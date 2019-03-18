《小偷家族》和《燃烧》这两部电影是2018年日本和韩国的两部杰作，从去年的戛纳电影节就开始角逐，不过也没有影响到两位导演昨晚在现场的其乐融融。













日本男星役所广司凭借黑帮片《孤狼之血》夺得最佳男主角大奖，为他颁奖的是刚刚荣膺柏林影帝的王景春（《地久天长》）。役所广司当晚还获得了“卓越亚洲电影人大奖”，以表彰他的杰出电影贡献。





女演员萨玛尔·叶斯利亚莫娃凭借影片《小家伙》夺得最佳女演员大奖，这是一部俄罗斯和中国合拍的电影，讲述了一个妈妈刚刚诞下小宝宝，但是她居无定所，在这样艰苦的条件下，她该如何抚养孩子呢？













黄景瑜





《红海行动》当晚的表现也不错，演员黄景瑜凭借在影片中的出色表现，获得了最佳新演员奖。同时，影片还拿到了“2018年度亚洲最高票房电影奖”，由出品人杨受成领奖。





第13届亚洲电影大奖完整获奖名单：





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