时光网讯 《牌皇》
这个片子感觉已经运作特别久了，下周，迪士尼收购福斯的交易就要完成了，这部《X战警》
的番外篇状态也是成谜。不过无论导演和编剧怎么换，“钱老板”查宁·塔图姆
一直都在，让人非常心安，他本人除了出演男主角，还是影片的制片人。
近日，在宣传自己的新片《俘虏国度》
时，瓦耶特与媒体提到了他当初为何离开《牌皇》，“当年《神奇四侠2015》
上映了，结果让福斯非常失望，希望能降低我们的预算。给我们的拍摄时间比我们原定的少了12周，为了达到这样的预算，剧本需要大规模重写，最终上级决定不这么干了，影片也就不拍了。
我之后的导演为什么也都退出，我就不知道了，我知道查宁和编剧、制片人对于影片的设想非常惊艳，有点儿像有变种人版本的《教父》
，设置在新奥尔良，有不同帮派。”当被问到影片会不会是一部“抢劫电影”，瓦耶特说更像《教父》，会设置在上世纪70年代，“有点像抢劫电影，不是发生在当代的，讲的是1970年代直到现在的故事。
会涉及变种人帮派和帮派文化，以及归属感的概念，发生在新奥尔良的沼泽地里，本来会是非常有意思的。我知道查宁也在参与编剧，能让影片更接近浪漫喜剧。我读了剧本，特别好，但现在迪士尼说了算了，我不知道他们有什么计划。”瓦耶特还透露，他、查宁和制片人们为了能让影片避免昂贵的补拍，尽量在开拍前让一切准备工作就绪，预算也完全没有达到过网上所报道的1.5亿美元，
“拍这种电影不变的一点是，如果开拍前没做好准备，拍着拍着才会发现不对劲，那种情况下，才需要花1.5亿美元的预算才能补救。我身为导演是经历过这个过程的，最后如果想要拍出来连贯的故事和好看的电影，那就很难了，查宁、我和制片人们不想这样马后炮补救。我们想要在开拍前就万事俱备，不想经历补拍重拍那些。”
钱老板想把影片拍出浪漫喜剧风格
不知道迪士尼接手之后，《牌皇》还能不能像钱老板所希望的那样进行下去。他们是会重新采纳变种人版《教父》这个点子，还是一切删掉从头来过？毕竟这个角色很快就可以加入MCU了。
在迪士尼收购之前《牌皇》没拍出来，有点遗憾，因为福斯拍的漫威漫画改编的单兵电影还是很不错的，《金刚狼3：殊死一战》
是西部片，而《死侍》
系列是R级喜剧，不知道《牌皇》还能不能得到足够多的创作自由。