，《无间炼狱》赔了大约700万美元。

这三部影片的票房失利最让人沮丧的是，它们的口碑都非常不错，特别是《比尔街》和《副总统》，后者还拿了包括“最佳影片”在内的8项奥斯卡提名。虽然观众口味和学院品味不同，也不是一天两天的事儿了，但这至少说明了这三部影片的市场营销方面是存在问题的。圣诞档本来就很拥挤，而三部电影都挤在圣诞节12月25日当天上映，这一点也许是Annapurna的失误。































很显然，33岁的梅根对于这一报道非常不满，发推做了回应，“拜托，Variety的这位记者（是女的），你就这么支持女性啊。我为电影行业做了很多贡献，你会希望我干这行的。顺便说一句，我的钱和我是长这样的……而且我爸也觉得我屌爆了。”配图是Beyonce的一个gif。







这位亿万富翁的女儿、影业创始人大姐姐看上去攻气十足

（Alberto E. Rodriguez/Getty Images North America）



