网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

制片人澄清《神奇女侠1984》不是续集

更像《夺宝奇兵》或007式的“下一章节”

2019-03-16 11:23:05 来源：Mtime时光网

制作人查尔斯·罗文近日在接受外媒采访时表示，《神奇女侠1984》绝对不是前作的续集，它更像《夺宝奇兵》或是007式的“下一章节”。


　　时光网讯  盖尔·加朵主演的《神奇女侠1984》在观众眼里就是《神奇女侠》的续集，但是电影制作人查尔斯·罗文（Charles Roven）近日在接受外媒采访时表示，《神奇女侠1984》绝对不是前作的续集，它更像《夺宝奇兵》或是007式的“下一章节”。

　　《神奇女侠1984》的制片人查尔斯·罗文也是《正义联盟》《蝙蝠侠大战超人:正义黎明》《自杀小队》《黑暗骑士》三部曲以及《神奇女侠》的资深制片人，他表示：“两部电影的导演派蒂·杰金斯要把《神奇女侠1984》打造为神奇女侠的下一篇章而不是单纯的续集，她也确实做到了这一点。”

　　“这是一个完全不同的时间框架，你会对戴安娜也就是神奇女侠在这期间所做的事情有一个大致的了解，但这是一个完全不同的故事。虽然会有很多相同的情感元素、幽默方式和勇敢行动，当然还能牵动人心弦。”



　　导演杰金斯目前在伦敦为《神奇女侠1984》做后期。盖尔·加朵扮演的神奇女侠以及克里斯·派恩扮演的史蒂夫·特雷弗将回归。尤其是在《神奇女侠》中已经牺牲的史蒂夫如何回归成谜。此前导演曾表示：绝不是硬把他塞到《神奇女侠1984》中，他的回归对故事非常重要，而且完全说得通。电影将于2020年6月5日北美公映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 神奇女侠1984 续集
关注时光网微信

相关电影/影人

神奇女侠1984

神奇女侠1984 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

盖尔·加朵

盖尔·加朵

Gal Gadot

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

查尔斯·罗文

查尔斯·罗文

Charles Roven

职业：制作人 | 演员

查看影人作品  >

派蒂·杰金斯

派蒂·杰金斯

Patty Jenkins

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (20)

发表

本周热读

1

漫威《惊奇队长》彩蛋全解析

吸人眼球的可不止是大橘！

看完《惊奇队长》，终于可以正式迎接《复仇者联盟4》了。
2

一组照片揭秘港片黄金时代最靓的仔

林青霞卸妆 成龙徐克沉思 许鞍华几乎认不出!

56
香港摄影师卢玉莹日前在社交媒体上曝光的一组黑白影像再..
3

诺兰"蝙蝠侠"三部曲重返IMAX大银幕!

50张片场照爽到爆炸!将在北美5座城市展映

50
诺兰导演的《蝙蝠侠》三部曲，将于3月底开始在北美的5座..
4

《复仇者联盟4》最新中文预告解析

钢铁侠还活着 雷神开撩惊奇队长？

重磅！《复仇者联盟4》中文预告来了！
5

吴京《攀登者》新剧照流出！胡歌加盟

演绎珠峰登山队英雄故事 献礼建国70周年

9
《攀登者》新剧照流出！胡歌加盟参演，该片由吴京领衔主..

查看更多