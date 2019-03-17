回顾日漫电影在内地的成绩单：数量虽不少但票房温吞，"蓝胖子"系列持续卖座，《你的名字》后爆款难寻，旧作《龙猫》上映试水成功。让粉丝嗨到爆，路人一脸懵的日漫，想火到“出圈”不容易。





显而易见，市场在逐渐升温，那么日漫电影在中国的春天来了吗？虽然上映影片的数量在今年呈现井喷的状态，但大部分日漫电影在中国市场的票房表现，还是有点不温不火。





2019年内地已上映了《夏目友人帐》等6部日漫









归根结底，粉丝情怀还是日漫电影，尤其是剧场版日漫的票房利器，粉丝基础决定了电影票房的基本体量。但对于庞大的内地电影市场来说，仅仅有粉丝捧场还是不够的，能否让日漫火到“出圈”，把观众从粉丝扩展到普通人群，是个行业性的难题。