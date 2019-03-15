Netflix首席内容官Ted Sarandos





时光网讯 最新调查发现，英国80%的家长都会担心孩子在视频点播中看到不当内容，在与英国电影审查局（BBFC）开展新合作之后，Netflix在英国播出的内容将使用分级制度。





经此合作，Netflix这一流媒体巨头将根据英国电影审查局的分级制度来划分旗下内容，自动分级原则与手动标签系统双管齐下，由英国电影审查局负责审核。





Netflix将与英国电影审查局联手合作，确保前者的分级制度符合后者在英国制定的分级原则。





促使双方进行合作的起因是，在英国电影审查局和视频标准分级委员会共同发起的一项调查中显示，英国近80%的家长担心孩子会在视频点播或网络游戏平台上看到不当内容。





调查还显示，90%的家长认为，在下载和通过网络播放电影时，应用分级制度是非常重要的；92%的家长认为，视频点播平台采用的分级制度，应该跟院线以及DVD、蓝光碟发售的分级制度保持一致。





“英国电影审查局因其为家长和消费者提供的分级信息而在英国很受信赖，我们很高兴能够扩大与他们的合作关系，”Netflix的编辑创意总监迈克·黑斯廷斯说道，“我们与英国电影审查局的合作可以促使我们确保会员们按下播放键时看到的都是适合他们和家人的内容。”





英国数字部部长玛戈特·詹姆斯补充道，“我们的期望是，让英国成为上网最安全的地方，这就意味着，要把家长们熟知并信赖的分级制度应用到所有网络电影和电子游戏中去。我非常赞成Netflix和英国电影审查局今日宣布的创新型合作，但我们要做的工作还有很多。”