虽然郭京飞和姚晨在剧中是水火不相容的兄妹，但是在戏外，两人却是合作三次之多的老戏友。在《都挺好》中，明成暴打明玉的戏份让不少观众心疼：“苏明成你怎么下得去手”？





















对此，郭京飞给予回应：“跟姚晨肯定沟通过。其实最怕的就是不知道这场戏会怎么拍，然后我就给她吃定心丸，我是一个话剧演员，受的训练是保护好自己的对手，事实上这场戏拍的非常简单，就拍了一遍，也非常安全，她躺在地上，镜头怼着我的脸，我就打空气”。











在《都挺好》中，郭京飞饰演的苏明成与倪大红饰演的苏大强的父子戏份也十分精彩，虽然被父亲“处处黑”，但是关于赡养父亲的一段表白戏份，让大家突然对明成“刮目相看”，坦言：“看到苏明成抹眼泪的那段，莫名心疼了。”





苏明成后期如何与明玉和解、与苏家和解，值得继续期待。郭京飞也在谈及苏家关系走向时说：“其实这个戏到最后，不是亲情的包容，而是我们要学会一种人与人之间打交道的方式，多看别人的好，多换位思考，忘记那些不开心的东西，因为每个人身上都会有好的一面，也会有坏的一面。”