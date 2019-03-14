时光网讯
爱情电影《比悲伤更悲伤的故事》
3月14日白色情人节正式公映！这部由林孝谦
执导，陈意涵
、刘以豪
、张书豪
、陈庭妮
主演的爱情片，今日发布“梦中的婚礼”版公映海报和由男主角刘以豪演唱的主题曲《有一种悲伤》MV，电影即将于3月14日正式公映，一场悲伤风潮即将席卷内地。
在电影《比悲伤更悲伤的故事》
中，Cream（陈意涵 饰）和K（刘以豪 饰）因为有着相似的坎坷身世而从小相依为命。他们“同居不交往”，是朋友、是亲人，也仿佛是命中注定的另一半。然而K却长期受到病痛的折磨，把对Cream的爱意埋藏在心底没有说出口。眼见病情加重，他暗自决定为Cream找个可以托付一生的好男人。
与此同时，事业有成、温柔体贴的牙医杨佑贤（张书豪 饰）出现在Cream的生活中，一切看似都在哲凯的计划下进行。然而，故事远比想象的要悲伤……许多观众猜中了开头，却猜不到结局，“真的让人太难过了，好像是我自己失恋一样的难过，看完结局心在滴血，很多天都无法从悲伤的情绪中抽离”。
电影此前已陆续在中国台湾及香港地区、新加坡和马来西亚上映，均获得了票房和口碑的双丰收，更成为2018年中国台湾华语电影的票房冠军。
电影《比悲伤更悲伤的故事》
虽然充斥着悲伤的气氛，但导演林孝谦想传递给观众的，绝不仅仅只有这些。“爱”依旧是电影最大的主题，爱的力量时常被人低估，爱情也往往难以解释，这部电影正想透过主人公们不同的爱情观教会观众学会珍惜所爱、珍惜当下，勇敢地把爱说出口。底色是悲伤的，但电影所呈现的却是能够治愈心灵的温暖力量。