时光网讯
2011年，由奥利维·那卡什
和艾力克·托兰达
导演，弗朗索瓦·克鲁塞
和奥马·希
主演的电影《无法触碰》
一经推出，获得了无数好评，不仅获得东京电影节金麒麟奖和7项凯撒奖提名，还创造了两千万人次的票房奇迹登顶法国票房年冠。
影片全球狂揽超过4.26亿美金票房，堪称现象级法语电影。片中那首来自地，风与火乐队（
Earth Wind & Fire）的配乐《September》同影片一起再次成为影迷心中的不朽经典。
影片根据真实故事改编，讲述了一个在跳伞事故后四肢瘫痪的富豪，与他雇来照顾自己的工薪阶层移民护工之间的故事。影片将喜剧与情感戏融合在一起，无比温暖，能让来自不同文化背景的主流观众们都产生共鸣。
将《无法触碰》
引进美国的韦恩斯坦公司迅速买下英语翻拍版权，并开始构思美国版的这个关于菲利普·波佐·迪·博尔戈（Philippe Pozzo di Borgo）的故事。
《触不可及》
找来布莱恩·科兰斯顿
饰演商人Phillip Lacasse，凯文·哈特
则饰演帮助Phillip跨过不幸、重拾生活信心的护工Dell Scott。此外还邀来了妮可·基德曼
和《傲骨贤妻》女星朱丽安娜· 玛格丽丝以及《逍遥法外》女星阿雅·娜奥米·金加盟本片，影片由曾经执导《分歧者：异类觉醒》、《永不止境》的导演尼尔·博格执导。
不幸的是，在本片于2017年在多伦多电影节首映后，《触不可及》的上映因为哈维·维恩斯坦的一连串性侵与性骚扰指控而一推再推。最后，在推迟了一年多之后，还是STX娱乐公司从破产的韦恩斯坦公司买下这部电影的发行权，《触不可及》才得以上映。
翻拍版中多了更多的美式幽默，许多笑点都来自于并不称职的护工Dell。还有一些桥段展现了并不符合角色设定的带有巨大反差的性格变化——Phil在德利斯的感染下，学会了寻找除下身之外可以产生性兴奋的部位，还学会了打电话给女性笔友。
这种不同人种的配对，很容易让美国观众联想到2003年的喜剧片《爱到房倒屋塌》，片中史蒂夫·马丁和奎恩·拉提法在某种程度上与《触不可及》相似（除了四支瘫痪）。只是相比前者，《触不可及》中的角色更接地气，更为实际，但并不是说它没有什么野心，它依然有着很轻松的幽默——而最大的笑点出现在Dell笨拙而尴尬的给Phil换尿管的一幕。而这些笑点的营造都出自与人物的性格和动机冲突。
不久前在洛杉矶，时光网有幸与“老白”坐下聊了聊他拍这部电影时的故事、本片曲折漫长的上映之路、搭档凯文·哈特、他自己与哈维·维恩斯坦的接触与印象等等。