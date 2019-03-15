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西班牙冲奥片《篮球冠军》曝智力障碍主演海报

九位残疾人主角的真实情况原来是这样

2019-03-15 10:16:58 来源：Mtime时光网

影片根据西班牙残疾人篮球队真实经历改编，这是一支曾获得西班牙12次联赛冠军的球队，为真实还原这个由残障人士组成的荣誉之队，制片方邀请真正的智力障碍人士出演影片。
　　时光网讯   随着3月22日上映日期的日益临近，西班牙励志喜剧《篮球冠军》发布一组角色海报，介绍电影中九位智力障碍演员的真实情况。电影凭借高口碑拿下2018年西班牙本土票房冠军，同时还被选为西班牙申奥片，风头一时无两。

　　此次发布的整组角色海报，电影中的智力障碍主演集体亮相，海报上不仅介绍了他们各自真实的姓名与病情，还带来了属于他们的小小心愿。“我希望能和爱的人去看看外面的世界，就像你们一样”、“我希望能交到一个朋友，要是有两个就太棒了”这些看上去单纯美好的心愿，对普通人来说可能只是自己的生活日常，对智力障碍群体来说却是他们很难实现的愿望。

　　与本片之前发布的搞笑风格物料不同，智力障碍人士不再只有好玩活泼的一面，这次的角色海报，他们讲述了令人感动的心声。影片根据西班牙残疾人篮球队真实经历改编，这是一支曾获得西班牙12次联赛冠军的球队，为真实还原这个由残障人士组成的荣誉之队，制片方邀请真正的智力障碍人士出演影片。

　　电影讲述了事业与婚姻遭遇危机的篮球教练，被一群智力障碍球员感动并拯救的故事。影片中的智力障碍球员们面对质疑和困难从不畏惧，他们用自己的善良与豁达改变了教练，也治愈了观众。

   编辑：hello王小羊

关键词： 篮球冠军 海报
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