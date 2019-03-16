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波兰斯基新作"控诉"曝剧照令人压抑

历史冤案改编法语片 奥斯卡影帝杜雅尔丹参演

2019-03-16 09:33:50 来源：Mtime时光网

罗曼·波兰斯基新作《控诉》首曝剧照，改编自法国历史上的著名冤案“雷德福斯案件”，路易斯·加瑞尔出演德雷福斯上尉；奥斯卡影帝让·杜雅尔丹饰演一名关键人物。
　　时光网讯 罗曼·波兰斯基新作《控诉》曝光一组剧照，透露着压抑不安的氛围。



　　影片改编自法国历史上的著名冤案“雷德福斯案件”。1894年，雷德福斯是一名法国犹太人军官，法国情报部门从德国特务手上得到一份报告，报告里载有法国政府的军事机密，根据笔迹鉴定，怀疑指向雷德福斯，在调查过程非常粗略、取证的方法极其简陋的情况下，对雷德福斯进行了不公审判，即使民众为他喊冤，但最终都被判到魔鬼岛服刑。

　　法国右翼势力乘机掀起反犹太人浪潮。经过进步人士的反复斗争，此案不久后真相大白，但法国政府却坚持不愿承认错误，直至1906年德雷福斯才被判无罪。


奥斯卡影帝让·杜雅尔丹Ins发图，对比他和历史原型

　　法国男星路易斯·加瑞尔《戏梦巴黎》）将出演德雷福斯上尉；奥斯卡影帝让·杜雅尔丹（《艺术家》）饰演军官Georges Picquart，他对德雷福斯的审判结果表示怀疑，并展开调查，却因此遭到流放。其他卡司包括马修·阿马立克、奥利维埃·古尔梅以及波兰斯基的妻子艾玛纽尔·塞尼耶


路易斯·法瑞尔（左）和历史原型

　　波兰斯基曾经执导过《唐人街》《钢琴家》等诸多经典影片，上世纪70年代因与13岁的少女萨曼莎·盖默发生性关系而被捕，在被判刑之前波兰斯基潜逃到巴黎，此后再未踏入美国领土，哪怕2002凭借《钢琴师》拿到奥斯卡最佳导演，也无法亲自领奖。

　　美国警方曾多次试图引渡波兰斯基回到美国伏法，但始终未能成功。事发多年后，当年的受害人萨曼莎·盖瑞公开宣布原谅波兰斯基，此前也曾有人呼吁允许他回到美国，但#Metoo浪潮后政治气氛大变，波兰斯基不仅没能返美，甚至被奥斯卡评选机构美国电影艺术与科学院除名。对此波兰斯基愤怒表示将采取法律手段，并称#Metoo运动是一种“集体的歇斯底里”。



　　《控诉》是波兰斯基自2012年就开始酝酿的作品，一开始是一部英语片，后来被制片人艾伦·高德曼接手，将它改为一部法语片，以便找到投资。影片的投资主要来自法国和意大利两国。

　　《控诉》去年底开拍前在社交网络上引来非议，不过法国和意大利人普遍不支持#Metoo运动，影片顺利开拍。然而影片的国际发行仍是问题，恐怕很难在美国和英国市场得到支持。

   编辑：SaSa

关键词： 波兰斯基 控诉 法语片 历史 犹太 真实事件改编
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罗曼·波兰斯基

罗曼·波兰斯基

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职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人

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控诉

控诉 (2019)

0.0

导演：罗曼·波兰斯基

主演：艾玛纽尔·塞尼耶

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