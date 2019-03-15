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《地狱男爵》新剧照血皇后美艳动人

恶魔版"冰与火之歌" 鉴定你的重口程度

2019-03-15 15:04:51 来源：Mtime时光网

《地狱男爵》新剧照重现恶魔版"冰与火之歌"，地狱男爵酷炫登场，“生化女王”米拉·乔沃维奇饰演的血皇后惊艳亮相，超多恶魔怪物现身。
       时光网讯 近日，由狮门影业出品的《地狱男爵：血皇后崛起》发布多张剧照，地狱男爵酷炫登场，“生化女王”米拉·乔沃维奇饰演的血皇后惊艳亮相，另有多位邪恶反派和超多恶魔怪物现身，一场正邪之争的世纪大战似乎一触即发。

       重启版《地狱男爵：血皇后崛起》讲述了作为超自然调查防御局(B.P.R.D)首席调查员的地狱男爵对抗企图统治世界的血皇后、同时也对抗自己亦正亦邪内心的故事。

      在此前曝光的预告中，摧毁城市的庞大怪物、巫师巴巴雅加轮番登场，恶魔现世裹挟而来的不寒而栗之感与巨龙身下熊熊燃烧的恐怖地狱火海，具象化地描绘了一曲充满史诗感的地狱版“冰与火之歌”。有趣的是该片导演尼尔·马歇尔也曾执导过《权力的游戏》，对于大场面的调度能力可见一斑。

      在新曝光的剧照中，由“生化女王”米拉·乔沃维奇饰演的血皇后显得美艳动人，她身后站着一个外貌可怖的怪物。一个是邪恶女巫一个是野猪怪，这两位有何表现令人好奇。

      地狱男爵骑着一匹矫健的黑马，他前面的男人是欧西里斯会社的负责人。在原作中欧西里斯会社是一个与超自然力量有关的神秘组织，地狱男爵则隶属于超自然力量防御局，他们到底是敌是友？

      另外，此次也首次曝光近景野猪怪物及女巫巴巴雅加剧照，细节逼真！满口獠牙的猪妖身份阵营皆成谜，而巴巴雅加和她会动的小屋将展现怎样的魔法则令人无比期待！

      据悉，《地狱男爵：血皇后崛起》将于2019年4月12日在北美上映

   编辑：隐饮

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关键词： 地狱男爵
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地狱男爵：血皇后崛起

地狱男爵：血皇后崛起 (2019)

0.0

导演：尼尔·马歇尔

主演：大卫·哈伯

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