饰演皇后乐队的四位演员拉米·马雷克、格林威廉·李、本·哈迪、约瑟夫·梅泽罗及露西·宝通悉数出镜畅聊IMAX所带来的实景演唱会的体验。









主演拉米·马雷克用“充满魅力、令人沉迷并且不容错过”来形容IMAX卓越的极致音效所带来的临场感。演员本·哈迪告诉观众：“皇后乐队”的音乐非常恢宏 ，这和IMAX的非凡体验十分契合。“格威利姆·李也极力推荐：“尤其是影片中现场演出的场景，观众仿佛能穿越回1985年的慈善音乐会现场。IMAX的音响在你胸膛内激荡，令人热血沸腾。”





届时，IMAX将带领观众穿越时空，在IMAX完美音响系统和超大银幕的契合之下，重回1985年那个无与伦比、万人沸腾的演出现场，和数以万计的听众一同狂欢，在IMAX身临其境的观影体验中重温皇后乐队直击灵魂的音乐经典，体验一场鼓膜轰鸣的伟大谢幕，感受 “永远年轻，永远热泪盈眶”的热血沸腾。