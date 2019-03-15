《妈阁是座城》先导预告曝光，白百何深陷“赌城”澳门，情迷黄觉与吴刚。





3月15日正式公布的“筹码”版先导海报颇令人玩味，一张斑驳的红桃A，一抹红唇，欲说还休。先导预告中，赌城澳门纸醉金迷。风度翩翩的艺术家史奇澜（黄觉饰）、声名显赫的企业家段凯文（吴刚饰），小人物卢晋桐（耿乐饰）都甘愿沦为赌客。而白百何饰演的梅晓鸥，在这座欲望都市中，做“叠码仔”谋生。





李少红与黄觉研究戏中雕塑 预告中，梅晓鸥一句“他是我带进赌场的，这个责任我要负。”道出她和赌客们微妙的关系：游走在男人和赌场之间，过着放债与讨债的生活。只是别人讨的，是“赌债”，而梅晓鸥讨的是“情债”。一个女人，三五过客，信任、博弈、决裂、真心，交织在这座人性迷城中。









史奇澜（黄觉饰）颓废倚靠交易台 电影《妈阁是座城》由李少红执导，严歌苓同名小说改编。白百何、黄觉、吴刚领衔主演，刘嘉玲、曾志伟友情出演，钱小豪、梁天、彭敬慈、魏璐主演，耿乐、苏小明、于小彤、胡先煦特别出演。电影讲述了一个女人在赌城澳门做叠码仔谋生，与三个男人发生的爱恨纠葛。影片将于今年在国内上映。





《妈阁是座城》片场照





吴刚剧照





刘嘉玲剧照