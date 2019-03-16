新预告开启奇妙虫林大冒险 神秘花园海报吸睛惹期待











今日发布的定档预告中，小蟋蟀阿波罗、蜜蜂女王玛格丽特、跳蚤拉里劳斯等角色悉数登场。帅气的蟋蟀、圆滚滚的蜜蜂、毛茸茸的跳蚤、可爱的蜜蜂宝宝和“小仙女”萤火虫以及打着哈欠“上班”采蜜的工蜂，一改大众对昆虫的本来印象。





预告片中小蟋蟀阿波罗机缘巧合来到神秘花园，为这里的昆虫们进行表演，又在河边邂逅“微服出巡”的蜜蜂女王，然而似乎和“妖艳”的黄蜂也有着什么交易。蜜蜂军团是否可以打败黄蜂军团赢得胜利？在与黄蜂的战斗中，阿波罗是否可以全身而退？不禁让人猜想连连，引起观众好奇。

6年“匠心” 耗资千万欧元 还原一个最真实的“虫林”















据了解，《小王子》制作团队为了完美呈现从手绘水彩和真实场景到CG动画的转变，历时6年，耗资千万欧元，最终将神秘花园无与伦比的美景和主角们活泼生动的形象呈现于观众面前。

























据悉，该片将于2019年4月13日正式登陆大银幕，巧借春光，为观众们带来一场轻松奇妙的“虫林”冒险之旅。