网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

日漫电影在中国的繁华与泡沫

"蓝胖子"持续卖座 粉丝情怀成票房利器

2019-03-17 08:16:00 来源：Mtime时光网

日漫在内地成绩单

"蓝胖子"持续卖座 爆款缺乏

旧作"龙猫"试水成功

剧场版动画成票房收割重镇

日漫粉丝的大众与小众

粉丝嗨到爆 路人一脸懵

档期选择 身不由己

引进时间拖太久 观众易流失

回顾日漫电影在内地的成绩单：数量虽不少但票房温吞，"蓝胖子"系列持续卖座，《你的名字》后爆款难寻，旧作《龙猫》上映试水成功。让粉丝嗨到爆，路人一脸懵的日漫，想火到“出圈”不容易。
       时光网特稿 细心的观众可能发现了，最近的内地影院里，日本动漫电影有点多，3月初有《夏目友人帐》《魔神Z》两部日漫上映，本周五《我的英雄学院：两位英雄》也刚刚登场。在2019年的前三个月里，内地市场共有六部日漫电影上映，这可是追平了去年全年在内地上映的日漫数量。

       显而易见，市场在逐渐升温，那么日漫电影在中国的春天来了吗？虽然上映影片的数量在今年呈现井喷的状态，但大部分日漫电影在中国市场的票房表现，还是有点不温不火。

2019年内地已上映了《夏目友人帐》等6部日漫

       以今年为例，目前票房最高的《夏目友人帐》刚刚突破1亿元，目前日漫在内地的最好票房成绩仍是2016年的《你的名字。》5.75亿元，而在日漫内地票房排行榜中，前十位中“哆啦A梦”系列片足足占据了四位——“蓝胖子”持续很卖座。至于其他的剧场版大IP日漫，如“名侦探柯南”、“火影忍者”等等，票房都在1亿附近徘徊。

       归根结底，粉丝情怀还是日漫电影，尤其是剧场版日漫的票房利器，粉丝基础决定了电影票房的基本体量。但对于庞大的内地电影市场来说，仅仅有粉丝捧场还是不够的，能否让日漫火到“出圈”，把观众从粉丝扩展到普通人群，是个行业性的难题。
日漫在内地成绩单：数量不少票房温吞
“蓝胖子”持续卖座 《你的名字》后爆款难寻
       受中日关系影响，从2011年11月至2015年5月，这三年半的时间没有任何一部日本电影引进中国，中间有个漫长的空白期。2015年一部日本动画《哆啦A梦：伴我同行》在中国市场大获成功，让越来越多的中国电影公司瞄准了日本电影市场。不少嗅觉灵敏的中国影人，开始盯上了日本批片的生意。

《哆啦A梦：伴我同行》引发日本电影引进热潮

       2016年是日本引进片的爆发之年，仅在一年内就上映了11部日影，其中日漫占据了9部之多；从票房成绩来看，它们不仅全部突破了千万大关，甚至有4部影片票房突破了1亿，《你的名字。》的内地票房高达5.77亿元，创下日本引进片新的票房纪录，并一直保持到现在。

《你的名字》票房5.7亿创下日本引进片票房纪录

       2017年共有9部日本引进片，其中6部是日漫，票房最高的是当年的《哆啦A梦》剧场版新片。2018年，日本引进片数量多达15部创下历年新高，日漫共有6部，票房最高的依然是当年的《哆啦A梦》剧场版新片，但除了经典IP“柯南”和重映的《龙猫》以外，其余日漫的内地票房都在2000万以下。

       2019年前三个月就有6部日漫电影上映，目前票房最高的《夏目友人帐》刚刚突破1亿元。粗略一算，最近三年半的时间，足有27部日漫上映，这个数量在非好莱坞引进片中，是绝对的冠军了。



      不过，在一片繁华背后，可能是市场虚火的泡沫，日漫在中国内地票房表现一直难有实质性的突破。

       分析日漫内地票房排行榜，前十位中“哆啦A梦”系列片足足占据了四位——“蓝胖子”持续很卖座，在票房冠军《你的名字。》之后，超过5亿的热卖爆款难寻。《名侦探柯南》、《火影忍者》和《航海王》系列剧场版日漫的内地票房都有破亿的成绩，但受限于内容和粉丝的制约，票房突破2亿则很难。

作者：YY   编辑：隐饮

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 日漫 日本动画 夏目友人帐 哆啦A梦 蓝胖子 我的英雄学院 你的名字

相关文章

会员评论 (1)

发表

相关电影/影人

夏目友人帐

夏目友人帐 (2018)

7.1

导演：大森贵弘

主演：神谷浩史 井上和彦

在线播放

命运之夜——天之杯2：失去之蝶

命运之夜——天之杯2：失去之蝶 (2019)

-1.0

导演：须藤友德

主演：浅川悠 门胁舞以

在线播放

你的名字。

你的名字。 (2016)

8.2

导演：新海诚

主演：神木隆之介

在线播放

哆啦A梦：大雄的金银岛

哆啦A梦：大雄的金银岛 (2018)

6.4

导演：今井一晓

主演：水田山葵 大原惠美

在线播放

哆啦A梦：伴我同行

哆啦A梦：伴我同行 (2014)

7.9

导演：八木龙一

主演：大原惠美 水田山葵

在线播放

哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险

哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大.. (2017)

6.7

导演：高桥敦史

主演：水田山葵 大原惠美

在线播放

哆啦A梦：新·大雄的日本诞生

哆啦A梦：新·大雄的日本诞生 (2016)

7.2

导演：八锹新之介

主演：水田山葵 大原惠美

在线播放

龙猫

龙猫 (2009)

-1.0

导演：李青

在线播放

航海王之黄金城

航海王之黄金城 (2016)

8.0

导演：宮元宏彰

主演：田中真弓 山口胜平

在线播放

火影忍者剧场版：博人传

火影忍者剧场版：博人传 (2015)

7.8

导演：山下宏幸

主演：三瓶由布子 菊池心

在线播放

我的英雄学院：两位英雄

我的英雄学院：两位英雄 (2018)

7.3

导演：长崎健司

主演：石川界人 梶裕贵

在线播放

显示更多∨

本周热读

1

漫威《惊奇队长》彩蛋全解析

吸人眼球的可不止是大橘！

看完《惊奇队长》，终于可以正式迎接《复仇者联盟4》了。
2

一组照片揭秘港片黄金时代最靓的仔

林青霞卸妆 成龙徐克沉思 许鞍华几乎认不出!

56
香港摄影师卢玉莹日前在社交媒体上曝光的一组黑白影像再..
3

诺兰"蝙蝠侠"三部曲重返IMAX大银幕!

50张片场照爽到爆炸!将在北美5座城市展映

50
诺兰导演的《蝙蝠侠》三部曲，将于3月底开始在北美的5座..
4

《复仇者联盟4》最新中文预告解析

钢铁侠还活着 雷神开撩惊奇队长？

重磅！《复仇者联盟4》中文预告来了！
5

2019年真的能称为“科幻元年”吗？

国产科幻早有佳作 未来道路仍不确定

《流浪地球》拍出了大众想象中的科幻大片，但它不是科幻..

查看更多