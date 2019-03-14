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飞出宇宙!《惊奇队长》曝艺术概念图

上映首周票房破7亿 预计总票房有望破10亿

2019-03-14 19:38:48 来源：Mtime时光网

《惊奇队长》曝艺术概念图，惊奇队长正在飞出地球，飞向宇宙。该片3月8日登陆内地院线，目前上映7天已斩获超过7.2亿票房，累计票房有望破10亿大关。
       时光网讯 由奥斯卡影后布丽·拉尔森主演，漫威宇宙首部以女性为主角的超级英雄电影《惊奇队长》，日前曝光一张艺术概念图，由Andy Park创作。图中惊奇队长正在飞出地球，飞向宇宙，可以说地球人已经无法阻挡她了，她就是漫威宇宙全村的希望！​​​​ 

       《惊奇队长》3月8日登陆内地院线，目前上映7天已斩获超过7.2亿票房。目前漫威电影宇宙中的单人电影，只有《美国队长3》的内地票房突破10亿，按照《惊奇队长》的走势，有望成为第二部票房破10亿的MCU单人电影。

   编辑：隐饮

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关键词： 惊奇队长
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