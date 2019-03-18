在一个阳光明媚的周日早上，时光网有幸在比佛利山庄酒店套房里与吴珊卓见面。

















吴珊卓展示金球奖影后奖杯 Mtime：回到一月六日金球奖之夜的胜利，你得奖前的瞬间在想什么呢？





吴珊卓：那一刻发生了什么？我可以确切的告诉你——我只是尽量地记着接下来的步骤，专注于主持。实际上这很好，由于专注于主持，我没有很关注或担心我自己类别的奖项。我记得在后台看台本上的下一个步骤时，我在和一个助理导演谈论整个典礼，他说：“当他们宣布候选提名人选时，你必须过来站在这里。”我说，那好吧。然后我站在后台，当我听到自己的名字时，我想，“哦，我真的要走上舞台了!”我什么也没准备，只是在想接下来的节目会是什么，但这真的令我非常激动。















Mtime：谈到你的父母，尤其是你获奖演说里多次提到的母亲。他们有多支持你演戏，是如何支持你的？





吴珊卓：这是个好问题，我非常幸运，我和我的父母关系很好。不是每个人都能这么说，但我真的这么认为，这也是为什么对我来说很容易在公共场合表示爱意。关于这个我想了很多，我成人以后才知道为什么要遵循他们教我的三条原则。第一条是家庭第一，第二条是贡献社会，因为我的父母是非常虔诚的基督徒，所以他们说无论你选择做什么，都必须是为了更大的利益，第三件事是与上帝建立关系，现在我不是基督徒，但我以前确实是这样长大的，有过一段很虔诚的修行。再说一次，只有你成年时才会意识到“哇哦，他们真的专注于这三条原则”，这是他们教给我们三兄妹的。

















吴珊卓：很艰难，我只能说剧情更黑暗了，可以说伊芙性格阴暗了起来，因为她确实要承受极限的压力，她确实达成了一些突破，但是她不知道如何回到自己的生活和做回记忆中的自己。我觉得可以肯定地说伊芙的人际关系，她和尼科的婚姻都受到了威胁，你会看到他们整季都在努力保持沟通，努力与彼此保持联系。我不是在工作上摸摸鱼或是天才演员，所以这一季我感到非常困难，因为伊芙被推向了极限，我也是。





Mtime：第二季会保持第一季的幽默感吗？





吴珊卓：我觉得幽默风趣非常重要，所以会一直保持的——它是性格的根基。所以我认为它是这部剧的重要元素。





两人关系暧昧





Mtime：伊芙和维兰内尔之间有一种奇怪的化学反应。你认为她们之间有性吸引力吗？或者是单向迷恋？





吴珊卓：这是个好问题，我的回答也不一定就是正确的，因为它确实是一个迷。是什么让她们的动力如此强大，这个问题没有答案才是最重要的，你不能盯着这一件事不放，我觉得她们间有强烈的母女似的关系，也有情人版或对立的一面，她们的关系有很多层面。毫无疑问，我认为对性的探索就在其中——但这并不是它们之间的直接联系，我认为正是这一点使她们的关系非常有力和独特。





吴珊卓在片场 Mtime：在这个剧中，你在英国和当地演员一起合作，这是否彻底改变了你的计划和准备工作，你对英国社会有什么发现？





吴珊卓：这是个大问题，仅仅因为我们说着同样的语言，拥有许多相同的流行文化或更广泛的文化背景，但不意味着美国人、加拿大人和英国人是相同的。当然，那里有非常丰富的历史文化，我想简要地谈谈文化，比如阶级从骨子里带给人一种与生俱来的东西，这令我着迷。我知道我不能很清楚地理解它，但我感觉到了，我能感觉到有些东西是片场里每个人都能理解的，但作为一个局外人，我却不能理解，所以我处于一个非常有趣和特殊的位置。举个例子，我总是对口音着迷，以及他们每个人都有知道其他人来自哪里的天赋，所以在这方面十分有趣。





至于英国演员，他们真的太棒了，我觉得英国演员接受培训的历史更悠久，我自己也上过戏剧学校，出身戏剧的演员们总有一种共同的语言，毫无疑问的，我们大部分演员都拥有这样的背景，所以和这么多人在一起很好，他们在排练时不怯场，也不会放的太开，他们知道如何更好地理解戏剧，和他们一起工作很棒。