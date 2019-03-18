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时光网专访金球奖视后亚裔女星吴珊卓

《杀死伊芙》第二季更加阴暗 拿金球很意外

2019-03-18 00:44:26 来源：Mtime时光网

在一个阳光明媚的周日早上，时光网有幸在比佛利山庄酒店套房里与吴珊卓见面。

吴珊卓凭借《杀死伊芙》获得金球奖最佳女主角

　　时光网洛杉矶讯 当演员们主持典礼时，意味着他们很少会在当晚获奖，但是今年1月6日的金球奖颁奖典礼是个意外，吴珊卓凭借《杀死伊芙》获得剧情类最佳女演员奖。

    她也成为第二位获得此奖项的亚裔演员（第一位是1981年凭借《幕府将军》获奖的岛田阳子）。这也是吴珊卓第二次获奖，2005年，她凭借医学剧《实习医生格蕾》获得最佳女配角奖。

　　《杀死伊芙》是一部标新立异的剧集，吴珊卓在其中扮演的伊芙是一位神秘且聪慧的探员，她与另一位反社会人格的杀手维兰内尔（朱迪·科默饰）展开了智慧的较量。《杀死伊芙》改编自卢克·詹宁斯的小说，并在动作戏中加入了不常见的、女性化的动作设计，制作人兼编剧菲比·沃勒-布里奇对此做出了很大贡献。

　　在一个阳光明媚的周日早上，时光网有幸在比佛利山庄酒店套房里与吴珊卓见面。这位47岁的加拿大的女演员向我们侃侃而谈了《杀死伊芙》中她独到的演技、合作的明星、第二季剧集、以及难忘的金球奖之夜等等。

吴珊卓展示金球奖影后奖杯

　　Mtime：回到一月六日金球奖之夜的胜利，你得奖前的瞬间在想什么呢？

　　吴珊卓：那一刻发生了什么？我可以确切的告诉你——我只是尽量地记着接下来的步骤，专注于主持。实际上这很好，由于专注于主持，我没有很关注或担心我自己类别的奖项。我记得在后台看台本上的下一个步骤时，我在和一个助理导演谈论整个典礼，他说：“当他们宣布候选提名人选时，你必须过来站在这里。”我说，那好吧。然后我站在后台，当我听到自己的名字时，我想，“哦，我真的要走上舞台了!”我什么也没准备，只是在想接下来的节目会是什么，但这真的令我非常激动。

　　正如你们所知道的，我带着父母来参加典礼，能够以这种方式感谢他们，对我来说意义重大，这对我来说感觉非常非常棒。那天晚上之所以特别，有很多原因，包括因为房间里有《摘金奇缘》剧组的人，我真的感觉到了他们的支持，房间里有很多亚裔美国人和亚洲人——这让我感觉很不一样，这种感觉非常非常重要，我很感激那一刻，真的很棒。作为第一个有色人种的主持人，我再次表示很高兴主持金球奖，我知道这很重要。但是，我必须尽力去主持好，我很怕主持过程中出差错。我当然知道这很重要，为此必须做足准备。



　　Mtime：谈到你的父母，尤其是你获奖演说里多次提到的母亲。他们有多支持你演戏，是如何支持你的？

　　吴珊卓：这是个好问题，我非常幸运，我和我的父母关系很好。不是每个人都能这么说，但我真的这么认为，这也是为什么对我来说很容易在公共场合表示爱意。关于这个我想了很多，我成人以后才知道为什么要遵循他们教我的三条原则。第一条是家庭第一，第二条是贡献社会，因为我的父母是非常虔诚的基督徒，所以他们说无论你选择做什么，都必须是为了更大的利益，第三件事是与上帝建立关系，现在我不是基督徒，但我以前确实是这样长大的，有过一段很虔诚的修行。再说一次，只有你成年时才会意识到“哇哦，他们真的专注于这三条原则”，这是他们教给我们三兄妹的。



　　Mtime：回到《杀死伊芙》，你对伊芙这一季的旅程有什么看法？在第一季大结局中，她不再无辜并且想要杀人，我已经看过第二季的前两集了，其中也有一些曲折的情节。

　　吴珊卓：很艰难，我只能说剧情更黑暗了，可以说伊芙性格阴暗了起来，因为她确实要承受极限的压力，她确实达成了一些突破，但是她不知道如何回到自己的生活和做回记忆中的自己。我觉得可以肯定地说伊芙的人际关系，她和尼科的婚姻都受到了威胁，你会看到他们整季都在努力保持沟通，努力与彼此保持联系。我不是在工作上摸摸鱼或是天才演员，所以这一季我感到非常困难，因为伊芙被推向了极限，我也是。

　　Mtime：第二季会保持第一季的幽默感吗？

　　吴珊卓：我觉得幽默风趣非常重要，所以会一直保持的——它是性格的根基。所以我认为它是这部剧的重要元素。

两人关系暧昧

　　Mtime：伊芙和维兰内尔之间有一种奇怪的化学反应。你认为她们之间有性吸引力吗？或者是单向迷恋？

　　吴珊卓：这是个好问题，我的回答也不一定就是正确的，因为它确实是一个迷。是什么让她们的动力如此强大，这个问题没有答案才是最重要的，你不能盯着这一件事不放，我觉得她们间有强烈的母女似的关系，也有情人版或对立的一面，她们的关系有很多层面。毫无疑问，我认为对性的探索就在其中——但这并不是它们之间的直接联系，我认为正是这一点使她们的关系非常有力和独特。

吴珊卓在片场

　　Mtime：在这个剧中，你在英国和当地演员一起合作，这是否彻底改变了你的计划和准备工作，你对英国社会有什么发现？

　　吴珊卓：这是个大问题，仅仅因为我们说着同样的语言，拥有许多相同的流行文化或更广泛的文化背景，但不意味着美国人、加拿大人和英国人是相同的。当然，那里有非常丰富的历史文化，我想简要地谈谈文化，比如阶级从骨子里带给人一种与生俱来的东西，这令我着迷。我知道我不能很清楚地理解它，但我感觉到了，我能感觉到有些东西是片场里每个人都能理解的，但作为一个局外人，我却不能理解，所以我处于一个非常有趣和特殊的位置。举个例子，我总是对口音着迷，以及他们每个人都有知道其他人来自哪里的天赋，所以在这方面十分有趣。

　　至于英国演员，他们真的太棒了，我觉得英国演员接受培训的历史更悠久，我自己也上过戏剧学校，出身戏剧的演员们总有一种共同的语言，毫无疑问的，我们大部分演员都拥有这样的背景，所以和这么多人在一起很好，他们在排练时不怯场，也不会放的太开，他们知道如何更好地理解戏剧，和他们一起工作很棒。

作者：翻译：Rainer 作者：Brent Simon   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 吴珊卓 杀死伊芙 BrentSimon
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杀死伊芙 (2018)

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导演：达蒙·托马斯

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吴珊卓

吴珊卓

Sandra Oh

职业：演员 | 制作人

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