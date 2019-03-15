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《沙赞》北美首周票房预计超4000万美元

DC拓展宇宙最低开画 但成本低压力不大

2019-03-15 08:12:32 来源：Mtime时光网

《雷霆沙赞！》预计北美以4000万美元成绩开画，是迄今DCEU最低的开画表现。不过它成本低，压力不大。


　　时光网讯 早期数据预估，DC超英大片《雷霆沙赞！》首周有望拿下4000万美元的票房。

中文版定档预告

　　这个成绩将创造DC拓展宇宙（DCEU）最低开画纪录。

　　目前DCEU北美首周票房最高纪录保持者仍是《蝙蝠侠大战超人》，三天拿下1.66亿美元；最低的是《海王》，当时以6800万美元的首周成绩开画。

　　不过《海王》后劲不俗，最终北美票房累计3.34亿美元，全球票房超11.4亿美元。考虑到《雷霆沙赞！》的制作成本仅为8000万美元（不计入宣发），不到《海王》的一半，即使是DCEU的最差开画表现，压力并没有很大。

　　跟《海王》类似，华纳也与售票网站Fandango合作搞提前观影活动，让部分粉丝提前两周看到影片。



　　《雷霆沙赞！》在北美同日开画的对手包括斯蒂芬·金小说改编的《宠物坟场》和山姆·洛克威尔主演剧情片《最佳敌人》

   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： DC 票房 沙赞 宠物坟场 预估
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