摘要：詹姆斯·卡梅隆向时光网透露了《阿凡达》续集计划





2009年，《阿凡达》在全球收获27.9亿美元票房，如今仍然是全球电影票房纪录的保持者（他的另一部电影《泰坦尼克号》，全球票房高达21.9亿美元）。凭借史诗感十足的3D形式，卡梅隆讲述了一个富有想象力的冒险故事。





从那时候开始，漫威和它那个赚钱的点子——几部不同系列的电影像车轮一样轮番上映，构建出一个共享的电影宇宙——极大程度地改变了电影制作的概念，至少从消费者的角度来看是这样的。





按照某种标准来看，拍摄大制作续集，或者拍摄拥有相关情节的电影是有些冒险的决定。还有一个问题，观众是否会从一部曾经大受欢迎的电影中走出来？这部电影与之前存在的任何IP都没有关联。在过去10年里，这部电影在大众的想象中也基本上处于缺席的状态。





当然，当卡梅隆完成他雄心勃勃的四部《阿凡达》续集（首部续集计划在2020或2021年上映，第二部有望在2024-2025年上映）后，所有问题都会得到解答。





最近，时光网记者在洛杉矶采访了导演詹姆斯·卡梅隆，在与他交流完他制片的电影《阿丽塔：战斗天使》后，话题转向了《阿凡达》，毕竟有关于这个项目情况仍让人感到不太明朗。







卡梅隆在《阿凡达2》片场





Mtime：你在哪里制作《阿凡达》续集？





詹姆斯·卡梅隆：我们已经完成第二部、第三部以及第四部一部分的动作捕捉戏份。我们打算在五月开始做真人部分的拍摄，大概在五月一号左右，在新西兰拍摄4个月。真人部分在电影总体中只占很小一部分，但是这其中有一些参与实拍的演员，也拍摄了很多CG场景。所以我们还需要把实拍的部分转换成CG场景——这和《阿丽塔》的制作过程是相反的。





这部电影里，我们是把CG人物放进真实的背景中。在《阿凡达》里我们拥有相反的程序。在这些电影里有一些真人角色要进入纳美人的世界，进入到雨林、大海以及群山之中。所以我们会用3D的形式拍摄，我们拥有3D的摄像系统，我想这也是世界上目前最先进的3D系统之一。每一样东西都会看上去非常棒，拍摄下来的所有东西后面都会交给 WETA进行加工。所以我想这些电影会非常震撼。





《阿凡达2》概念图 ：科幻类型中，最吸引你的是哪些地方呢？





詹姆斯·卡梅隆：我从小就喜欢科幻小说，我不知道这种喜欢从何开始，但它给我了想象力，视觉想象力。当我还是个孩子的时候，我喜欢的电影总是外太空电影、机器人电影或者幻想电影，如果是雷·哈里豪森或者类似的电影，我怎么也看不够。我也很喜欢阅读。在我上高中和大学的时候，我对科幻小说特别感兴趣，我根本不读魔法类的奇幻小说。对我来说，这两者拥有很大的区别。





我可能偶尔会拍一些像《真实的谎言》或《泰坦尼克号》这样的非科幻电影，但我总是会被这类电影所吸引。对我来说，这就是我拍电影的重心。所以现在我正在制作《阿凡达》系列电影，我们也有《终结者》系列电影(我正在制作)，希望能掀起一波新的热潮。





如果我们拍得好，我们会考虑拍三部这个系列的电影。所有这些计划前面总是要考虑到一个“如果”。如果我们能赚到钱，我们还计划了三部《阿丽塔》电影。





《阿凡达》电影也是如此。现在看来，《阿凡达》所有的四部续集都已经确定拍摄了，但如果(前两部续集)表现不佳，我们不会完成第四五部续集。













Mtime：回到《阿凡达》视效方面的问题，在你职业生涯的早期，是否就构想过将摄像机实拍和电脑捕捉技术结合起来的呈现方式？你觉得我们还有多久才能实现完全复制出一个已知演员面孔的技术呢？





詹姆斯·卡梅隆：我们没有按照《最终幻想》那个方向走，因为他们并没有跨越“恐怖谷理论” (*编者按:这个短语指的是看上去很像人类的东西，但并不完全像人类，因此会引起反感和排斥) 。但是，如果人们不相信这些角色，《阿凡达》就赚不到那么多钱。所以，我当时宣布“恐怖谷理论”已死，那是10年前的事了。我认为最后一个障碍是人类，这意味着《阿凡达》中的角色不是人类，而是外星人。





所以我们总是说，“这里有一点模糊的标准，这里有一些宽容度，因为他们不是人类。”但我认为人们仍然会受到情绪影响，这些角色都是由人类扮演的，他们的脸上有足够的人面特征。根据当时的技术水平，这些角色要么起作用，要么不起作用。而从那时起，我们已经改进了很多。











