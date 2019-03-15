网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"牌皇"前导演:本要拍成变种人版"教父"

因"神奇四侠"表现差 福斯缩预算搁置"牌皇"

2019-03-15 18:16:52 来源：Mtime时光网

曾经打算执导《牌皇》，后来退出的导演鲁伯特·瓦耶特表示，当年由于《神奇四侠2015》表现太差，福斯大幅度缩减《牌皇》预算，导致剧本需要大规模重写，最终项目被搁置。


　　时光网讯　《牌皇》这个片子感觉已经运作特别久了，下周，迪士尼收购福斯的交易就要完成了，这部《X战警》的番外篇状态也是成谜。不过无论导演和编剧怎么换，“钱老板”查宁·塔图姆一直都在，让人非常心安，他本人除了出演男主角，还是影片的制片人。

　　曾经要执导《牌皇》的第一位导演，是2015年6月加盟的《猩球崛起》导演鲁伯特·瓦耶特蕾雅·赛杜当时被选定出演影片女主角Bella Donna Boudreaux。但在2015年9月，瓦耶特退出。包括道格·里曼戈尔·维宾斯基在内的导演也都一度签约执导，最终均离开，原因并未公开。

《魔力麦克2》中的钱老板

　　近日，在宣传自己的新片《俘虏国度》时，瓦耶特与媒体提到了他当初为何离开《牌皇》，“当年《神奇四侠2015》上映了，结果让福斯非常失望，希望能降低我们的预算。给我们的拍摄时间比我们原定的少了12周，为了达到这样的预算，剧本需要大规模重写，最终上级决定不这么干了，影片也就不拍了。

　　我之后的导演为什么也都退出，我就不知道了，我知道查宁和编剧、制片人对于影片的设想非常惊艳，有点儿像有变种人版本的《教父》，设置在新奥尔良，有不同帮派。”当被问到影片会不会是一部“抢劫电影”，瓦耶特说更像《教父》，会设置在上世纪70年代，“有点像抢劫电影，不是发生在当代的，讲的是1970年代直到现在的故事。

　　会涉及变种人帮派和帮派文化，以及归属感的概念，发生在新奥尔良的沼泽地里，本来会是非常有意思的。我知道查宁也在参与编剧，能让影片更接近浪漫喜剧。我读了剧本，特别好，但现在迪士尼说了算了，我不知道他们有什么计划。”瓦耶特还透露，他、查宁和制片人们为了能让影片避免昂贵的补拍，尽量在开拍前让一切准备工作就绪，预算也完全没有达到过网上所报道的1.5亿美元，

　　“拍这种电影不变的一点是，如果开拍前没做好准备，拍着拍着才会发现不对劲，那种情况下，才需要花1.5亿美元的预算才能补救。我身为导演是经历过这个过程的，最后如果想要拍出来连贯的故事和好看的电影，那就很难了，查宁、我和制片人们不想这样马后炮补救。我们想要在开拍前就万事俱备，不想经历补拍重拍那些。”


钱老板想把影片拍出浪漫喜剧风格

　　不知道迪士尼接手之后，《牌皇》还能不能像钱老板所希望的那样进行下去。他们是会重新采纳变种人版《教父》这个点子，还是一切删掉从头来过？毕竟这个角色很快就可以加入MCU了。

　　在迪士尼收购之前《牌皇》没拍出来，有点遗憾，因为福斯拍的漫威漫画改编的单兵电影还是很不错的，《金刚狼3：殊死一战》是西部片，而《死侍》系列是R级喜剧，不知道《牌皇》还能不能得到足够多的创作自由。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 牌皇 福斯 变种人 X战警 迪士尼
关注时光网微信

相关电影/影人

牌皇

牌皇 (2020)

0.0

主演：查宁·塔图姆

在线播放

查宁·塔图姆

查宁·塔图姆

Channing Tatum

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

鲁伯特·瓦耶特

鲁伯特·瓦耶特

Rupert Wyatt

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

漫威《惊奇队长》彩蛋全解析

吸人眼球的可不止是大橘！

看完《惊奇队长》，终于可以正式迎接《复仇者联盟4》了。
2

一组照片揭秘港片黄金时代最靓的仔

林青霞卸妆 成龙徐克沉思 许鞍华几乎认不出!

56
香港摄影师卢玉莹日前在社交媒体上曝光的一组黑白影像再..
3

诺兰"蝙蝠侠"三部曲重返IMAX大银幕!

50张片场照爽到爆炸!将在北美5座城市展映

50
诺兰导演的《蝙蝠侠》三部曲，将于3月底开始在北美的5座..
4

吴京《攀登者》新剧照流出！胡歌加盟

演绎珠峰登山队英雄故事 献礼建国70周年

9
《攀登者》新剧照流出！胡歌加盟参演，该片由吴京领衔主..
5

吴京受伤！拍新片"攀登者"坐轮椅回京

拼命三郎全身曾多处受伤 累计缝针超过100针

11
吴京拍新片《攀登者》腿部受伤，坐轮椅回京。吴京拍戏堪..

查看更多