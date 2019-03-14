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阿米尔汗新片为翻拍版《阿甘正传》

"神秘巨星"导演执导 "米叔"版阿甘你期待吗？

2019-03-14 21:36:18 来源：Mtime时光网

阿米尔汗新片为翻拍版《阿甘正传》，由《神秘巨星》导演阿德瓦·香登执导该片。
       时光网讯 印度国宝级影星阿米尔·汗，下一部电影作品确认为印度翻拍版《阿甘正传》，今日阿米尔·汗在他的54岁生日上宣布了这个消息。阿米尔·汗将会在影片中饰演主人公；同时《神秘巨星》导演阿德瓦·香登将会执导这部作品。

阿米尔·汗

      阿米尔·汗表示：“我们从派拉蒙手中买下这部电影的版权，我一直喜欢《阿甘正传》的剧本，故事非常精彩，给人非常不错的感觉。”据悉，本片预计在2019年10月开始拍摄。

       阿米尔·汗可以说是“中国人民的老朋友”了，他主演的多部电影都曾在中国上映过，包括《幻影车神：魔盗激情》《我的个神啊》《摔跤吧！爸爸》《神秘巨星》《印度暴徒》等等，其中票房最高的当属2016年在中国上映的《摔跤吧！爸爸》，内地票房高达12.97亿元。

1994年版的《阿甘正传》由汤姆·汉克斯主演

   编辑：YY

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关键词： 阿米尔汗 阿甘正传
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阿米尔·汗

阿米尔·汗

Aamir Khan

职业：演员 | 制作人

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