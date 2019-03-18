《惊奇队长》
时光网讯
上周北美市场迎来几部中小体量的新片，丝毫无法对卫冕冠军《惊奇队长》
形成威胁。由漫威影业出品的这部女性超级英雄电影次周末维持在4300余家影院上映，周末三天再收6900多万美元，轻松实现周末票房两连冠。截止周日，《惊奇队长》北美累计票房已超2.66亿美元，已经超过《美国队长2》
（2.59亿美元）等漫威宇宙前作。
《神奇乐园历险记》
派拉蒙发行的动画电影《神奇乐园历险记》
开画首周进账1600万美元，表现在新片中领跑，空降周末票房亚军。
虽然新片表现平庸，但得益于《惊奇队长》
还算稳定的输出，市场大盘仍小幅领先去年同期。2019年第11个周末的票房榜前12名影片累计产出1.31亿美元，大盘环比上周回落35%，比《黑豹》
五连霸的去年同期（大盘1.22亿美元）仅小涨7.4%。在《惊奇队长》的强大助攻下，3月北美累计票房已高达5.71亿美元，比去年同期大涨13%，创下仅次于2017年同期的历史第二好成绩。未来两周，《我们》
和《小飞象》
等实力不俗的新片还将持续补给市场，3月票房极有望再次跻身10亿美元俱乐部。
北美周末票房前十名 2019. 03.15- 03.17（单位：万美元）
梦工厂最新动画电影《驯龙高手3》
周末再收930余万美元，退居周末榜第四。影片周末跌幅明显收窄，北美累计票房已超1.35亿美元。
泰勒·派瑞监制、编剧兼主演的系列新作《黑疯婆子的家庭葬礼》
周末再收800余万美元，也比前一周末跌不到四成，跌至周末第五。
Pantelion影业发行的西班牙语喜剧《学校整蛊联盟2》
（No Manches Frida 2）首周末在472家影院开出389万美元，排在周末第六。影片开画成绩比三年前的前作小涨6%，表现对于小范围上映的非英语电影算中规中矩。《学校整蛊联盟》
系列根据德国喜剧系列《该死的歌德》
翻拍，但是未能复制原版电影的巨大票房成功。影片在烂番茄网站仅收录三篇媒体评论，均为负面评价。
焦点影业发行的科幻惊悚片《俘虏国度》
首周末在2548家影院开画，三天仅收316万美元，仅排在周末票房第七。本片由《猩球崛起》
的鲁伯特·瓦耶特执导并共同撰写剧本，故事讲述在地球已被外星人占领了10年之后的芝加哥市区，一股反抗势力异军突起，与服从派的政府势力产生了不可调和的矛盾。《俘虏国度》
制作成本仅为2500万美元，但其开画成绩还不到成本线的六分之一，表现只能用惨淡来形容。影片媒体评价也不太理想，烂番茄上收录的37家媒体仅半数给出正面评价，而CinemaScore观众评分也仅得到“C-”。
奥斯卡影后朱丽安·摩尔和阿兰纳·乌巴奇主演爱情片《葛洛利亚·贝尔》
次周末扩至39家影院点映，周末再收39.5万美元，馆均成绩仍保持在一万美元以上。由A24公司发行的这部影片目前点映成绩不逊于摩尔阿姨主演的奥斯卡获奖电影《依然爱丽丝》
（最终1875万美元），凭借在烂番茄网站的98%超高好评率，其后续扩映表现也值得期待。
贾樟柯导演的国产电影《江湖儿女》
上周末在北美7家影院收获4.5万美元，馆均成绩不到6500美元，表现相对一般。对比之下，国产科幻巨制《流浪地球》
在华裔观众捧场下，上映40余天累计已进账585万美元，成为自2013年《一代宗师》之后表现最佳的华语电影。
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《神奇乐园历险记》《五尺天涯》—— 两部新片开画平淡