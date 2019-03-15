2019-03-15 18:31:21 来源：Mtime时光网
编辑：隐饮
导演：查德·斯塔尔斯基
主演：基努·里维斯
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HDZIMU电影字幕
7分钟前
广东话的字幕，还繁体
AmazingBoy
25分钟前
发型能不能改一改了。。。
威尔克鲁斯
40分钟前
干就完了
着迷的西西里
57分钟前
PAYDog
月禾
1小时前
道士带狗，天下我有系列第三部。
Real_PhX
杀狗偿命（doge）
悲伤的小强
广西人完全唔觉得有咩唔明
PREDATOR2015
我记得基努里维斯在演黑客帝国之前脖子动过手术，可能让身形后来略显僵硬，从太极侠里的打斗就看出来他从头到躯干不太能弯曲，当然影片还是强烈期待，这个系列证明了枪械也可以成为艺术品，片中各种枪械真漂亮。
落入凡间1小时前
你这个描述让我想起了 西游记后转
安立奎
2小时前
粤语字幕无压力好哈
朱周_588050828
更喜歡伸冤人1一些 不過肯定比伸冤人2要好
渡水2小时前
伸冤……人？哥们儿，你走错片场了吧？
螞蚱厷孒1小时前
伸冤2都拍烂了，别拿来跟这个比了！
着迷的西西里56分钟前
哈哈，伸冤人！！哈哈
吸人眼球的可不止是大橘！
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