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奥斯卡影帝打Call《波西米亚狂想曲》新预告

影史最卖座音乐剧情片即将开启600场点映

2019-03-15 09:55:03 来源：Mtime时光网

这支预告不仅曝光了更多影片中超燃的画面，主演拉米·马雷克、格威利姆·李、约瑟夫·梅泽罗、露西·宝通更是出镜为《波西米亚狂想曲》打Call，邀请中国观众走进影院感受这部电影。
　　时光网讯   颁奖季狂揽31项大奖、IMDb评分8.1的音乐剧情片《波西米亚狂想曲》将于3月22日在全国艺术电影放映联盟加盟影院专线放映。今日，电影官方发布了全新海报和“600场点映”预告。

　　这支预告不仅曝光了更多影片中超燃的画面，透露了更多剧情，主演拉米·马雷克、格威利姆·李、约瑟夫·梅泽罗、露西·宝通更是出镜为《波西米亚狂想曲》打Call，邀请中国观众们走进影院感受这部电影。

　　预告中，饰演皇后乐队贝斯手约翰·迪肯的演员约瑟夫·梅泽罗透露道：“我们花了相当长的时间来制作这部电影。”主创团队们为了还原出皇后乐队这支传奇的乐队，和他们身处的那个黄金年代，小到假发，大到万人体育场的再现，无一不严格把关。

　　尤其是对影片最后20分钟的“拯救生命”大型摇滚演唱会的还原，造型团队用了几周时间去调整7000顶群众演员的假发，以确保它们看起来和那个年代一样。甚至连拉米·马雷克表演时穿的白背心都做了多达15条，精确到领口的高低。主演们为了能像素级的还原这场34年前空前盛大的演唱会也是做足了准备，精确到每一个动作、眼神、走位，甚至是甩动话筒的动作都和影像资料里如出一辙。



　　据悉，影片将于3月16、17日在北京、上海、广东、江苏等30个省份、128个城市开启600场超前点映。目前影片全球票房更是累计突破8.7亿美元，超越《毒液》《蚁人》《头号玩家》《碟中谍6》等好莱坞大片取得2018年全球票房排行榜第6的优异成绩，跻身影史最卖座音乐剧情片。

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 波西米亚狂想曲 预告
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波西米亚狂想曲

波西米亚狂想曲 (2018)

0.0

导演：布莱恩·辛格

主演：拉米·马雷克

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