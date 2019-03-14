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《异形》诞生40年后，故事将如何继续？

全新系列短片曝预告，气氛营造到位

2019-03-14 17:32:55 来源：Mtime时光网

《异形》的故事将往哪发展？或许这6支即将到来的短片将给你答案。
　　时光网讯　据外媒，为纪念经典科幻电影《异形》问世40周年，福斯近日宣布将推出6支异形系列的全新短片，并释放了短片预告，你期待异形的故事将怎样发展下去？


　　值得一提的是，这6部短片的创作过程也是很用心，片方早前通过网络征集招募剧本，共收到500份创作提案，这6支短片将在西雅图ECCC漫展首映，3月29日期于《IGN》每周上线公映一集。　　

　　大银幕方面，异形的故事还会继续，即便上一部的《异形：契约》票房不甚理想，但是相关联的《异形：觉醒》也已经在开发制作中，目前剧本已完成。

   编辑：詹

关键词： 异形
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