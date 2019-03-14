



作为一名演员，关晓彤并没有自我满足，她始终在突破自己的认知边界。她知道诠释不同角色背后，自己的生活其实是有单一性的。她会强迫自己用理性思维去补充感性思维的逻辑漏洞，关晓彤给自己定了一个底线：在驾驭人物角色的基础上去体验人生。













作为观众印象中的童星“代表”，张子枫并不想被贴上标签。“我确实有不安在，但我也有我前进的动力，我的步伐没有很快，一点一点的往前走，这样的节奏对我来讲很好。” 青春期的那些角色并不会影响到她对生活的导向和看法，“遇到了麻烦，就想办法去解决它；做自己喜欢的事，扯什么适合不适合。”这是她对生活和工作的态度，带着点00后的倔强和韧劲儿。 18岁之前，欧阳娜娜对自己的认知就已然清晰，重回校园也不是一时兴起，她总知道自己到底想要什么。她对呈现在大众面前的形象没有任何预设，觉得不管呈现出来的样子是大家喜欢的或是哪里觉得不满意的，那都是她的真实一面。带起了Vlog风潮的欧阳娜娜，正在努力地向外界呈现一个最为真实的自己。

文淇年幼成名，接触到的作品都是较晦暗且阴沉的，相比于同龄人，她更加早熟，但同时文淇汲取那些养分，借势成长。“我想世界那么大，总是会有阳光照不到的地方，但你不能就此否认它更多地方是美好的。”不止一次，观众从这个粉雕玉琢的女孩的一颦一笑里感受到了原生态的觉悟和力量。