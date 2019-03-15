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基努里维斯《疾速追杀3》预告"大开杀戒"

玩枪战甩刀子飚摩托 这波动作场面有点狠!

2019-03-15 18:31:21 来源：Mtime时光网

《疾速追杀3》曝光港版新预告，基努·里维斯玩枪战、甩刀子、飚摩托，各种刺激精彩的动作戏令人眼花缭乱。
       时光网讯基努·里维斯主演动作片《疾速追杀3》，日前发布新一支港版中字预告，且看基努·里维斯如何“杀出重围”完成终极绝杀，预告中他玩枪战、甩刀子、飚摩托，各种刺激精彩的动作戏少不了。

       影片剧情承接上一部《疾速特攻》的结尾，基努·里维斯饰演的John Wick被全世界的杀手集结起来追杀，全球1400万美元悬赏要他的人头，这让他不得不踏上了逃亡之旅。在这过程中，他遇上了哈莉·贝瑞所饰演的Sofia，她与John曾经有过一段过去。世界上最无情的杀手们等待他的每一次回归。
   
       《疾速追杀3》今年5月17日北美上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 疾速追杀3 基努里维斯
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疾速追杀3

疾速追杀3 (2019)

0.0

导演：查德·斯塔尔斯基

主演：基努·里维斯

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