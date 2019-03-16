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为何它是《海贼王》之后最强民工漫

《我的英雄学院》登陆内地 背后故事你了解多少

2019-03-16 08:47:12 来源：Mtime时光网

《我的英雄学院》能够人气暴涨，除了作者和出版社的付出外，动画制作公司BONES也功不可没。

　　时光网特稿 《朝花夕誓》上映后紧接着是《魔神Z》，人气大作《夏目友人帐》也空降院线，再然后是日本漫画的后起之秀《我的英雄学院》，今年内地电影市场引进的日本动画电影数量比以往多出很多，虽然这些作品大多不是第一时间引进，但能在家门口的大银幕上看到原汁原味的剧场版动画，实在是日漫粉丝的一大幸事。

《我的英雄学院：两位英雄》

　　相比金牌编剧冈田磨里打造的《朝花夕誓》，15年超高人气积累的《夏目友人帐》《我的英雄学院》的名头也不比他们逊色多少。《我的英雄学院》被誉为是接班《海贼王》的次世代超人气少年漫画，被改编成动画剧集后红遍中日。在剧场版电影《我的英雄学院：两位英雄》上映之际，时光君就来讲讲这部超人气动漫背后的故事。

次世代王者接班《海贼王》
　　日本动漫文化风靡全球，民工漫是当仁不让的主力军、传播者。所谓民工漫，顾名思义是连辛苦劳作的民工阶层也会在闲暇时欣赏的动漫作品，这种象征性的称呼代表着这类作品的超高的普及率和知名度，是日漫作品的中坚力量。

　　而民工漫的代表作，毫无疑问便是鸟山明在1984年开始连载的大作《龙珠》，其影响力覆盖全球，其中“超级赛亚人”的形象深入人心，著名台词“战斗力只有五的废渣”成为网络用语被广泛使用，其最新的剧场版《龙珠超：布罗利》全球票房火爆，民工漫可怕的生命力可见一斑。

《龙珠超：布罗利》

　　随着网络的普及，诸多新时代的民工漫作品在日本本土和海外两开花，《海贼王》《火影忍者》《银魂》等作品也得到了广泛的认可。虽然这些作品大多至今依然在更新或推出其衍生作品，但这代作品风靡至今也有20余年，成长起来的年轻一代观众需要新的作品陪伴他们成长，而接过前辈们衣钵的作品便是《我的英雄学院》

　　平心而论，虽然说《我的英雄学院》要接班《海贼王》现在来看还不太可能，比起《钢之炼金术师》《死神》《火影忍者》这些大作的差距也是肉眼可见的明显，但漫画出道的起点甚高，的确让人们有理由对它所展现出的潜力持乐观态度。

　　2014年3月，漫画家堀越耕平开始在著名少年杂志漫画《少年Jump》上连载《我的英雄学院》，在推出这部作品之前，堀越耕平已有两部作品遭到杂志社腰斩，背负着巨大的压力，这位年少成名的漫画家开始投入新作品的创作，他选择以他早先创作的一个小故事为蓝本，逐渐扩充起角色和故事线。

《我的英雄学院：两位英雄》终极预告

　　漫画的故事从中国开始，在中国轻庆市诞下的一个拥有超能力的婴儿，从此以后世界各地陆续出生的婴儿都带着超能力来到这个世界上。于是漫画中的世界，是一个80%的人都拥有超能力的社会，这种能力被称为“个性”，有些人借着超能力为非作歹，更多人选择成为超级英雄行侠仗义。男主角绿谷出久偏偏属于没有“个性”的20%，但从小心怀英雄梦想的他，在偶遇到No.1超级英雄欧尔麦特后，开始在雄英学校英雄系修行。

《我英》中的最强超级英雄欧尔麦特颇有美漫特点

　　《我的英雄学院》的类型是传统的王道热血漫画，故事的背景设置在校园，十分符合少年漫画主力读者学生党的定位，哪怕没有超能力也依然成为超级英雄的剧情实际在鼓励青少年努力也能改变人生的信念，性格鲜明、招式华丽的各色超级英雄群像式的描绘，颇具美漫味道，但其精神内核也符合《少年Jump》一贯的“努力、友情、胜利”设定。

