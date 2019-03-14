《比悲伤更悲伤的故事》白色情人节公映，今日发布“梦中的婚礼”版公映海报和由男主角刘以豪演唱的主题曲《有一种悲伤》MV。

《比悲伤更悲伤的故事》“梦中的婚礼”版海报









与此同时，事业有成、温柔体贴的牙医杨佑贤（张书豪 饰）出现在Cream的生活中，一切看似都在哲凯的计划下进行。然而，故事远比想象的要悲伤……许多观众猜中了开头，却猜不到结局，“真的让人太难过了，好像是我自己失恋一样的难过，看完结局心在滴血，很多天都无法从悲伤的情绪中抽离”。





陈意涵和刘以豪诠释虐恋情深. 电影此前已陆续在中国台湾及香港地区、新加坡和马来西亚上映，均获得了票房和口碑的双丰收，更成为2018年中国台湾华语电影的票房冠军。







