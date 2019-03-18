时光网讯
3月17日晚，第13届亚洲电影大奖落下帷幕，各项大奖纷纷揭晓。是枝裕和
执导《小偷家族》
再下一城，夺得了最佳电影大奖。韩国导演李沧东
收获颇丰，凭借《燃烧》
拿下了最佳导演奖，是枝裕和与贾樟柯
还为他颁发了终身成就奖。
《小偷家族》
和《燃烧》这两部电影是2018年日本和韩国的两部杰作，从去年的戛纳电影节就开始角逐，不过也没有影响到两位导演昨晚在现场的其乐融融。
日本男星役所广司凭借黑帮片《孤狼之血》夺得最佳男主角大奖，为他颁奖的是刚刚荣膺柏林影帝的王景春（《地久天长》）。役所广司当晚还获得了“卓越亚洲电影人大奖”，以表彰他的杰出电影贡献。
女演员萨玛尔·叶斯利亚莫娃凭借影片《小家伙》夺得最佳女演员大奖，这是一部俄罗斯和中国合拍的电影，讲述了一个妈妈刚刚诞下小宝宝，但是她居无定所，在这样艰苦的条件下，她该如何抚养孩子呢？
贾樟柯导演的《江湖儿女》
夺得最佳编剧奖，这部电影由他独自编剧，在去年国内上映后好评不断。
《我不是药神》
是2018年中国电影的亮眼之作，不仅仅是收获了30亿的票房，还赢得了如潮的好评。章宇凭借这部电影被观众熟知，当晚也凭借黄毛这个角色拿下了最佳男配角奖。
黄景瑜
《红海行动》当晚的表现也不错，演员黄景瑜凭借在影片中的出色表现，获得了最佳新演员奖。同时，影片还拿到了“2018年度亚洲最高票房电影奖”，由出品人杨受成领奖。
第13届亚洲电影大奖完整获奖名单：
最佳新导演：陈小娟《沦落人》
最佳造型设计：《影》
终身成就奖：李沧东
卓越亚洲电影人大奖：役所广司
编辑：汀