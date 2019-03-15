万玛才旦新作《撞死了一只羊》终于官宣档期，将在4月26日全国公映。影片是继“藏地三部曲”后，万玛才旦导演又一部“进阶”之作





此次海报的茶馆场景极具西洋油画质感，笔触间暗藏神秘密码，与电影一样充满解读乐趣。无怪乎本片监制王家卫也感慨自己每次看这部电影都有不同感受，“是一个非常巧妙的故事”。









影片采用形式感十足的4:3画幅、独具一格的影像风格、极具氛围感的声乐、丰富细腻的故事内涵等，在此前的放映中均收获赞誉。剧本由两部优秀小说融合改编而来，故事虽发生在寒冷的藏地，与杀手及复仇相关，却不乏温暖，呈现出迷人的世界观。这样的故事不但吸引到王家卫担任监制，还有张叔平操刀剪辑，杜笃之任声音指导，林强担任配乐。





《撞死一只羊》导演万玛才旦

《撞死一只羊》导演万玛才旦

《撞死一只羊》导演万玛才旦

监制王家卫也表示自己每看一遍电影都会有不同感受，“这是一个非常巧妙的故事，虽然我已经看过很多次，但再看的时候，就会发现万玛导演铺了很多密码”。万玛才旦则透露道：“电影总共86分钟，每个镜头里的每个细节都是经过设计的，而且是反复拍，拍到最理想。每个不经意的镜头都不是随意呈现的镜头。”





海报上“来自海拔5500米的六字真言”也是影片的密码之一，是在说故事发生及影片拍摄地？还是有其他深意？“六字真言”又究竟是哪六字？而两位主角和茶客们纷纷看向的阳光未触达的地方发生了什么？隐约浮现的圆盘型纹路是否有特殊含义？英文片名“JINPA”与两位男主角的名字相同有何寓意？自有风格的王家卫遇上独具西藏视角的万玛才旦，会“撞”出怎样的火花？还待4月26日，由观众去一一解密！





该片由王家卫监制，万玛才旦执导，上海繁花里企业发展有限公司、上海盛唐时代文化传播有限公司、青海嘛呢石影业有限公司、北京见天地文化传播有限公司出品。



