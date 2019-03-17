时光网特稿
细心的观众可能发现了，最近的内地影院里，日本动漫电影有点多，3月初有《夏目友人帐》
和《魔神Z》
两部日漫上映，本周五《我的英雄学院：两位英雄》
也刚刚登场。在2019年的前三个月里，内地市场共有六部日漫电影上映，这可是追平了去年全年在内地上映的日漫数量。
显而易见，市场在逐渐升温，那么日漫电影在中国的春天来了吗？虽然上映影片的数量在今年呈现井喷的状态，但大部分日漫电影在中国市场的票房表现，还是有点不温不火。
以今年为例，目前票房最高的《夏目友人帐》
刚刚突破1亿元，目前日漫在内地的最好票房成绩仍是2016年的《你的名字。》
5.75亿元，而在日漫内地票房排行榜中，前十位中“哆啦A梦”系列片足足占据了四位——“蓝胖子”持续很卖座。至于其他的剧场版大IP日漫，如“名侦探柯南”、“火影忍者”等等，票房都在1亿附近徘徊。
归根结底，粉丝情怀还是日漫电影，尤其是剧场版日漫的票房利器，粉丝基础决定了电影票房的基本体量。但对于庞大的内地电影市场来说，仅仅有粉丝捧场还是不够的，能否让日漫火到“出圈”，把观众从粉丝扩展到普通人群，是个行业性的难题。
日漫在内地成绩单：数量不少票房温吞
“蓝胖子”持续卖座 《你的名字》后爆款难寻
受中日关系影响，从2011年11月至2015年5月，这三年半的时间没有任何一部日本电影引进中国，中间有个漫长的空白期。2015年一部日本动画《哆啦A梦：伴我同行》
在中国市场大获成功，让越来越多的中国电影公司瞄准了日本电影市场。不少嗅觉灵敏的中国影人，开始盯上了日本批片的生意。
2016年是日本引进片的爆发之年，仅在一年内就上映了11部日影，其中日漫占据了9部之多；从票房成绩来看，它们不仅全部突破了千万大关，甚至有4部影片票房突破了1亿，《你的名字。》
的内地票房高达5.77亿元，创下日本引进片新的票房纪录，并一直保持到现在。
2017年共有9部日本引进片，其中6部是日漫，票房最高的是当年的《哆啦A梦》剧场版新片。2018年，日本引进片数量多达15部创下历年新高，日漫共有6部，票房最高的依然是当年的《哆啦A梦》剧场版新片，但除了经典IP“柯南”和重映的《龙猫》
以外，其余日漫的内地票房都在2000万以下。
2019年前三个月就有6部日漫电影上映，目前票房最高的《夏目友人帐》
刚刚突破1亿元。粗略一算，最近三年半的时间，足有27部日漫上映，这个数量在非好莱坞引进片中，是绝对的冠军了。
不过，在一片繁华背后，可能是市场虚火的泡沫，日漫在中国内地票房表现一直难有实质性的突破。
分析日漫内地票房排行榜，前十位中“哆啦A梦”系列片足足占据了四位——“蓝胖子”持续很卖座，在票房冠军《你的名字。》
之后，超过5亿的热卖爆款难寻。《名侦探柯南》、《火影忍者》和《航海王》系列剧场版日漫的内地票房都有破亿的成绩，但受限于内容和粉丝的制约，票房突破2亿则很难。