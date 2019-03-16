2019-03-16 10:54:38 来源：Mtime时光网
埃兹拉·米勒
编辑：SaSa
Ezra Miller
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导演：约翰·弗朗西斯..
主演：埃兹拉·米勒
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欲飞的鱼
11分钟前
标题有错别字
偏执与狂热
我看出来了。华纳想拍合家欢的动作喜剧。演员是想拍一些经典的大事件，因为DC一般情况就是有大事件时才会比较黑暗残酷，各种死各种虐。区别嘛，常规的小故事比较容易拍，观众接受度大，投资和收益相对稳。大事件繁杂，涉及的东西多，故事有时还不是线性的，剧本难度大，拍成真人电影性价比不高，有风险。
骆驼书记
12分钟前
故事黑暗没关系 ，但你画面全程黑暗看着难受
cq
40分钟前
肯定拍成同性恋英雄了这叼毛
螞蚱厷孒8分钟前
嗯~~应该是双性恋才对~~
M_299026629
44分钟前
导演编剧换了一波又一波，主演都着急了亲自编剧，华纳对DC是真的不用心啊....正义联盟2 永久搁置。看看人家复联4都快出了 起码又是20亿刀的票房，
957612分钟前
DC就是贪，一开始想死追进度搞正义联盟，让扎克施奈德背了一大堆锅（BVS说实话尽力了）。然后又想学漫威全家欢，特别是还吸取了一些无所谓的意见，非要把黑暗风格换成喜剧，然后正义联盟血崩，联盟续集开发艰难。
哈桃
52分钟前
这演员挺好的，要是换了就可惜了！
M_597851666
56分钟前
求你别演了
卡卡罗特
57分钟前
到时候剧本可能会有点弯
万瑞斯骑士
58分钟前
没记错的话，闪电侠的故事相对来说还算光明吧，当然除了身世比较惨
偏执与狂热10分钟前
一般都比较明快，很少见那种黑暗，都是联动了大事件才会临时转风格。
方脸队长
1小时前
可怕，小闪的风格最好接近沙赞才行
吸人眼球的可不止是大橘！
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