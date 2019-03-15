这支预告不仅曝光了更多影片中超燃的画面，主演拉米·马雷克、格威利姆·李、约瑟夫·梅泽罗、露西·宝通更是出镜为《波西米亚狂想曲》打Call，邀请中国观众走进影院感受这部电影。





这支预告不仅曝光了更多影片中超燃的画面，透露了更多剧情，主演拉米·马雷克、格威利姆·李、约瑟夫·梅泽罗、露西·宝通更是出镜为《波西米亚狂想曲》打Call，邀请中国观众们走进影院感受这部电影。





预告中，饰演皇后乐队贝斯手约翰·迪肯的演员约瑟夫·梅泽罗透露道：“我们花了相当长的时间来制作这部电影。”主创团队们为了还原出皇后乐队这支传奇的乐队，和他们身处的那个黄金年代，小到假发，大到万人体育场的再现，无一不严格把关。





尤其是对影片最后20分钟的“拯救生命”大型摇滚演唱会的还原，造型团队用了几周时间去调整7000顶群众演员的假发，以确保它们看起来和那个年代一样。甚至连拉米·马雷克表演时穿的白背心都做了多达15条，精确到领口的高低。主演们为了能像素级的还原这场34年前空前盛大的演唱会也是做足了准备，精确到每一个动作、眼神、走位，甚至是甩动话筒的动作都和影像资料里如出一辙。









