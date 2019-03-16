《我的英雄学院》能够人气暴涨，除了作者和出版社的付出外，动画制作公司BONES也功不可没。













日本动漫文化风靡全球，民工漫是当仁不让的主力军、传播者。所谓民工漫，顾名思义是连辛苦劳作的民工阶层也会在闲暇时欣赏的动漫作品，这种象征性的称呼代表着这类作品的超高的普及率和知名度，是日漫作品的中坚力量。





















《我的英雄学院：两位英雄》终极预告 漫画的故事从中国开始，在中国轻庆市诞下的一个拥有超能力的婴儿，从此以后世界各地陆续出生的婴儿都带着超能力来到这个世界上。于是漫画中的世界，是一个80%的人都拥有超能力的社会，这种能力被称为“个性”，有些人借着超能力为非作歹，更多人选择成为超级英雄行侠仗义。男主角绿谷出久偏偏属于没有“个性”的20%，但从小心怀英雄梦想的他，在偶遇到No.1超级英雄欧尔麦特后，开始在雄英学校英雄系修行。





















背后制作公司不简单

















这些年的日漫进入了一个愈发商业化也愈发模式化的发展阶段，越来越多的动画作品在创作时无论人设还是画风都刻意迎合二次元文化的特定审美，虽然佳作频出，但离百花齐放的动漫黄金时期有不小的差距，而骨头社这样以创作为本的公司则成为业界的一股清流。





《星际牛仔》















