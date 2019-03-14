2019-03-14 21:36:18 来源：Mtime时光网
编辑：YY
Aamir Khan
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白色炽焰
1分钟前
正期待你又新原创作品呢，没想到来个翻拍，还是《阿甘正传》这么完美的作品。。。。。
海报上的人
1小时前
阿甘正传这种为美国梦量身打造的剧本改成印度版是不可能的任务吧。
Treepple
2小时前
not interested.
木叶飞扬5473063
有些东西不要去碰
绝世明伶
3小时前
阿甘里面的情节基本上那是契合国际政治发展的，印度和这些挨不上边。
从前时光名叫海洋饼干
我觉得罗伯特泽米斯基的电影都不需要翻拍，因为无论如何拍，因为他的电影已经够经典了，怎么翻拍都拍不好。
吸人眼球的可不止是大橘！
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