《过春天》从剧本阶段就受到业内扶植、前辈关注，不单只是因为青春、成长议题，电影背后包含的社会性更珍贵。





时光专访《过春天》导演白雪、主演黄尧 一段跨境学童变身深港水客的青春插曲，被拍得惊心动魄、诗意又惆怅，时光网评分高达8分，被不少人提前锁定为“年度十佳”。





但白雪知道，《过春天》从剧本阶段就受到业内扶植、前辈关注，不单只是因为青春、成长议题，电影背后包含的社会性更珍贵。





孤舟片叶，逃不掉潮起浪涌。在16岁的主人公佩佩身上，人们看到的是深港经济变革的一个切片，《过春天》记录了剧变时代的一个侧影。





在迷茫的时候，白雪喜欢翻翻布列松的《电影书写札记》，那是电影大师的工作日记。有一句话她特别标出：“是思想，就要隐藏起来，但还得让人能够发现它。最重要的思想就是隐藏最深的思想。”





对于《过春天》来说，“最重要的思想”或许在电影之外。





跨境学童

你是香港人？还是内地人？





佩佩在上学路上





《过春天》的女主角佩佩是一名“跨境学童”，这个群体在近年来屡见报端，如《开学季，福田口岸又迎跨境学童潮》、《揭秘！两三秒即过关，3万多名深港跨境学童求学路的通关秘诀》、《深港跨境学童，小小年纪为何如此辛苦？》。





媒体对他们的描述也不外乎是求学路上的艰辛。





在2016年凤凰卫视的一档节目中，8岁的黄子凤，读小学三年级，家住深圳，每天要到香港上学。她5点50分起床，10分钟收拾完毕，出门。从黄子凤家到福田口岸，要坐18站公交车，中间还需转一次车，不管风吹日晒，母女两人都要在7点左右赶到福田口岸。





而当黄子凤赶到时，其他要去香港上学的孩子们，也陆陆续续从深圳各处赶来。他们脖子上挂着装有通关证件的小卡套，步履匆匆地汇入口岸的人潮中。深圳福田口岸是跨境学童日常最主要的通道，周一至周五，每个早晨会有近1万名跨境学童经过那里，奔赴香港的学校。





跨境学童，持有香港身份，却在深圳生活着。这类学童的父母双方中，一般至少有一名为香港籍（即“单非”），不少情况下双方都非香港籍（即“双非”）。据深圳边检部门统计，2017年往返深圳和香港两地的跨境学童人数达3万人。





佩佩和好友阿Jo





2001年7月20日，轰动一时的“庄丰源案”由香港终审法院裁定，明确“双非”父母生下的孩子享有香港永久性居民身份，开启了大批内地妈妈赴港生子的疯狂年代。





一方面，香港总生育率逐年下降、社会老龄化严重，另一方面，相当一部分内地妈妈为逃避计生政策的处罚选择赴港，可以说是“各取所需”。





而随着这些新移民被认为是资源抢夺者，陆港民间矛盾激化，2012年香港特区政府宣布无限期停止接收“双非”产子，这股浪潮才退去。但媒体报道，那一年，“双非”婴儿的数量，已经从最初的709名一路狂飙到21.3万名。





经常会有记者采访时问到跨境学童这样的问题：你觉得自己是香港人？还是内地人？





并没有人答得痛快——我似乎属于两地，又似乎都不属于。事实上，随着年龄的增长，双城身份导致的认同困惑将愈发明显。