Mtime：水的使用会是CGI动作捕捉技术的下一个前沿课题吗？我知道《阿凡达》续集有一部分是计划在水下拍摄完成的。





詹姆斯·卡梅隆：我花了六个月的时间在水下拍摄《阿凡达2》、《阿凡达3》和《阿凡达4》。我们相信我们电影中的水下世界看起来是真实的。《海王》对我来说是一个幻想故事，那里面拥有一些像神一样的角色，他们根本不需要游泳。我不知道这么说对不对，他们像鱼雷一样在水中移动。我不是在贬低这部电影，我其实很喜欢这部电影，但是在那部电影里，我没有任何一秒钟真的认为我身处在水下，真的相信我所看到的，认为所有故事是真的发生过的。





对我来说，那是一部神话，是一个被翻拍成真人电影的漫画故事，每一页都出现了很多句“Whoosh！”的漫画故事。这并不是我想要的《阿凡达》电影。这不是我想拍摄的水下电影。所以，是的，我们正在做一部水下电影，我想你会从两部电影深处看到许多不同之处。《阿凡达》水下世界的故事看起来就像正在真实发生的那样。







《阿凡达2》剧组合影





Mtime：所以只要市场支持，你们就会拍摄四部《阿凡达》电影。但是这其实对于你们来说是一种巨大的提升。你有掐过自己，告诉自己这不是在做梦吗？在制作过程中你会感到很多的乐趣吗？还是说这个过程太复杂，有太多的细节和任务，你很难体会到制作过程中的乐趣？





詹姆斯·卡梅隆：当我意识到我可以拍续集的时候，我总是会时不时掐自己一下。我也知道五年后我会在哪里——仍然在制作《阿凡达》电影。制作《阿凡达》的过程为我提供了一个非常非常完整、非常富有的世界。我和世界上最好的设计艺术家和动画师一起工作。这是一个快乐的过程。在漫长的日子里，有时我不得不提醒自己，这是一件快乐的事情。我相信，对于一个艺术家来说，坚持创作并且建造同一个电影宇宙是一个奇怪的选择，但是乔治·卢卡斯也做出了同样的决定。我觉得在《阿凡达》中，我没有什么不能说的。





另外，我还同时制作参与了其他电影项目，但在导演方面，这是我现在的重点。如果(《阿凡达》续集)不受欢迎，那么，就像我说的，我可以自由地做别的事情，不是吗?但是，这种想法和经历对于每一部电影的创作者来说，也都是一样的。





关于《阿凡达》续集，我们目前知道的几件事：





四部《阿凡达》续集上映时间分别为：《阿凡达2》2020年12月18日、《阿凡达3》2021年12月17日、《阿凡达4》2024年12月20日、《阿凡达5》2025年12月19日。





在2009年的电影《阿凡达》中，西格妮·韦弗曾饰演格蕾丝博士，但这一角色已经受伤去世。西格妮·韦弗透露，在《阿凡达2》中她将饰演一个全新的角色，这个角色与格蕾丝博士没什么关系，但这个角色在《阿凡达》四部曲中将是一以贯之的。





除了西格妮·韦弗，《阿凡达》续集确认回归的演员还有萨姆·沃辛顿、佐伊·索尔达娜、史蒂芬·朗、吉奥瓦尼·瑞比西等。





凯特·温丝莱特加盟《阿凡达》四部续集，在片中饰演重要角色Ronal，是居住在水下的“海人”。





最早卡梅隆的计划是拍摄两部续集，随后扩展到三部。在之后写剧本的过程中，第二部的内容超载，于是只好再分成两部。这样一共就是四部续集。





《阿凡达2》与《阿凡达3》使用的是3D改装的索尼Venice摄影机，摄影师为凭借《泰坦尼克号》夺得奥斯卡奖的拉塞尔·卡朋特。





四部续集都将与杜比合作，做到16FL的高亮度影像（国内3D影厅亮度正常在3FL~6FL之间）。





《阿凡达》续集涉及到的新技术不胜枚举，这些新技术将在《阿凡达》续集拍摄的纪录片中做更详细的介绍。





福斯为阿凡达续集投入了10亿美元的预算，然而票房上的失败仍将会缩短整个计划。





每部续集都是相互独立的故事。这五部电影将会组成一个更庞大的故事，但它们却都有着自己独立的故事。





“灭霸”乔什·布洛林曾拒演《阿凡达2》，卡梅隆气得对他破口大骂。





卡梅隆曾透露：“续集中会有很多新角色和新场景出现，但老角色们也会展开新的旅程。不是每一部都会出现新的大反派，总有角色能贯穿未来四部续集，比如史蒂芬·朗饰演的迈尔斯·夸奇上校。”