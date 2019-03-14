《如影随心》在白色情人节这天发布"手写情书信"，导演 霍建起、出品人薛晓路及天后那英，亲笔手写信“安利”这部影片。













霍建起导演称：“《如影随心》是中国的情感实录，但它所触碰到的情感区域适用于全世界的人”。此外，导演继2005年执导《情人结》后再次搭档著名编剧安顿，加上出品人薛晓路与天才音乐总监陈建骐，组成“爱情电影黄金推手”的王牌组合。





除了专业的幕后团队，电影《如影随心》更是邀请了高颜值实力演员陈晓和杜鹃倾情出演。男主陈晓突破此前银幕上的“暖男”形象，蓄起胡须留起长发，变身气质出众的小提琴演奏家。杜鹃则在影片中饰演一名室内设计师，造型和服装极其考究。

编辑：YY