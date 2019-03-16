2019-03-16 11:23:05 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：派蒂·杰金斯
主演：盖尔·加朵
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Gal Gadot
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Charles Roven
Patty Jenkins
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Samue_
15分钟前
海王大赚后就想推翻以前的剧情了？
万剑一在此
2小时前
简单的说不是续集而是下一章节，那么这个克里斯和前作的克里斯就不会是同一个角色，而只是同一个演员饰演长得相像的第二部戏的男主角，仅此而已。
猫布
3小时前
就是早期007的拍法，保留007的几个主要人物，但是故事独立不关联。这新闻下怎么这么过阴阳怪气的评论
太极教我当影帝
废话，续集的意思是衔接上一部，而下一章节是脱离上一部故事。
磚家叫獣
文字游戏，续集、下一章节、不是单纯的续集，当观众都是文盲
robocop
这样也挺好的，没有必要按传统的思路。
阮秀飞
4小时前
其实就是第二部，闹呢，名字不一样也能扯那么多
康永跟煕娣的时光
不是续集那怎么还有史蒂夫。。
珊亮inlove
DC和漫威看来走上了完全不同的道路，目前看漫威要成功得多。很难想像，惊奇队长要和复联4没有这么多千丝万缕的联系，以目前仔质量能取得这么高票房？
张建军零一2小时前
据解析，关于弗瑞是不是早被外星人👽替换存疑，可能内置了大量深坑，以开启秘密入侵事件。片子是烂还是挖坑巧手注意细节，还不好下定论。
大国男儿。
死了的又回归，看来DC现在除了海王没别的可以期待的了。
吸人眼球的可不止是大橘！
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