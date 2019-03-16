



影片改编自法国历史上的著名冤案“雷德福斯案件”。1894年，雷德福斯是一名法国犹太人军官，法国情报部门从德国特务手上得到一份报告，报告里载有法国政府的军事机密，根据笔迹鉴定，怀疑指向雷德福斯，在调查过程非常粗略、取证的方法极其简陋的情况下，对雷德福斯进行了不公审判，即使民众为他喊冤，但最终都被判到魔鬼岛服刑。





法国右翼势力乘机掀起反犹太人浪潮。经过进步人士的反复斗争，此案不久后真相大白，但法国政府却坚持不愿承认错误，直至1906年德雷福斯才被判无罪。







奥斯卡影帝让·杜雅尔丹Ins发图，对比他和历史原型











路易斯·法瑞尔（左）和历史原型









美国警方曾多次试图引渡波兰斯基回到美国伏法，但始终未能成功。事发多年后，当年的受害人萨曼莎·盖瑞公开宣布原谅波兰斯基，此前也曾有人呼吁允许他回到美国，但#Metoo浪潮后政治气氛大变，波兰斯基不仅没能返美，甚至被奥斯卡评选机构美国电影艺术与科学院除名。对此波兰斯基愤怒表示将采取法律手段，并称#Metoo运动是一种“集体的歇斯底里”。















