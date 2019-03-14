漫威10周年和中国的体育明星们一一对应起来。

漫威X体育总局之马龙 时光网讯 距离《复仇者联盟4》全球公映还有1个多月，漫威已在中国内地开启接地气的宣传。 距离《复仇者联盟4》全球公映还有1个多月，漫威已在中国内地开启接地气的宣传。





今日漫威影业联合国家体育总局训练局推出“十年磨砺 成就非凡”主题大片，马龙、朱婷、武大靖等6位运动员与漫威超级英雄强强联手，并率先曝光马龙的视频。

2019年，中国体育健儿备战正酣，而正在热映的《惊奇队长》打响漫威开年头一炮，备受瞩目的《复仇者联盟4：终局之战》将于4月底5月初席卷全球。





此次，中国乒乓球选手马龙对应钢铁侠，中国女子排球选手朱婷对应惊奇队长，中国羽毛球选手谌龙对应雷神，中国短道速滑选手武大靖对应黑豹，中国篮球选手郭艾伦对应美国队长，中国体操选手林超攀对应绿巨人浩克。





你觉得黑寡妇、鹰眼、蜘蛛侠、冬兵、幻视、星爵、红女巫对应哪几个运动员比较合适呢？







六位超级英雄中，漫威电影宇宙的领军人物钢铁侠对应乒坛旗帜马龙，无论是生死攸关的战场，还是万人瞩目的球场，火力全开的两人都具有超强攻击力，足以占得头筹，大获全胜；











被称为“漫威最强英雄”的惊奇队长对应女排主攻手朱婷，朱婷在比赛中无人可挡，一手大力扣杀更是致胜王牌，而惊奇队长双手能够释放强力能量冲击，被观众视为拯救复仇者联盟的希望；











复仇者联盟的领袖美国队长则对应男篮控球后卫郭艾伦，在团队作战中运筹帷幄，带着一往无前的勇气和信念，战斗到底；











瓦坎达国王黑豹对应短道速滑选手武大靖，一个是在辽阔的非洲草原行如疾风，一个则是叱咤冰场赛道，速度永不设限；











复仇者联盟的秘密武器浩克对应体操全能选手林超攀，浩克变身后的巨大能量对应林超攀的惊人爆发力，赋能引爆，潜力无限；











而天生神力的雷神则对应羽毛球奥运冠军谌龙，无论是挥舞雷神之锤还是羽毛球拍，都气贯长虹，打破束缚，成就真正强者！