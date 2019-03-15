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《波西米亚狂想曲》发IMAX主创特辑

神还原皇后乐队恢宏现场 到影院沉浸体验

2019-03-15 15:04:26 来源：Mtime时光网

饰演皇后乐队的四位演员拉米·马雷克、格林威廉·李、本·哈迪、约瑟夫·梅泽罗及露西·宝通悉数出镜畅聊IMAX所带来的实景演唱会的体验。

《波西米亚狂想曲》IMAX主创特辑

　　斩获第91届奥斯卡最佳男主角、最佳剪辑、最佳音效剪辑、最佳音响效果四项大奖，记录传奇乐队“皇后乐队（QUEEN）”的史诗巨作《波西米亚狂想曲》将于3月22日登陆全国部分IMAX影院。今日，IMAX发布《波西米亚狂想曲》主创采访特辑，饰演皇后乐队的四位演员拉米·马雷克、格林威廉·李、本·哈迪约瑟夫·梅泽罗露西·宝通悉数出镜畅聊IMAX所带来的实景演唱会的体验，大力推荐IMAX观影体验：“这部电影必须去看IMAX版”，“你会被影片中的音乐彻底震撼”。

　　《波西米亚狂想曲》是对皇后乐队及传奇主唱佛莱德·摩克瑞的致敬盛宴，将皇后乐队从成军到封神的传奇经历进行了极度还原的复刻。而片花中皇后乐队1985年载入史册的“拯救生命”（LIVE AID）大型摇滚演唱会的演出盛况，让观众隔着屏幕已经开始热血沸腾，成为无数影迷和乐迷最为期待的IMAX高光时刻。

　　主演拉米·马雷克用“充满魅力、令人沉迷并且不容错过”来形容IMAX卓越的极致音效所带来的临场感。演员本·哈迪告诉观众：“皇后乐队”的音乐非常恢宏 ，这和IMAX的非凡体验十分契合。“格威利姆·李也极力推荐：“尤其是影片中现场演出的场景，观众仿佛能穿越回1985年的慈善音乐会现场。IMAX的音响在你胸膛内激荡，令人热血沸腾。”

　　届时，IMAX将带领观众穿越时空，在IMAX完美音响系统和超大银幕的契合之下，重回1985年那个无与伦比、万人沸腾的演出现场，和数以万计的听众一同狂欢，在IMAX身临其境的观影体验中重温皇后乐队直击灵魂的音乐经典，体验一场鼓膜轰鸣的伟大谢幕，感受 “永远年轻，永远热泪盈眶”的热血沸腾。

   编辑：边界

关键词： IMAX
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0.0

导演：布莱恩·辛格

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