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《如影随心》白色情人节发"手写情书信"

导演霍建起&天后那英 走心"安利"这部爱情片

2019-03-14 15:37:43 来源：Mtime时光网

《如影随心》在白色情人节这天发布"手写情书信"，导演 霍建起、出品人薛晓路及天后那英，亲笔手写信“安利”这部影片。
      时光网讯 在3月14日白色情人节之际，由陈晓杜鹃主演的都市爱情电影《如影随心》惊喜发声，曝光了一组由导演霍建起、原作安顿、出品人薛晓路、音乐总监陈建骐以及乐坛天后那英，亲笔手写“安利”影片，高调发声从制作、类型、故事剧情以及音乐等全方位诠释揭晓影片独特之处。

      今日发布的主创手写预热图全方位展现了影片《如影随心》的“匠心独具”。导演霍建起从电影制作角度出发，“这里没有浮夸，只有极致”，表明了对影片创作的精心考究；出品人薛晓路写道“这里没有套路，只有真挚”体现影片在类型上的突破和创作之用心；原作作家安顿则以一句“这里没有对错，只有经过”从内容上引发观众的情感共鸣；音乐总监陈建骐称“这里没有喧嚣，只有心跳”，则让大家对电影原声更加好奇。

      而除了《如影随心》幕后班底的手写寄语外，最令大家惊喜的则是乐坛天后那英的鼎力支持，此前曾为电影《如影随心》创作主题曲《两个人一个人》的“那姐”，亲手提笔写到个人对影片的理解：“这里没有真相，只有真情”。让观众对这部都市男女之间的错爱故事充满了期待。 

       霍建起导演称：“《如影随心》是中国的情感实录，但它所触碰到的情感区域适用于全世界的人”。此外，导演继2005年执导《情人结》后再次搭档著名编剧安顿，加上出品人薛晓路与天才音乐总监陈建骐，组成“爱情电影黄金推手”的王牌组合。

       除了专业的幕后团队，电影《如影随心》更是邀请了高颜值实力演员陈晓和杜鹃倾情出演。男主陈晓突破此前银幕上的“暖男”形象，蓄起胡须留起长发，变身气质出众的小提琴演奏家。杜鹃则在影片中饰演一名室内设计师，造型和服装极其考究。

   编辑：YY

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关键词： 如影随心
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如影随心

如影随心 (2018)

-1.0

导演：霍建起

主演：杜鹃 陈晓

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