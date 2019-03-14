

值得一提的是，这6部短片的创作过程也是很用心，片方早前通过网络征集招募剧本，共收到500份创作提案，这6支短片将在西雅图ECCC漫展首映，3月29日期于《IGN》每周上线公映一集。





大银幕方面，异形的故事还会继续，即便上一部的《异形：契约》票房不甚理想，但是相关联的《异形：觉醒》也已经在开发制作中，目前剧本已完成。