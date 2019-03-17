皇后乐队再一次用温暖而澎湃的音浪穿破苍穹，而拥有极致视听的IMAX也让观众热血沸腾，重温皇后乐队的传奇现场。





万达IMAX大片季情怀满满，《波西米亚狂想曲》不负众望获各路点赞









IMAX完美音效重温LIVE AID，“亿”口同声带来震撼感动





而作为影片的高潮，影片结尾对1985年皇后乐队LIVE AID“拯救生命”演唱会的完美复刻也成为了观众心中IMAX的经典一幕，在放飞的镜头之下，IMAX带领观众们重回1985年万人欢腾的温布利体育场，IMAX大银幕上的每一帧画面奉上了史上最真实的穿越，奥斯卡影帝拉米·马雷克的每一步舞姿都是像素级的还原，从舞台到场面，就连场上的饮料酒水的放置都与当年的实景演出如出一辙。观众表示“最后的拯救生命演唱会太震撼了，尤其是IMAX如临现场的效果，让我这个晚出生十几年的人能听到Queen的Live Show！”“在IMAX的震撼音响系统下，身体中的每一个音乐细胞都被带动起来。”