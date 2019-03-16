制作人查尔斯·罗文近日在接受外媒采访时表示，《神奇女侠1984》绝对不是前作的续集，它更像《夺宝奇兵》或是007式的“下一章节”。















“这是一个完全不同的时间框架，你会对戴安娜也就是神奇女侠在这期间所做的事情有一个大致的了解，但这是一个完全不同的故事。虽然会有很多相同的情感元素、幽默方式和勇敢行动，当然还能牵动人心弦。”











导演杰金斯目前在伦敦为《神奇女侠1984》做后期。盖尔·加朵扮演的神奇女侠以及克里斯·派恩扮演的史蒂夫·特雷弗将回归。尤其是在《神奇女侠》中已经牺牲的史蒂夫如何回归成谜。此前导演曾表示：绝不是硬把他塞到《神奇女侠1984》中，他的回归对故事非常重要，而且完全说得通。电影将于2020年6月5日北美公映。