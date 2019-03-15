《地狱男爵》新剧照重现恶魔版"冰与火之歌"，地狱男爵酷炫登场，“生化女王”米拉·乔沃维奇饰演的血皇后惊艳亮相，超多恶魔怪物现身。













在新曝光的剧照中，由“生化女王”米拉·乔沃维奇饰演的血皇后显得美艳动人，她身后站着一个外貌可怖的怪物。一个是邪恶女巫一个是野猪怪，这两位有何表现令人好奇。





地狱男爵骑着一匹矫健的黑马，他前面的男人是欧西里斯会社的负责人。在原作中欧西里斯会社是一个与超自然力量有关的神秘组织，地狱男爵则隶属于超自然力量防御局，他们到底是敌是友？





另外，此次也首次曝光近景野猪怪物及女巫巴巴雅加剧照，细节逼真！满口獠牙的猪妖身份阵营皆成谜，而巴巴雅加和她会动的小屋将展现怎样的魔法则令人无比期待！





编辑：隐饮