剪纸动画《江海渔童》北京首映礼，影片主创及配音演员在观影后与观众们进行了互动交流，片中少年满江与巨龟的友谊令现场很多小朋友感动落泪。





该片由张立衍执导，讲述了在民风淳朴的渔村中，少年满江勇斗寻宝奸商马老爷，和朋友们一起快乐成长的故事。现场不少大朋友表示这部影片让自己想起小时候的经典动画记忆。同时，满江与巨龟的友谊令现场很多小朋友感动落泪，满江勇敢正直的一面也让家长们深受启发。





在映后见面活动上，影片的配音演员杨光普照、张琦、小温暖、曹旭鹏、李侠及配音导演郭政建走到台前与观众见面，分享他们与电影的趣事，同时也表达了自己对影片和角色的喜爱。













此外，今年距离1958年中国第一部剪纸动画《猪八戒吃西瓜》的诞生已经是第61个年头。作为一部致敬老一辈动画人的剪纸动画长片，《江海渔童之巨龟奇缘》将中国传统的剪纸、皮影等元素运用到影片当中。这让在场从小观看中国风动画片长大的大朋友们备受触动，直言体验了一把“回忆杀”。





动画电影《江海渔童之巨龟奇缘》将于3月16日全国上映。

编辑：隐饮