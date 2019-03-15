时光网讯
今日，根据日本人气作家森见登美彦同名小说作品改编的动画电影《企鹅公路》
曝光“企”程版预告，细腻清新的画风与唯美鲜活的场景，凸显制作精良。
《企鹅公路》
由石田祐康执导，上田诚
、森见登美彦
担任编剧，北香那
、苍井优
、钉宫理惠
、西岛秀俊
、竹中直人
等一众日本实力派声优演员加盟献声，备受期待。
超前脑洞诠释青春共鸣 暖萌企鹅开启少年成长冒险
《企鹅公路》
讲述的是小学生青山同学想要揭开牙医小姐姐和突然出现的企鹅之间的谜团，进而展开了一段奇幻的异次元冒险之旅。
而此次预告围绕着“谜”与“冒险”两大主题层层铺开，憨态可掬的企鹅群奇妙地闯入小镇，青山同学与小伙伴们一路好奇探索，试图揭开谜团，却不料更多的未知之谜接踵而至。
而随着解谜之旅的深入，青山同学一句“我要成为了不起的大人”的动人台词跃然释出，直击人心，同时影片也侧面折射了致力刻画青春期的奇思妙想，唤醒好奇心的主题风格，极具深意。
海报中，浅蓝色的清新色调下，青山同学与神秘大姐姐在企鹅群上惊喜奔跃，形成强烈的视觉冲击，抓人眼球。而身边飘散的鲸鱼云、贩卖机等细节，在彰显精良画质的同时，也预示着这场少年的成长冒险将充满趣味性与神秘感，引人好奇。
近年来，越来越多优质的日本动画电影被引进国内，但与以往专注唯美治愈的题材故事不同，《企鹅公路》
独出心裁地透过可乐罐、夏日、企鹅等看似无关的元素，串联起了一段奇妙的少年成长冒险，令人耳目一新。
森见登美彦高分力作加持 口碑爆棚获赞“年度佳作”
该片自从去年在日本上映后，口碑在各大电影网站一直非常出众，在满分为5分日本雅虎评分上，收获超过4分的高分好评，被不少观众称为“2018年动画电影惊喜之作”。
同时，影片在各大电影节也收获颇丰，获得第42届日本电影学院奖优秀动画片作品奖、第22届日本文化厅媒体艺术节动画片优秀奖，更一举拿下第22届奇幻国际电影节最佳动画片，品质精良可见一斑。
此外，影片的配音阵容也极其亮眼，除了有优质演员北香那、“日本奥斯卡”影后苍井优加盟外，还邀请了为《银魂》
献声的人气声优钉宫理惠，以及曾为超人气动画《名侦探柯南》、《全职猎人》
配音的日本一线声优演员潘慧美，可谓阵容与口碑齐聚，期待引进国内。