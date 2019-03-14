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《雷霆沙赞！》发布IMAX专属海报

DC逗比英雄4月5日登录IMAX影院

2019-03-14 16:10:45 来源：Mtime时光网

身穿红色紧身衣，披着白色斗篷、胸前闪耀着黄色闪电的超级英雄沙赞伫立在城市的高处，喝着肥宅快乐水，手捧印有IMAX LOGO的爆米花，一面正经、一面逗比的另类英雄喜感气质扑面而来。

《雷霆沙赞！》IMAX专属海报

      DC超级英雄大片《雷霆沙赞！》已确定将于4月5日以IMAX 3D格式在全国超过600家IMAX影院全面公映，影片IMAX专属海报今日曝光。身穿红色紧身衣，披着白色斗篷、胸前闪耀着黄色闪电的超级英雄沙赞伫立在城市的高处，喝着肥宅快乐水，手捧印有IMAX LOGO的爆米花，一面正经、一面逗比的另类英雄喜感气质扑面而来。作为DC电影宇宙的第七部作品，《雷霆沙赞！》紧随《神奇女侠》《海王》等DC超级英雄巨制的步伐，DC英雄世界的这员神力猛将备受期待。

      “沙赞”堪称DC史上最富娱乐精神的超级英雄之一，近日刚刚解禁的海外口碑也是好评如潮，影片独有的轻松幽默氛围受到了海外影评人的一众好评，更有外媒在评价时提及了经典合家欢电影《小鬼当家》，赞美影片“是一部集合了温情、幽默、大团圆、合家欢的超级英雄电影”。《雷霆沙赞！》的剧情围绕年轻的比利·巴特森展开，某天他获得神秘巫师沙赞的能力，能对抗邪恶势力，每当他喊出“沙赞”(Shazam)，就能变身为具有成年强壮体型的超级英雄沙赞。身持众多神力的沙赞虽然外表是成年肌肉硬汉，骨子里却是十足的少年心，反差萌十足，观众即将通过IMAX大银幕欣赏到史上最“逗比”超级英雄沙赞的正太成长史，更多神力测试也将在IMAX大银幕上逐一解锁。
 
      这部极具合家欢色彩的超级英雄巨制由经典恐怖片《安娜贝尔2：诞生》《关灯以后》导演大卫·F·桑德伯格执导，扎克瑞·莱维、亚瑟·安其马克·斯特朗杰克·迪伦·格雷泽等联袂出演。

   编辑：边界

关键词： 雷霆沙赞
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雷霆沙赞！

雷霆沙赞！ (2019)

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导演：大卫·F·桑德..

主演：扎克瑞·莱维

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