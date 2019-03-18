美国版《触不可及》海报



不幸的是，在本片于2017年在多伦多电影节首映后，《触不可及》的上映因为哈维·维恩斯坦的一连串性侵与性骚扰指控而一推再推。最后，在推迟了一年多之后，还是STX娱乐公司从破产的韦恩斯坦公司买下这部电影的发行权，《触不可及》才得以上映。





翻拍版中多了更多的美式幽默，许多笑点都来自于并不称职的护工Dell。还有一些桥段展现了并不符合角色设定的带有巨大反差的性格变化——Phil在德利斯的感染下，学会了寻找除下身之外可以产生性兴奋的部位，还学会了打电话给女性笔友。

这种不同人种的配对，很容易让美国观众联想到2003年的喜剧片《爱到房倒屋塌》，片中史蒂夫·马丁和奎恩·拉提法在某种程度上与《触不可及》相似（除了四支瘫痪）。只是相比前者，《触不可及》中的角色更接地气，更为实际，但并不是说它没有什么野心，它依然有着很轻松的幽默——而最大的笑点出现在Dell笨拙而尴尬的给Phil换尿管的一幕。而这些笑点的营造都出自与人物的性格和动机冲突。





不久前在洛杉矶，时光网有幸与“老白”坐下聊了聊他拍这部电影时的故事、本片曲折漫长的上映之路、搭档凯文·哈特、他自己与哈维·维恩斯坦的接触与印象等等。



