2019-03-15 08:12:32 来源：Mtime时光网
中文版定档预告
编辑：sasa
导演：大卫·F·桑德..
主演：扎克瑞·莱维
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T1000
15分钟前
《宠物坟场》的预告片很给力啊，不知道首周票房如何
渡水
1小时前
怪不得打斗没燃点，原来是控制成本了。大家先不要吵，控制成本这一招的确是在学习漫威，不信大家查一查漫威起初拍得那几部英雄起源电影，如《美队》、《雷神》、《奇异博士》、《蚁人》成本都在1亿美元左右。而DC相反，《钢躯》、《BVS》成本都2亿左右，成本高风险大，容易影响大局。DC这么做是在吸取漫威经营合理之处。
太极教我当影帝
现在明白了，方脸影后差点毁了惊奇队长，沙赞获无数点赞#实力滑稽。
电影与精神分析40分钟前
滑稽你妹呀！
T100017分钟前
滑稽你大爷！
电影与精神分析
2小时前
成本这么低？
9576
但是说真的，雷霆沙雕有点意思
义气的岩渊进
这片档期其实选得不错，估计能走长线，赔本是不可能的，甚至赚得也不会少，就是可惜宣发的节骨眼上华纳高层抢镜了，不然回报率更高一点
海报上的人1小时前
没法走长线吧，三周以后就要遭遇复联4了，而且还被惊奇队长和复联4夹击。
义气的岩渊进45秒前
三周已经算长线了，放到暑期档去就只有一个礼拜
cq
3小时前
反正我喜欢
cq3小时前
比什么黑包 惊奇好一万倍
T100016分钟前
还没上映你就知道好一万倍，您真厉害
robocop
我觉得肯定不止。现在前期口碑还是不错，而且锁了门的傻子在美国还是很有名气的。
残云风痕
4小时前
我服了，也不说是谁预估的，以什么依据预估，就直接一个4000W，这篇新闻纯粹引战？
USB未连接
总觉得很沙雕
吸人眼球的可不止是大橘！
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