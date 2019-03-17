“传言是很有意思的，我还听说过我被选上演韩`索罗的谣言，”小粉在对谈粉丝的活动中说。“我没听过关于电影版《绝命毒师》的消息，如果真的有的话，我愿意回归。”“假如你没看完美剧的话，老白死了……所以肯定得有小粉。”

















根据美国新墨西哥电影办公室的消息，一部名为“Greenbrier”的影片即将从今年11月到明年2月，在阿尔伯克基（美剧故事发生的地点）开拍。该片的描述是，“Greenbriere追踪一位被绑架的男人，帮助他寻找自由。” 粉丝们还记得剧集中小粉被绑架，被逼着制毒，直到在老白的帮助下才逃脱的情节吧？那这部影片到底是不是就是《绝命毒师》的电影版呢？好奇到爆炸。