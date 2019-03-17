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《波西米亚狂想曲》点映嗨翻IMAX影院

IMAX完美音效重温 犹如穿越回音乐会现场

2019-03-17 10:16:55 来源：Mtime时光网

皇后乐队再一次用温暖而澎湃的音浪穿破苍穹，而拥有极致视听的IMAX也让观众热血沸腾，重温皇后乐队的传奇现场。

《波西米亚狂想曲》IMAX海报

      由拉米·马雷克格林威廉·李本·哈迪约瑟夫·梅泽罗露西·宝通联袂出演，颁奖季狂揽31项大奖并斩获第91届奥斯卡最佳男主角、最佳剪辑、最佳音效剪辑、最佳音响效果四项大奖，记录传奇乐队“皇后乐队（QUEEN）”的音乐传记电影《波西米亚狂想曲》将于3月22日登陆全国部分IMAX影院。3月16日，IMAX联合万达电影在北京CBD万达影城举办超前点映，同时全国近100家艺术电影放映联盟IMAX影院也于3月16、17日两天举行点映，万众瞩目的《波西米亚狂想曲》提前唱响IMAX大银幕，皇后乐队再一次用温暖而澎湃的音浪穿破苍穹，而拥有极致视听的IMAX也让观众热血沸腾，重温皇后乐队的传奇现场。

      万达IMAX大片季情怀满满，《波西米亚狂想曲》不负众望获各路点赞

      2019年万达电影IMAX大片季为观众奉上不同类型的精彩影片，作为一部口碑票房奖项齐飞的佳作，《波西米亚狂想曲》不仅让韩红、舒淇、林志炫等众音乐人及明星泪目，更让他们化身自来水热情推荐，韩红坦言自己看完“哭出了声”，表示“摇滚之心不死，摇滚之心永存”，IMAX情怀感满满的《波西米亚狂想曲》提前点映场早已令无数乐迷和影迷们翘首期待。当 “皇后乐队”气势恢宏的经典曲目响彻影院，与IMAX音响和画质所带来的非凡体验完美契合，在场的观众难掩心中的激动，大赞“IMAX的效果直击灵魂”，“IMAX的身临其境感太强了，一定要在IMAX大银幕来看这部旷世之作，你会觉得自己好像就在当年的演唱会现场，和台下的观众一起狂欢”。影评人“电影玩家罗众”在微博上力荐：“#IMAX波西米亚狂想曲#看到激情四射，IMAX版本放大了几次重要演出的临场感，音效体验尤为突出，首首金曲轮番轰炸，让人难以招架，最后的Live Aid，直接引爆全场！”

      IMAX完美音效重温LIVE AID，“亿”口同声带来震撼感动

      而作为影片的高潮，影片结尾对1985年皇后乐队LIVE AID“拯救生命”演唱会的完美复刻也成为了观众心中IMAX的经典一幕，在放飞的镜头之下，IMAX带领观众们重回1985年万人欢腾的温布利体育场，IMAX大银幕上的每一帧画面奉上了史上最真实的穿越，奥斯卡影帝拉米·马雷克的每一步舞姿都是像素级的还原，从舞台到场面，就连场上的饮料酒水的放置都与当年的实景演出如出一辙。观众表示“最后的拯救生命演唱会太震撼了，尤其是IMAX如临现场的效果，让我这个晚出生十几年的人能听到Queen的Live Show！”“在IMAX的震撼音响系统下，身体中的每一个音乐细胞都被带动起来。”

   编辑：边界

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