有人酿成大错满怀愧疚，有人心怀怜悯试图弥补，还有人掩藏秘密难以开口。每个角色都背负心结长达30年之久，呼应了导演王小帅的创作感悟——一次伤痛，可能就会影响你一生。















除了两位柏林最佳演员的“表情”飙戏，其他主要演员也亮点十足。齐溪凝视远方，似有秘密隐藏；王源一脸不屑，演活青春期叛逆少年；杜江眉梢紧缩，难掩纠结心情；艾丽娅惊慌失措，满是悔恨；徐程眼泪打转，感叹伤心往事；李菁菁春光满面，只管纵情起舞；赵燕国彰打扮时髦，俨然意气风发。





很久没看到这种容量电影了——如黄渤所说。此次曝光的九张人物海报，信息量丰富，涵盖了中国家庭的全部关系。以王景春和咏梅夫妻为核心，有亲人王源，徒弟齐溪，干亲杜江，挚友徐程和艾丽娅，同事李菁菁和赵燕国彰。两代人齐整，组成了中国人的时代群像。





编辑：hello王小羊