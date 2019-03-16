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《过春天》年度最暧昧情绪戏来袭

狭路相逢阵脚大乱 “暧昧胶缠”片段曝光

2019-03-16 17:37:50 来源：Mtime时光网

《过春天》今日曝光了一段“暧昧胶缠”片段。这段不是c戏胜似c戏的情绪戏，被影迷戏称为“年度最高级暧昧情绪戏”。
　　时光网讯  由青年导演白雪执导，新生代演员黄尧孙阳汤加文联袂主演，倪虹洁、廖启智、江美仪、焦刚等多位实力戏骨加盟的全新类型青春电影《过春天》正于全国热映中。片方于今日曝光了一段“暧昧胶缠”片段。这段不是c戏胜似c戏的情绪戏，被影迷戏称为“年度最高级暧昧情绪戏”。

　　片段中，佩佩（黄尧 饰）和阿豪（孙阳 饰）在暗室互缠胶带，胶布被一段段拉开，像是衣衫裤裙被一寸寸撕碎，红色荧光灯将两人的面部上投射出黑色阴影，迷离又暧昧；二人的呼吸声透过彼此的耳畔传入颅内，私密空间中的气氛开始变得紧张焦躁，距离越来越近，荷尔蒙也随之愈发弥漫，但两人始终都未冲破那条禁忌的界线——这对红男绿女在促狭的室内，明明狭路相逢，却还要单枪匹马地应对内心的阵脚大乱。



　　《过春天》作为一部聚焦社会题材的现实主义青春片，它开凿出不为大多数人所知的社会现实，影片糅合了水客、冒险、成长等元素，是一部“以青春为外壳的社会学文本电影”。有观众就影片类型称赞道：“《过春天》是华语影史首部水客题材青春片，开启了中国青春片的2.0时代，可能是近十年来最好看的青春片。”

　　不仅如此，《过春天》凭借其新鲜青春的剧情和背后隐藏的社会议题同样收获了一众业内好评，赵薇、范冰冰、陈坤、刘昊然、刘若英、井柏然、王珞丹、梁静等明星发微博推荐，导演贾樟柯，宁浩也都对电影不吝表达喜爱之情，而白百何则更是两次发微博为电影打call，希望观众不要错过这部华语佳片。

   编辑：hello王小羊

关键词： 过春天 暧昧 片段
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过春天

过春天 (2018)

8.0

导演：白雪

主演：黄尧 孙阳

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