网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

这部用口碑撑起的“冷门”预定年度十佳

专访《过春天》主创：这绝不仅是一部青春片

2019-03-17 08:46:00 来源：Mtime时光网

《过春天》从剧本阶段就受到业内扶植、前辈关注，不单只是因为青春、成长议题，电影背后包含的社会性更珍贵。

　　时光网特稿  一部“零流量”的电影《过春天》在3月15日上映后，凭借口碑刷爆社交网络，票房却与同期的商业大片相去甚远。导演白雪在朋友圈写道：“终于明白为什么文艺片导演会呐喊排片，为什么会下跪。”

时光专访《过春天》导演白雪、主演黄尧

　　一段跨境学童变身深港水客的青春插曲，被拍得惊心动魄、诗意又惆怅，时光网评分高达8分，被不少人提前锁定为“年度十佳”。

　　但白雪知道，《过春天》从剧本阶段就受到业内扶植、前辈关注，不单只是因为青春、成长议题，电影背后包含的社会性更珍贵。

　　孤舟片叶，逃不掉潮起浪涌。在16岁的主人公佩佩身上，人们看到的是深港经济变革的一个切片，《过春天》记录了剧变时代的一个侧影。

　　在迷茫的时候，白雪喜欢翻翻布列松的《电影书写札记》，那是电影大师的工作日记。有一句话她特别标出：“是思想，就要隐藏起来，但还得让人能够发现它。最重要的思想就是隐藏最深的思想。”

　　对于《过春天》来说，“最重要的思想”或许在电影之外。

跨境学童
你是香港人？还是内地人？

佩佩在上学路上

　　《过春天》的女主角佩佩是一名“跨境学童”，这个群体在近年来屡见报端，如《开学季，福田口岸又迎跨境学童潮》、《揭秘！两三秒即过关，3万多名深港跨境学童求学路的通关秘诀》、《深港跨境学童，小小年纪为何如此辛苦？》。

　　媒体对他们的描述也不外乎是求学路上的艰辛。

　　在2016年凤凰卫视的一档节目中，8岁的黄子凤，读小学三年级，家住深圳，每天要到香港上学。她5点50分起床，10分钟收拾完毕，出门。从黄子凤家到福田口岸，要坐18站公交车，中间还需转一次车，不管风吹日晒，母女两人都要在7点左右赶到福田口岸。

　　而当黄子凤赶到时，其他要去香港上学的孩子们，也陆陆续续从深圳各处赶来。他们脖子上挂着装有通关证件的小卡套，步履匆匆地汇入口岸的人潮中。深圳福田口岸是跨境学童日常最主要的通道，周一至周五，每个早晨会有近1万名跨境学童经过那里，奔赴香港的学校。

　　跨境学童，持有香港身份，却在深圳生活着。这类学童的父母双方中，一般至少有一名为香港籍（即“单非”），不少情况下双方都非香港籍（即“双非”）。据深圳边检部门统计，2017年往返深圳和香港两地的跨境学童人数达3万人。

佩佩和好友阿Jo

　　2001年7月20日，轰动一时的“庄丰源案”由香港终审法院裁定，明确“双非”父母生下的孩子享有香港永久性居民身份，开启了大批内地妈妈赴港生子的疯狂年代。

　　一方面，香港总生育率逐年下降、社会老龄化严重，另一方面，相当一部分内地妈妈为逃避计生政策的处罚选择赴港，可以说是“各取所需”。

　　而随着这些新移民被认为是资源抢夺者，陆港民间矛盾激化，2012年香港特区政府宣布无限期停止接收“双非”产子，这股浪潮才退去。但媒体报道，那一年，“双非”婴儿的数量，已经从最初的709名一路狂飙到21.3万名。

　　经常会有记者采访时问到跨境学童这样的问题：你觉得自己是香港人？还是内地人？

　　并没有人答得痛快——我似乎属于两地，又似乎都不属于。事实上，随着年龄的增长，双城身份导致的认同困惑将愈发明显。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 过春天 跨界学童 白雪 黄尧 水客 走私 深圳 香港 身份 困惑

相关电影/影人

过春天

过春天 (2018)

8.0

导演：白雪

主演：黄尧 孙阳

在线播放

白雪

白雪

Bai Xue

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

黄尧

黄尧

Yao Huang

职业：演员

查看影人作品  >

廖启智

廖启智

Kai Chi Liu

职业：演员

查看影人作品  >

倪虹洁

倪虹洁

Hongjie Ni

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

漫威《惊奇队长》彩蛋全解析

吸人眼球的可不止是大橘！

看完《惊奇队长》，终于可以正式迎接《复仇者联盟4》了。
2

一组照片揭秘港片黄金时代最靓的仔

林青霞卸妆 成龙徐克沉思 许鞍华几乎认不出!

56
香港摄影师卢玉莹日前在社交媒体上曝光的一组黑白影像再..
3

诺兰"蝙蝠侠"三部曲重返IMAX大银幕!

50张片场照爽到爆炸!将在北美5座城市展映

50
诺兰导演的《蝙蝠侠》三部曲，将于3月底开始在北美的5座..
4

《复仇者联盟4》最新中文预告解析

钢铁侠还活着 雷神开撩惊奇队长？

重磅！《复仇者联盟4》中文预告来了！
5

2019年真的能称为“科幻元年”吗？

国产科幻早有佳作 未来道路仍不确定

《流浪地球》拍出了大众想象中的科幻大片，但它不是科幻..

查看更多