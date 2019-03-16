时光网讯
由法国经典动画电影《小王子》制作团队全新打造的奇幻冒险动画电影《虫林大作战》
日前正式发布定档预告及海报。
据悉，该片将于2019年4月13日正式登陆大银幕，巧借春光，为观众们带来一场轻松奇妙的“虫林”冒险之旅。
新预告开启奇妙虫林大冒险 神秘花园海报吸睛惹期待
入围第91届奥斯卡最佳动画长片大名单的《虫林大作战》
由影响了一代法国人的经典IP《小虫虫的异想生活》改编而成，讲述了流浪的“艺术家”蟋蟀阿波罗，在机缘巧合之下来到一座神秘花园，遇到一群有趣可爱的昆虫，同他们一起在花园中发生的一个关于友情和勇气的故事。
该片由第41届法国凯撒电影奖最佳动画片《小王子》制作团队全“心”打造，由获得法国安锡国际动画电影节翘楚奖的法国著名动画导演Arnaud Bouron
编剧并执导，配乐更是由曾获奥斯卡最佳原创歌曲提名的法国电影音乐大师Bruno Coulais亲自操刀制作。片中主角们活灵活现、精美细致的形象设计，美轮美奂的画面效果充分展现了制作团队的高水准制作功底。
今日发布的定档预告中，小蟋蟀阿波罗、蜜蜂女王玛格丽特、跳蚤拉里劳斯等角色悉数登场。帅气的蟋蟀、圆滚滚的蜜蜂、毛茸茸的跳蚤、可爱的蜜蜂宝宝和“小仙女”萤火虫以及打着哈欠“上班”采蜜的工蜂，一改大众对昆虫的本来印象。
预告片中小蟋蟀阿波罗机缘巧合来到神秘花园，为这里的昆虫们进行表演，又在河边邂逅“微服出巡”的蜜蜂女王，然而似乎和“妖艳”的黄蜂也有着什么交易。蜜蜂军团是否可以打败黄蜂军团赢得胜利？在与黄蜂的战斗中，阿波罗是否可以全身而退？不禁让人猜想连连，引起观众好奇。
6年“匠心” 耗资千万欧元 还原一个最真实的“虫林”
该片继承了法国动画的精益求精的制作和天马行空的故事背景，在此次曝光的定档预告和海报中有鲜明的体现。电影全片采用时下流行的CG技术制作，定档海报中被主角们踩在脚下的花朵，背后的“蜂蜜屋”以及预告片中出现的神秘花园、河边夜景等场景，都是由《小王子》
制作团队利用CG技术还原绘本原作以及根据现实中的真实场景而打造的场景。
据了解，《小王子》制作团队为了完美呈现从手绘水彩和真实场景到CG动画的转变，历时6年，耗资千万欧元，最终将神秘花园无与伦比的美景和主角们活泼生动的形象呈现于观众面前。
据统计，2018年动画类电影票房贡献率占总票房的20%，相较于学龄前动画电影，偏成人向的作品在年轻观众中更受欢迎。值得一提的是，在成人向动画风潮中，《虫林大作战》
反其道而行，还成人一个童年，给孩子一个想象，返璞归真用可爱的昆虫形象侧面描绘人性的丑恶与美好，抚慰成人在现实中饱受压力的内心，向孩子们传递勇气、团结等正能量。
《虫林大作战》
制作精湛保留了绘本原作的天真童趣，并且将友情、勇气等情感元素加入其中让故事情节更加引人入胜，同时电影具有极高的教育意义，是一部适合全家一起观看的影片。
此外，该片英文配音版本由好莱坞著名男星由贾斯汀·朗
以及凯夫·亚当斯
等倾情献声。故事不仅呈现了一系列激动人心的冒险，更有许多令人忍俊不禁的笑点片段。制作精湛，班底过硬的奥斯卡入围动画影片《虫林大作战》
将于4月13日正式登陆内地影院，巧借春光，踏青上映，和虫虫一起约会吧！