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埃兹拉："闪电侠"剧本不行，我自己写

不认同原剧本轻松基调 正创作暗黑版本

2019-03-16 10:54:38 来源：Mtime时光网

因为与华纳存在观念分歧，“闪电侠”饰演者埃兹拉·米勒要写《闪电侠》单人电影的剧本，而华纳也正是雇佣了他。

　　时光网讯 有些人你是控制不住的。“闪电侠”饰演者埃兹拉·米勒要自己开始写《闪电侠》单人电影的剧本了。

埃兹拉·米勒

　　据外媒报道，他已与著名漫画作者格兰特·莫里森组队，一起创作该片剧本。而这个本子可能决定他是否会继续演闪电侠。

　　据悉华纳原本希望故事是比较轻松的基调，并认为《海王》的成功和《雷霆沙赞》的卖相与此有关。而米勒希望的是一个更暗黑的版本。

　　两边去年就开始做互做一些让步，最终米勒迈出第一步，决定自己写剧本，呈现自己的想法。华纳也正式雇佣他与莫里森合作，开始作为编剧写自己的版本。

　　米勒的合同将在5月到期。米勒的这版剧本最早下周可能就将交给华纳。如果华纳不愿意用他的版本，那么米勒可能退出整个项目。

　　《闪电侠》独立电影的进程一直让人看不懂。影片2014年就公布，并定档2018年。后来编剧和导演换了几波，开拍时间一推再推。去年才确定由《游戏之夜》的导演约翰·弗朗西斯·达利乔纳森·M·戈德斯特因执导，有望2021年上映。



   编辑：SaSa

关键词： 闪电侠 埃兹拉米勒 DC 华纳
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埃兹拉·米勒

埃兹拉·米勒

Ezra Miller

职业：演员

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闪电侠

闪电侠 (2020)

-1.0

导演：约翰·弗朗西斯..

主演：埃兹拉·米勒

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