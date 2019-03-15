曾经打算执导《牌皇》，后来退出的导演鲁伯特·瓦耶特表示，当年由于《神奇四侠2015》表现太差，福斯大幅度缩减《牌皇》预算，导致剧本需要大规模重写，最终项目被搁置。







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会涉及变种人帮派和帮派文化，以及归属感的概念，发生在新奥尔良的沼泽地里，本来会是非常有意思的。我知道查宁也在参与编剧，能让影片更接近浪漫喜剧。我读了剧本，特别好，但现在迪士尼说了算了，我不知道他们有什么计划。”瓦耶特还透露，他、查宁和制片人们为了能让影片避免昂贵的补拍，尽量在开拍前让一切准备工作就绪，预算也完全没有达到过网上所报道的1.5亿美元，





“拍这种电影不变的一点是，如果开拍前没做好准备，拍着拍着才会发现不对劲，那种情况下，才需要花1.5亿美元的预算才能补救。我身为导演是经历过这个过程的，最后如果想要拍出来连贯的故事和好看的电影，那就很难了，查宁、我和制片人们不想这样马后炮补救。我们想要在开拍前就万事俱备，不想经历补拍重拍那些。”







钱老板想把影片拍出浪漫喜剧风格





不知道迪士尼接手之后，《牌皇》还能不能像钱老板所希望的那样进行下去。他们是会重新采纳变种人版《教父》这个点子，还是一切删掉从头来过？毕竟这个角色很快就可以加入MCU了。



