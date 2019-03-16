因为与华纳存在观念分歧，“闪电侠”饰演者埃兹拉·米勒要写《闪电侠》单人电影的剧本，而华纳也正是雇佣了他。









埃兹拉·米勒 据外媒报道，他已与著名漫画作者格兰特·莫里森组队，一起创作该片剧本。而这个本子可能决定他是否会继续演闪电侠。









两边去年就开始做互做一些让步，最终米勒迈出第一步，决定自己写剧本，呈现自己的想法。华纳也正式雇佣他与莫里森合作，开始作为编剧写自己的版本。





米勒的合同将在5月到期。米勒的这版剧本最早下周可能就将交给华纳。如果华纳不愿意用他的版本，那么米勒可能退出整个项目。













