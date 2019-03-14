《过春天》今日发布“非看不可”版预告，展示出了花季少女佩佩深入水客群体的全过程。













预告开始，黄尧饰演的学生妹佩佩在过境时被塞了一手Iphone，阴差阳错中进入了水客的世界，阿豪、花姐闯入她的生活，学生妹摇身一变成为了捞金水客。随着预告的进行，佩佩的家庭生活也被揭露——鲜为人知的单非家庭群体、分崩离析的母爱映射出了故事背后的社会问题。





《过春天》讲述了一个颇具有现实骨感意义的青春故事，16岁少女佩佩家庭离异，虽然随母亲居住在深圳，但是每天都要通过关口去往香港读书。就是这样一个“单非少女”，为了攒钱完成与闺蜜JO一起去日本看雪的约定，处于青春困惑期的她选择成为“水客，一段“冒险”感十足的故事就此展开。













作为2019年最被看好的华语处女作，电影《过春天》自首映后，收获观众一致好评，有观众就影片类型评论道：“《过春天》是华语影史首部水客题材青春片，开启了华语青春片的2.0时代。”导演白雪也曾提到过：“我总是从社会议题中找寻我的电影人物。”





影片曾被网友调侃为零流量、零卡司，但自其多伦多电影节全球首映起，便收获好评如潮，除去持续受到了国内外奖项加持，该片还受到了全球100+媒体力推热荐。据悉，3月20日《过春天》也将在香港电影节首映，电影节期间的2场展映，影票刚一开售就秒速售罄，组委会紧急又增加了1场，可见《过春天》受到观众喜爱。