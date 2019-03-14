2019-03-14 17:32:55 来源：Mtime时光网
编辑：詹
导演：雷德利·斯科特
主演：西格妮·韦弗
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辛普森大电影
53分钟前
为毛感觉比隔壁复联还令人期待呢
金门少爷
1小时前
契约我看了完整的，总感觉还行！
宿醉一场
新异型编辑的时候带上脑子吧 别再把观众当白吃耍
熊皮恶霸
2小时前
哎呀。。。。这胃口吊的。。。折磨人呐 好痛苦。还不如等短片出来了再报这个新闻
喜欢说真话
3小时前
坐等拍美剧。。。
HORRORDVD
《普罗米修斯》的哲学深度，远远超过任何一部异形，也超过所有科幻电影，因为他在试图回答哲学的永恒话题：我们是谁？从哪儿来？到哪儿去？
看不出这个，这个电影就白看，也证明智力严重低下。。。
看电影，不是只看热闹，看热闹可以去看“厉害了啥啥”。。。
俺是猴子喊来打架滴1小时前
看商业电影的时候学哲学，那么上哲学课的时候在看电影了？
xawliet39分钟前
这个自以为很聪明的影评真是……简直是在自我嘲讽
澈爷30分钟前
当你自以为聪明幽默的说出那句“厉害了啥啥”，说明你也不过一个智障。
ILLIDAN338739656秒前
虽然言论有些过激，但同意该言论的主体意思，真希望接下来的第三部能够回归到《普罗米修斯》的主题上，不要又跟异形过不去，搞些廉价的感官刺激！弱智的惊悚怪物故事！
seglopur
福斯，是一只侵入迪士尼体内的。。破胸虫？？
于大奇葩
4小时前
所以福斯被收购后，迪士尼如何处理异形铁血之类题材呢？~~~
152****6753_39559111
这底下智障真多，普罗米修斯比第一部都好，其它三部异形就是一般恐怖片，契约都比他们好，我发现这个网站智障真多，注册个号让他们清醒清醒
152****6753_395591114小时前
就第一步和普是传奇
宿醉一场1小时前
你作为一只屎壳郎 自己喜欢翔就好了 不需要跟我们说
笑着的伤疤1小时前
@宿醉一场 要留给人家杠精的舞台，尤其是这种还拉上雷公的狗粉丝
澈爷26分钟前
普罗米修斯是不错，但何必把其他异形踩一下》本就是科幻恐怖片，正传4部异形每一部都各有特色，普罗米修斯你觉得很哲学，那说明你眼界也不过如此，它也不过是一部拓展了异形世界观的商业片而已，能比几部异形好到哪去。好像你是追求高深，你倒是看文艺片去。
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