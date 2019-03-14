包括《绝望主妇》女主角菲丽西提·霍夫曼等在内的50人，因涉嫌替儿女找枪手，支付巨额钱款让孩子上大学，伪装孩子是体育生，或帮助孩子在大学入学考试时作弊等行为，因欺诈与行贿被捕或被起诉。

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洛莉在美剧《新飞越比弗利》中





调查文件指出，嫌疑人支付上百万美金，让他们的小孩进入高等学府，包含耶鲁大学、斯坦福大学、乔治亚大学、南加州大学（USC）、与加州大学洛杉矶分校（UCLA）。其他被点名的学校还有加州大学圣地亚哥分校、德州大学奥斯丁分校、以及维克森林大学(Wake Forest University)。





波士顿的美国联邦检察官Andrew Lelling在记者会上表示，还不确定会不会起诉相关学生，这些学校并没有被认为是共同谋划人。洛杉矶联邦检察官发言人Thom Mrozek则说，12日一早，洛杉矶地区就有超过包含菲丽西提·霍夫曼等10位嫌疑人被逮捕，预计当天下午2时开始出庭过堂，洛莉·路格林并未被捕。







菲丽西提在《绝望主妇》中





据了解，联邦调查员根据与目击者面谈、银行往来纪录、旅行纪录、电邮、手机定位数据等方式搜证。欺诈案中，这些家长接触了一家位在南加州的大学入学准备公司的发起人William Singer，支付大笔钱，找枪手帮孩子考美国大学入学考试SAT或是ACT。检察官更指出，Singer更支付给大学体育校队教练和入学检阅官超过2500万美金，伪装这些小孩是通过体育校队招聘而入学。





根据美联社报导，Singer在12日中午就在波士顿法庭中达成认罪协议，罪名包含敲诈勒索、洗钱、以及妨碍司法公正等。他曾试图警告多位涉嫌人，政府正在调查此案，但从2018年9月就开始配合检方调查，试图减轻刑期。目前他已支付50万保释金交保出狱，6月19日将判刑。其他多位校队教练也将认罪。







洛莉与老公和他们的两个女儿





洛莉·路格林与老公Mossimo Giannulli，被指控通过Singer的公司付给南加州大学50万美金，好让两位女儿以划船校队新生的名义保证入学，但两人都未参加划船校队。洛莉与老公面对的是预谋邮件欺诈罪、以及诚信服务电信欺诈罪（honest services mail fraud）。





南加大校长Wanda M. Austin回应表示，联邦政府认为南加大是这个欺诈案的受害者，涉嫌人包含一位校队部门资深员工、一位现任教练、以及其他三位教练团员工，他们被指控涉嫌这场大学入学欺诈案，也被政府以多项罪名起诉。 “但目前我们没有理由相信，入学检阅部门员工或是资深检阅官熟知、或是参与这起欺诈案，我相信政府单位也认同。”







梅西谈到自己的两个女儿很骄傲









起诉书中指称，包含Singer在内的保密证人，与菲丽西提在他们家会面，并解释他“控制”了其中一家SAT考试中心，所以可以帮忙在菲丽西提的女儿考试时，安排特定监考人员，并在试后修改答案。菲丽西提之后与这位保密证人通过电邮讨论如何帮女儿要到更宽裕的考试时间，以及如何安排让女儿在校外考SAT。







梅西在《冰血暴》中





据悉，菲丽西提的女儿在2017年12月考SAT拿了1420分，比她上一次考试多了400分。 （笔者注：SAT旧制满分1600，常春藤名校至少要1500分。不是故意要落井下石，但作弊还拿不到1500进常春藤，那这钱花得……）联邦调查局的监听带中更指出，2018年10月，菲丽西提想要故技重施以同样方式送小女儿进大学，但没有实施执行。





格外讽刺的是，梅西今年初在Parade的一场面谈中谈到两位女儿，称赞她们是非常杰出的女人。 “我大女儿苏菲亚就读洛杉矶艺术高中，在那里非常杰出活跃。我知道她有意朝影视圈发展，我也很支持。我看过她（表演），她很棒、非常棒。”







Singer（右）离开联邦法院





梅西也说大女儿一定会去念大学，当时正在申请大学入学，“压力非常大，我支持她接到入学通知后休息一年，老天不会让人过两遍18岁的。我知道选角要找25、26岁女演员多的是，但要找15、16岁演员则是非常困难。苏菲亚外表看起来很年轻，我想对她是一大契机。”至于小女儿乔治亚，梅西则说她非常喜欢政治，也在注重学术教育的学校表现杰出。





另外两个影视圈的起诉人还有，位于比佛利山的行销公司Trendera创办人Jane Buckingham，以及Midwest Television老板Elisabeth Kimmel，Kimmel同样也是一家专门处理影视与音乐作品的法律顾问公司合伙人。







南加大校长





菲丽西提与洛莉虽然最高可被处以五年牢刑，但基于他们过去缺乏犯罪纪录，律师也可能协商认罪协议，最终会被判刑多久难以预测。《好莱坞报道者》的最新消息是，法院对于菲丽西提设置了“不允许离开美国大陆境内”的禁令，并规定缴纳25万美元可以保释。