主角绿谷出久也是吊车尾

　　如果你是看少年漫画长大的，或许会觉得略微有些俗套，尤其男主人公一开始“吊车尾”的设定很容易让人联想到《火影忍者》里的鸣人甚至《灌篮高手》中的樱木花道，但出色的人物塑造，融入美漫风格的点缀，让其在一众少年漫中脱颖而出，成为《少年Jump》近几年的台柱。

　　在连载期间，《我的英雄学院》人气一路水涨船高，先是于2015年获得专门挖掘最具大作潜力的“下一部漫画大赏”年度第一，紧接着在2016年动画化，于4月推出首部剧集共13集，目前保证一年一季的稳定更新频率，动画的推出助长了原作漫画销量猛增，《我的英雄学院》2017年漫画单行本销量位列全日本第四，2018年3月总销量已达1300万册，而到了今年年初已经达到2000万册，在短短一年中日本本土就卖出了1000万册，实现爆炸式的增长，在这个纸媒步入黄昏，漫画杂志发行量一再下滑，网络阅读成为主流的时代，堪称奇迹。

动画剧集海报

　　这也意味着，漫画想要早早完结是做不到的，哪怕堀越耕平原计划《我的英雄学院》大概只有30卷单行本左右的体量，但现在看来已经不由他个人意志来掌控作品的生死了，这倒是让尾田荣一郎长吁一口气，肩上的担子仿佛轻了不少。（不存在的）

背后制作公司不简单
　　细心的同学可能会发现，动画版《我的英雄学院》的画风与另一部近年的超人气作品《路人超能100%》颇为相似，其实这两部次时代的人气作品都是由同一家公司开发制作。

　　《我的英雄学院》能够人气暴涨，除了作者和出版社的付出外，动画制作公司BONES也功不可没。但如果翻开这家公司的历史，你不难发现《英雄学院》取得成功会是一种必然。

《路人超能100%》

　　BONES是由著名动画制作公司日升离职的三位员工南雅彦，川元利浩，逢坂浩司于1998年联合创建的，三人原本隶属于日升动画第二工作室，他们在日升时期留下的经典作品，便是大名鼎鼎的神作级动画《星际牛仔》

　　虽然三位离职创业，但与老东家保持了很好的合作关系，《星际牛仔》的唯一一部剧场版电影《星际牛仔：天国之门》便是骨头社与日升联合开发的，细致的作画，精巧的分镜，回味无穷的故事，使得影片获得了粉丝的普遍赞誉，而《星际牛仔》的这些特质，正是骨头社一直秉持的创作原则。

　　这些年的日漫进入了一个愈发商业化也愈发模式化的发展阶段，越来越多的动画作品在创作时无论人设还是画风都刻意迎合二次元文化的特定审美，虽然佳作频出，但离百花齐放的动漫黄金时期有不小的差距，而骨头社这样以创作为本的公司则成为业界的一股清流。

《星际牛仔》

　　论商业成绩，他们也会依赖人气漫画原作进行改编，推出的《钢之炼金术师》平均收视率达到6.06%，近年改编推出的《路人超能100%》《我的英雄学院》也是话题之作；而要论艺术水准，骨头社于2007年推出的原创动画《异邦人：无皇刃谭》被认为是日式古装动画的巅峰作品，甚至被选送奥斯卡最佳动画长片的角逐，不过影片在当时票房失利……

　　所以，有这样制作经验丰富又重质量的公司来将《我的英雄学院》动画化，品质自然有保障。不夸张的讲，《我的英雄学院》动画的作画质量远远超过包括《海贼王》在内的几大民工漫前辈，而这次上映的《我的英雄学院：两位英雄》同样是由骨头社制作，可以说代表着目前日漫剧场版动画的最高制作水准，喜欢热血少年漫的朋友不容错过。


作者：日灼   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 我的英雄学院 日漫
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