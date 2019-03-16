时光网讯
事情变化太快，令吃瓜群众简直忙不过来。
消息公布后，古恩发推说：“我非常感谢那些在过去几个月里一直支持我的人。我一直在学习，并将继续致力于成为最优秀的人。我非常感谢迪士尼的决定，我很高兴继续制作电影，通过电影探索将我们联结在一起的爱。我一直、并将继续因你们的爱和支持而心怀前辈。从内心深处，谢谢你们。爱你们所有人。”
詹姆斯·古恩原是《银河护卫队3》
的导演兼编剧，并在2018年6月已完成剧本。7月，他数年前在推特发布的有恋童癖嫌疑的不恰当言论被挖出，迪士尼迅速采取行动，开除他在《银护3》的职位，并宣布“切断与他的所有业务往来”。
古恩的遭遇引发众多漫威演员、业内人士和网友的声援。“银护”剧组全体成员发表联名公开信，称古恩是“政治分歧的牺牲者”。“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔
更是态度坚决拥护古恩，甚至表示古恩不回归的话就退出漫威；并Diss迪士尼“为法西斯分子工作让我恶心”。
据外媒报道，迪士尼影业头头阿兰·霍恩
与古恩进行了多次会面商谈，霍恩被古恩的公开道歉和事后的处理方式说服，最终决定恢复古恩的《银护3》导演一职。
古恩曾在推特上致歉： “无论时间过去多久，我都理解今日（迪士尼）所作出的将我开除的决定。这许多年后，我依然为我当年的行为负全部责任，我现在除了献上真诚的悔恨，就是努力做个人。”
自古恩被开除后，《银护3》制作工作暂停，并解雇了部分员工。迪士尼一直未公布新的导演人选，但有传言称迪士尼见过塔伊加·维迪提
、亚当·麦凯
等人。
前两部“银护”影片改编自同名漫画，在2014年与2017年，共收获了16亿美元的全球票房。《银护3》原定2018年秋天开始前期制作，19年初开拍。目前新的制作日程暂未公布。