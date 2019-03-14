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郭京飞揭秘《都挺好》“殴打妹妹”幕后

大家请放心：姚晨没挨打，其实打的是空气

2019-03-14 10:26:40 来源：Mtime时光网

虽然郭京飞和姚晨在剧中是水火不相容的兄妹，但是在戏外，两人却是合作三次之多的老戏友。在《都挺好》中，明成暴打明玉的戏份让不少观众心疼：“苏明成你怎么下得去手”？


　　时光网讯  电视剧《都挺好》正在热播，随着“苏明成打苏明玉”登上热搜，苏家的矛盾也达到高潮，观众更是掀起痛批明成殴打妹妹行径的讨论热潮。

　　郭京飞饰演的苏明成才从开篇备受溺爱的“妈宝男”，变成人人喊打的“作男”，既有在父亲面前有苦说不出的可爱一面，也有暴力解决问题的可恨一面，郭京飞在谈及这个角色的大起大落时，说：“一个好的剧，一个好的人物，让大家感兴趣的也跟生活一样，就像过山车，上上下下起起伏伏。”
　


　　据了解，虽然郭京飞和姚晨在剧中是水火不相容的兄妹，但在戏外，两人却是合作三次之多的老戏友。早在《防火墙5788》时，郭京飞便和姚晨饰演过一对情侣。在郭京飞主演的《龙门镖局》中，姚晨不仅客串过，还发微博大赞郭京飞演技。在《都挺好》中，明成暴打明玉的戏份让不少观众心疼：“苏明成你怎么下得去手”？

　　对此，郭京飞给予回应：“跟姚晨肯定沟通过。其实最怕的就是不知道这场戏会怎么拍，然后我就给她吃定心丸，我是一个话剧演员，受的训练是保护好自己的对手，事实上这场戏拍的非常简单，就拍了一遍，也非常安全，她躺在地上，镜头怼着我的脸，我就打空气”。



　　在《都挺好》中，郭京飞饰演的苏明成与倪大红饰演的苏大强的父子戏份也十分精彩，虽然被父亲“处处黑”，但是关于赡养父亲的一段表白戏份，让大家突然对明成“刮目相看”，坦言：“看到苏明成抹眼泪的那段，莫名心疼了。”

　　苏明成后期如何与明玉和解、与苏家和解，值得继续期待。郭京飞也在谈及苏家关系走向时说：“其实这个戏到最后，不是亲情的包容，而是我们要学会一种人与人之间打交道的方式，多看别人的好，多换位思考，忘记那些不开心的东西，因为每个人身上都会有好的一面，也会有坏的一面。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 都挺好 郭京飞 姚晨
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