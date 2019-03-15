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白百何深陷“赌城”情迷黄觉吴刚

李少红《妈阁是座城》曝先导预告&首波剧照

2019-03-15 14:36:57 来源：Mtime时光网

《妈阁是座城》先导预告曝光，白百何深陷“赌城”澳门，情迷黄觉与吴刚。
       

李少红导演帮助白百何理解人物情绪

时光网讯 李少红执导，严歌苓同名小说改编的电影《妈阁是座城》先导预告正式曝光！影片讲述了赌城澳门里，一个女人和三个男人的纠葛。 3月15日，影片正式公布先导海报与先导预告，白百何黄觉吴刚领衔，刘嘉玲曾志伟等重量级戏骨加盟。预告中，白百何饰演的梅晓鸥辗转于赌徒之间，情迷“妈阁”澳门，不知何去何从。

      3月15日正式公布的“筹码”版先导海报颇令人玩味，一张斑驳的红桃A，一抹红唇，欲说还休。先导预告中，赌城澳门纸醉金迷。风度翩翩的艺术家史奇澜（黄觉饰）、声名显赫的企业家段凯文（吴刚饰），小人物卢晋桐（耿乐饰）都甘愿沦为赌客。而白百何饰演的梅晓鸥，在这座欲望都市中，做“叠码仔”谋生。

     

李少红与黄觉研究戏中雕塑

预告中，梅晓鸥一句“他是我带进赌场的，这个责任我要负。”道出她和赌客们微妙的关系：游走在男人和赌场之间，过着放债与讨债的生活。只是别人讨的，是“赌债”，而梅晓鸥讨的是“情债”。一个女人，三五过客，信任、博弈、决裂、真心，交织在这座人性迷城中。

      作为这个“女人戏”的灵魂人物——梅晓鸥的饰演者，白百何在短短30秒的镜头中令人耳目一新，一改以往的清新形象，眉宇间忧虑深藏，一个在爱与生活中流离的隐忍女人跃然闪现。此外，《妈阁是座城》的阵容耀眼，老戏骨刘嘉玲、曾志伟、梁天，年轻一代的于小彤、胡先煦一一亮相，堪称网罗几代实力派，十分有戏。

       

史奇澜（黄觉饰）颓废倚靠交易台

电影《妈阁是座城》由李少红执导，严歌苓同名小说改编。白百何、黄觉、吴刚领衔主演，刘嘉玲、曾志伟友情出演，钱小豪、梁天、彭敬慈、魏璐主演，耿乐、苏小明、于小彤、胡先煦特别出演。电影讲述了一个女人在赌城澳门做叠码仔谋生，与三个男人发生的爱恨纠葛。影片将于今年在国内上映。 

《妈阁是座城》片场照

吴刚剧照

刘嘉玲剧照

耿乐剧照

   编辑：隐饮

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关键词： 妈阁是座城
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妈阁是座城 (2019)

0.0

导演：李少红

主演：白百何 吴刚

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