时光网讯
独立电影制片方Annapurna影业，在去年的颁奖季一共有三部影片，巴里·杰金斯
的《假若比尔街能说话》
，卡瑞恩·库萨马
的《无间炼狱》
，以及亚当·麦凯
的《副总统》
。虽然影业在今年奥斯卡上获得了两座小金人——《比尔街》中雷吉娜·金
的“最佳女配角”，与《副总统》的“最佳妆发”，但没有一部影片在票房收入方面赚着钱。
根据外媒Variety的报道，《副总统》让Annapurna至少赔了1500万美元（预算是6500万美元），有其它消息源称，损失更接近2000万美元；而《比尔街》则让影业损失了800-1000万美元左右，《无间炼狱》赔了大约700万美元。
这三部影片的票房失利最让人沮丧的是，它们的口碑都非常不错，特别是《比尔街》和《副总统》，后者还拿了包括“最佳影片”在内的8项奥斯卡提名。虽然观众口味和学院品味不同，也不是一天两天的事儿了，但这至少说明了这三部影片的市场营销方面是存在问题的。圣诞档本来就很拥挤，而三部电影都挤在圣诞节12月25日当天上映，这一点也许是Annapurna的失误。
而关于Variety的这篇报道，有了个很有趣的新下文。Annapurna影业的创始人梅根·埃里森
肯定也看到了这篇报道——插播一句，她父亲是甲骨文公司的创始人和CEO，现在在全世界“最有钱的人”排行榜上位居第5位。
很显然，33岁的梅根对于这一报道非常不满，发推做了回应，“拜托，Variety的这位记者（是女的），你就这么支持女性啊。我为电影行业做了很多贡献，你会希望我干这行的。顺便说一句，我的钱和我是长这样的……而且我爸也觉得我屌爆了。”配图是Beyonce的一个gif。
这位亿万富翁的女儿、影业创始人大姐姐看上去攻气十足
（Alberto E. Rodriguez/Getty Images North America）
1月份的时候，梅根曾经发过一个推特，是张白人影评家和颁奖季投票人超级爱《绿皮书》
的恶搞图，后来又删掉了。现在又发Beyonce的gif图。公关团队能不能管一管。
小心啊，如果不好好拍电影，就要回家继承父亲430亿美元的家产了，可怕。