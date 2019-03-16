詹姆斯·古恩被踢出《银护3》项目8个月后，迪士尼/漫威又决定重新聘用他担任导演。





















消息公布后，古恩发推说：“我非常感谢那些在过去几个月里一直支持我的人。我一直在学习，并将继续致力于成为最优秀的人。我非常感谢迪士尼的决定，我很高兴继续制作电影，通过电影探索将我们联结在一起的爱。我一直、并将继续因你们的爱和支持而心怀前辈。从内心深处，谢谢你们。爱你们所有人。”









“银护”剧组全体成员联名公开信





















古恩曾在推特上致歉： “无论时间过去多久，我都理解今日（迪士尼）所作出的将我开除的决定。这许多年后，我依然为我当年的行为负全部责任，我现在除了献上真诚的悔恨，就是努力做个人。”









前两部“银护”影片改编自同名漫画，在2014年与2017年，共收获了16亿美元的全球票房。《银护3》原定2018年秋天开始前期制作，19年初开拍。目前新的制作日程暂未公布。

事情变化太快，令吃瓜群众简直忙不过来。