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"绝命毒师"电影版到底有没有小粉?

亚伦保尔:没听到电影消息 希望能回归出演

2019-03-17 09:38:39 来源：Mtime时光网

《绝命毒师》中的“小粉”表示，自己没听说关于电影版续集的消息，但如果有可能的话，愿意回归出演。

Credit：MERRITT/RADARPICS FOR SVFF/REX/S

　　时光网讯　《绝命毒师》的电影版会先后在Netflix与AMC上播出，不知道筹备得怎么样了。上周五，在剧集中出演男主角之一的亚伦·保尔，虽然没有表示他自己到底会不会参演这部续集性质的电影，但他希望可以再次扮演“小粉”Jesse Pinkman。

　　“传言是很有意思的，我还听说过我被选上演韩`索罗的谣言，”小粉在对谈粉丝的活动中说。“我没听过关于电影版《绝命毒师》的消息，如果真的有的话，我愿意回归。”“假如你没看完美剧的话，老白死了……所以肯定得有小粉。”



　　现在“老白”本人布莱恩·科兰斯顿会不会回归出演，我们也不知道，老白此前曾经确认过电影一定会拍，但没说自己演不演。假如他俩都不演（不会的），这电影还拍啥？？老白小姨子、缉毒警察遗孀的下半生？

　　根据美国新墨西哥电影办公室的消息，一部名为“Greenbrier”的影片即将从今年11月到明年2月，在阿尔伯克基（美剧故事发生的地点）开拍。该片的描述是，“Greenbriere追踪一位被绑架的男人，帮助他寻找自由。” 粉丝们还记得剧集中小粉被绑架，被逼着制毒，直到在老白的帮助下才逃脱的情节吧？那这部影片到底是不是就是《绝命毒师》的电影版呢？好奇到爆炸。


   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 绝命毒师 Netflix AMC 小粉 亚伦·保尔
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绝命毒师

绝命毒师 (2008)

9.0

导演：米歇尔·迈凯伦

主演：布莱恩·科兰斯顿

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亚伦·保尔

亚伦·保尔

Aaron Paul

职业：演员 | 制作人

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