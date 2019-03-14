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《秦明·生死语者》让一具尸体“说话”

新预告曝光 严屹宽版秦明获得原著作者认可

2019-03-14 10:42:19 来源：Mtime时光网

《秦明·生死语者》发布“鉴证追凶版”预告片与“生死版”角色海报，还原职业法医真实破案现场，让尸体“说话”。
　　时光网讯  由李海蜀黄彦威联合执导，严屹宽代斯耿乐郝劭文等领衔主演，杜鹃特邀出演的首部法医秦明大电影《秦明·生死语者》即将登陆全国影院。今日，片方发布“鉴证追凶版”预告片与“生死版”角色海报，还原职业法医真实破案现场，让尸体“说话”。

　　作为首部法医秦明大电影，《秦明·生死语者》改编串连了作者秦明本人在法医工作中遇到的经典棘手案件，以案中案的形式体现电影版秦明系列作品的升级。而对于此番出演“老秦”的严屹宽的表现，作者秦明本人十分认可。

　　他表示，外表形象只是一方面，最重要的是，“严屹宽是一个会用脑子演戏的人，他会思考角色的内核所在，以及如何通过肢体语言表达人物内心。”





　　本次曝光的“鉴证追凶版”预告以尸体解剖为开端，镜头跟随“老秦”在解剖台、档案室、凶案现场以及林立的都市大楼中切换。在秦明锲而不舍的追踪与推理下，发现“无语体师谋杀案”与“尘封16年雪山失踪案”两案之间呈现出若隐若现的关联，这一重大发现让迷雾中不得昭雪的案件得到一丝光亮。

　　但秦明与老搭档刑警队长林涛在探案过程中互相质疑，甚至大打出手，致使追查真相之路或再陷僵局。6条人命，5具尸体，面对环环相扣的案中案，法医秦明最终能否让“无语体尸”透过层层迷雾“开口说话”？

　　原著《尸语者》中，涉及诸多法医解剖和跟踪取证的内容，对于医学、法学、刑侦、生物科学、心理学等诸多学科都有着很高的要求，所以电影制作团队前期投入了大量精力对相关细节进行研究。影片请到作者秦明对涉及法医学的专业知识进行指导；而导演之一黄彦威的中国科学院遗传学博士身份，为影片提供了双重科学保障。







   编辑：hello王小羊

关键词： 秦明 预告 海报
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相关电影/影人

严屹宽

严屹宽

Yikuan Yan

职业：演员

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秦明·生死语者

秦明·生死语者 (2019)

0.0

导演：李海蜀

主演：严屹宽 代斯

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