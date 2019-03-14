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王千源现身支持《钢的琴》导演新作

张猛周冬雨打造全胶片电影《阳台上》首映

2019-03-14 11:42:01 来源：Mtime时光网

《钢的琴》主演王千源更现身支持老友张猛的新片《阳台上》，他佩服张猛敢拍非常有冲击力的少年内心题材的片子，直言导演心态“越活越年轻”。

终极预告

　　时光网讯  由张猛执导，周冬雨任出品人并特约出演、王锵领衔主演的现实主义题材影片《阳台上》，将于3月15日公映。13日，张猛携主创王锵、曹瑞亮相电影北京首映礼，《钢的琴》主演王千源更现身支持老友新片，他佩服张猛敢拍非常有冲击力的少年内心题材的片子，直言导演心态“越活越年轻”。




　　《阳台上》讲述了一个“未完成的复仇故事”，其中“弱者对于弱者的伤害”传递出世俗生活的艰辛和人性的复杂。张猛做到了尽可能地还原原著小说，虽然没有强大的戏剧冲突，但是十分符合男主人公张英雄眼中的世界，也是当代年轻人的生活缩影。

　　在首映礼现场，他再次隔空感谢出品人周冬雨的鼎力支持，表示《阳台上》是一部小而珍贵的电影，希望观众能走进电影院感受胶片电影的美好，期待听到更多真实的声音。

　　王千源、张亮、窦骁、田雨、王旭东、张蓝心、史航等纷纷到场支持。史航尤为喜爱这部电影，感慨“是茫然把我们拴在一起，张猛如此缓慢柔和微妙的情境，白描出了大千世界”；

　　张蓝心表示受到了缓慢的暴击，剧情上的许多设定都意想不到；刚刚和张猛有过合作的张亮谈到观影感受滔滔不绝，联想到了从学校进入社会的无奈，对于结局也满是释怀。

   编辑：hello王小羊

关键词： 张猛 阳台上 周冬雨 王千源
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