时光网讯
被半个娱乐圈力挺的“硬核国产”佳作《地久天长》
，今日发布人物海报，九位主演奉献精彩瞬间，被网友封为“国产群戏最高水平”。该片曾在柏林国际电影节斩获“影帝”“影后”双桂冠，创造了中国电影的新纪录。韩寒、黄渤更夸赞“演员全部满分”。
在此次发布的人物海报中，最引人注目的当属“柏林影帝”王景春
和“柏林影后”咏梅
。王景春用一个皱眉，就演绎出角色的无奈，正应了黄渤那句“景春每一个褶皱都不是白长的”。咏梅用一个眼神，就传递出人物的焦虑，无愧于廖凡感叹“表演太动人了”。海报上“春梅绽放”的宣传语一语双关，既是指这对银幕夫妻的完美CP，又点出了电影剧情足以暖化人心。
除了两位柏林最佳演员的“表情”飙戏，其他主要演员也亮点十足。齐溪凝视远方，似有秘密隐藏；王源一脸不屑，演活青春期叛逆少年；杜江眉梢紧缩，难掩纠结心情；艾丽娅惊慌失措，满是悔恨；徐程眼泪打转，感叹伤心往事；李菁菁春光满面，只管纵情起舞；赵燕国彰打扮时髦，俨然意气风发。
很久没看到这种容量电影了——如黄渤所说。此次曝光的九张人物海报，信息量丰富，涵盖了中国家庭的全部关系。以王景春和咏梅夫妻为核心，有亲人王源，徒弟齐溪，干亲杜江，挚友徐程和艾丽娅，同事李菁菁和赵燕国彰。两代人齐整，组成了中国人的时代群像。
此外，海报中的人物独白，也揭开了两个家庭的恩怨纠葛。有人酿成大错满怀愧疚，有人心怀怜悯试图弥补，还有人掩藏秘密难以开口。每个角色都背负心结长达30年之久，呼应了导演王小帅
的创作感悟——一次伤痛，可能就会影响你一生。
编辑：hello王小羊