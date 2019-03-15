



超前脑洞诠释青春共鸣 暖萌企鹅开启少年成长冒险









而此次预告围绕着“谜”与“冒险”两大主题层层铺开，憨态可掬的企鹅群奇妙地闯入小镇，青山同学与小伙伴们一路好奇探索，试图揭开谜团，却不料更多的未知之谜接踵而至。





而随着解谜之旅的深入，青山同学一句“我要成为了不起的大人”的动人台词跃然释出，直击人心，同时影片也侧面折射了致力刻画青春期的奇思妙想，唤醒好奇心的主题风格，极具深意。





海报中，浅蓝色的清新色调下，青山同学与神秘大姐姐在企鹅群上惊喜奔跃，形成强烈的视觉冲击，抓人眼球。而身边飘散的鲸鱼云、贩卖机等细节，在彰显精良画质的同时，也预示着这场少年的成长冒险将充满趣味性与神秘感，引人好奇。









森见登美彦高分力作加持 口碑爆棚获赞“年度佳作”









该片自从去年在日本上映后，口碑在各大电影网站一直非常出众，在满分为5分日本雅虎评分上，收获超过4分的高分好评，被不少观众称为“2018年动画电影惊喜之作”。





同时，影片在各大电影节也收获颇丰，获得第42届日本电影学院奖优秀动画片作品奖、第22届日本文化厅媒体艺术节动画片优秀奖，更一举拿下第22届奇幻国际电影节最佳动画片，品质精良可见一斑。



