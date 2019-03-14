《回到过去拥抱你》正式定档6月28日，侯明昊彭昱畅身穿校服，解锁别样青春片。





在海报中，侯明昊、彭昱畅、盖玥希三位主演首次以校服照同框，满屏洋溢着青春气息。侯明昊身穿白色校园T恤，俊朗的面容配以甜蜜微笑，可谓满满的校园少年感。彭昱畅则是一头卷发可爱乖巧，配以喜悦的笑容瞬间化身阳光少年。





盖玥希则独自身处在电话亭中，这座醒目却又充满未知感的电话亭似乎成为了三人之间的线索和联结，他们之间又将发生怎样奇妙的青春故事。





影片摒弃了传统青春片的叙事方式，以一种别样的时空感架构起三人的友情故事，他们共同在笑泪中成长、在时光中巡游，将为观众打造一场贯穿整个青春的时空拼图游戏。





除了新颖的叙事方式和共鸣感极强的青春故事外，影片的主演阵容同样令人惊喜，侯明昊搭档彭昱畅的超高颜值组合，满满的都是溢出画框的青春感。自出道以来侯明昊在多部影视作品中都有出色表现，《嫌疑人X的献身》中的天才少年唐川、《寒武纪》中呆萌冷酷随意切换的捡子、《人不彪悍枉少年》中纯真孝顺的花彪，其塑造的多个角色都给观众留下了深刻印象。





而作为最年轻金马影帝提名者彭昱畅，本片是他继《闪光少女》后又一部马上要与观众见面的青春片，彭彭又一部的“存货”即将被清空，也成为了观众关注的焦点。





电影《回到过去拥抱你》由花明执导，侯明昊、彭昱畅、盖玥希、马可主演，将于今年6月28日全国公映。

编辑：隐饮