影片根据西班牙残疾人篮球队真实经历改编，这是一支曾获得西班牙12次联赛冠军的球队，为真实还原这个由残障人士组成的荣誉之队，制片方邀请真正的智力障碍人士出演影片。





此次发布的整组角色海报，电影中的智力障碍主演集体亮相，海报上不仅介绍了他们各自真实的姓名与病情，还带来了属于他们的小小心愿。“我希望能和爱的人去看看外面的世界，就像你们一样”、“我希望能交到一个朋友，要是有两个就太棒了”这些看上去单纯美好的心愿，对普通人来说可能只是自己的生活日常，对智力障碍群体来说却是他们很难实现的愿望。





与本片之前发布的搞笑风格物料不同，智力障碍人士不再只有好玩活泼的一面，这次的角色海报，他们讲述了令人感动的心声。影片根据西班牙残疾人篮球队真实经历改编，这是一支曾获得西班牙12次联赛冠军的球队，为真实还原这个由残障人士组成的荣誉之队，制片方邀请真正的智力障碍人士出演影片。





电影讲述了事业与婚姻遭遇危机的篮球教练，被一群智力障碍球员感动并拯救的故事。影片中的智力障碍球员们面对质疑和困难从不畏惧，他们用自己的善良与豁达改变了教练，也治愈了观众。





编辑：hello王小羊