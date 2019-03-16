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剪纸动画《江海渔童》北京首映礼

致敬剪纸皮影传统元素 人龟奇缘惹哭小朋友

2019-03-16 23:33:43 来源：Mtime时光网

剪纸动画《江海渔童》北京首映礼，影片主创及配音演员在观影后与观众们进行了互动交流，片中少年满江与巨龟的友谊令现场很多小朋友感动落泪。
       时光网讯 3月15日，动画电影《江海渔童之巨龟奇缘》在北京举办了“扬帆起航”全国首映礼。导演张立衍、出品人杨硕、配音演员杨光普照、张琦、小温暖、曹旭鹏、李侠、配音导演郭政建等嘉宾应邀出席，并在观影后与观众们进行了互动交流。

      该片由张立衍执导，讲述了在民风淳朴的渔村中，少年满江勇斗寻宝奸商马老爷，和朋友们一起快乐成长的故事。现场不少大朋友表示这部影片让自己想起小时候的经典动画记忆。同时，满江与巨龟的友谊令现场很多小朋友感动落泪，满江勇敢正直的一面也让家长们深受启发。

     在映后见面活动上，影片的配音演员杨光普照、张琦、小温暖、曹旭鹏、李侠及配音导演郭政建走到台前与观众见面，分享他们与电影的趣事，同时也表达了自己对影片和角色的喜爱。

       配音演员曹旭鹏曾为《超能陆战队》的主角小宏配音，其余演员也都是好莱坞顶级动画电影的常驻班底。电影出品人启泰文化杨硕坦言，“希望这样一部时隔几十年才出现的剪纸动画电影，能给大家带来积极正向的影响”。导演张立衍也表示，“希望能给小朋友一种成长的力量，希望小朋友能感受到满江这个平民小英雄的无限勇气”。

      与一般动画长片不同，电影《江海渔童之巨龟奇缘》从角色灵感取材到视觉效果展现，一路秉持中国文化元素的相互融合。在此前发布的预告片中，人们口中的海怪是一只“东方巨兽”，而看完影片才明白，它原来是主角满江的朋友巨龟。该角色的灵感来源于古籍《列子·汤问》中“龙伯钓鳌”一词，“鳌”就是巨龟。同时，影片还展现了我国江海文化中鲜明的淳朴民风和渔人勇气。

      此外，今年距离1958年中国第一部剪纸动画《猪八戒吃西瓜》的诞生已经是第61个年头。作为一部致敬老一辈动画人的剪纸动画长片，《江海渔童之巨龟奇缘》将中国传统的剪纸、皮影等元素运用到影片当中。这让在场从小观看中国风动画片长大的大朋友们备受触动，直言体验了一把“回忆杀”。

       动画电影《江海渔童之巨龟奇缘》将于3月16日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 江海渔童
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江海渔童之巨龟奇缘 (2019)

-1.0

导演：张立衍

主演：杨光普照 张磊

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