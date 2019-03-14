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"副总统""比尔街"让富二代投资人赔钱了

当事人:老娘有钱 我亿万富翁爸爸觉得我拽

2019-03-14 09:58:27 来源：Mtime时光网

Annapurna影业的新片《假若比尔街能说话》和《副总统》虽然颁奖季表现不错，但票房赔得很惨，对于这一外媒的报道，影业创始人表示不在乎，“我有钱，我爹也觉得我巨牛”。

《副总统》《比尔街》

　　时光网讯　独立电影制片方Annapurna影业，在去年的颁奖季一共有三部影片，巴里·杰金斯《假若比尔街能说话》卡瑞恩·库萨马《无间炼狱》，以及亚当·麦凯《副总统》。虽然影业在今年奥斯卡上获得了两座小金人——《比尔街》中雷吉娜·金的“最佳女配角”，与《副总统》的“最佳妆发”，但没有一部影片在票房收入方面赚着钱。

　　根据外媒Variety的报道，《副总统》让Annapurna至少赔了1500万美元（预算是6500万美元），有其它消息源称，损失更接近2000万美元；而《比尔街》则让影业损失了800-1000万美元左右，《无间炼狱》赔了大约700万美元。


《无间炼狱》一看就是妮可·基德曼卯着劲儿冲颁奖季的作品

　　这三部影片的票房失利最让人沮丧的是，它们的口碑都非常不错，特别是《比尔街》和《副总统》，后者还拿了包括“最佳影片”在内的8项奥斯卡提名。虽然观众口味和学院品味不同，也不是一天两天的事儿了，但这至少说明了这三部影片的市场营销方面是存在问题的。圣诞档本来就很拥挤，而三部电影都挤在圣诞节12月25日当天上映，这一点也许是Annapurna的失误。

　　自2017年夏天，Annapurna开始自己发行凯瑟琳·毕格罗《底特律》开始（之前纯是制片方，没有发行的业务），影业就一直在经济方面并不景气。只有去年布茨·赖利《抱歉打扰》有微薄的盈利，去年9月公映的《希斯特斯兄弟》雅克·欧迪亚执导，3800万美元的预算收回了刚刚超过100万美元的票房。


《副总统》中的克里斯蒂安·贝尔获得影帝提名

　　过去几年中，Annapurna几乎成了“独立优秀电影”的代名词之一，他们给了许多作者导演拍片的经费，能让他们实现自己对于电影的愿景，影业也因这一点收到了媒体和观众们的欢迎。包括保罗·托马斯·安德森《大师》斯派克·琼斯《她》，与大卫·O·拉塞尔《美国骗局》等，都是Annapurna旗下制片的作品。

　　接下来，Annapurna需要一次绝地反击了，不知道奥利维亚·王尔德执导的《高材生》能不能达到这个小目标。奥利维亚的首部导演长片作品在西南偏南电影节上首映后，观众反响非常不错，希望可以成为影业目前急切需要的商业成功之作。本片将于5月24日全美公映，之后，Annapurna还将发行由莱卡动画制片的《遗失的环节》，以及理查德·林克莱特推迟上映的《伯纳黛特你去哪了》



　　而关于Variety的这篇报道，有了个很有趣的新下文。Annapurna影业的创始人梅根·埃里森肯定也看到了这篇报道——插播一句，她父亲是甲骨文公司的创始人和CEO，现在在全世界“最有钱的人”排行榜上位居第5位。

　　很显然，33岁的梅根对于这一报道非常不满，发推做了回应，“拜托，Variety的这位记者（是女的），你就这么支持女性啊。我为电影行业做了很多贡献，你会希望我干这行的。顺便说一句，我的钱和我是长这样的……而且我爸也觉得我屌爆了。”配图是Beyonce的一个gif。


这位亿万富翁的女儿、影业创始人大姐姐看上去攻气十足
（Alberto E. Rodriguez/Getty Images North America）

　　1月份的时候，梅根曾经发过一个推特，是张白人影评家和颁奖季投票人超级爱《绿皮书》的恶搞图，后来又删掉了。现在又发Beyonce的gif图。公关团队能不能管一管。

　　小心啊，如果不好好拍电影，就要回家继承父亲430亿美元的家产了，可怕。

   编辑：甄甏甏

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关键词： Annapurna 影业 副总统 假若比尔街能说话
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