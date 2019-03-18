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是枝裕和《小偷家族》称冠亚洲电影大奖

章宇夺得最佳男配 黄景瑜获封最佳新人

2019-03-18 08:25:31 来源：Mtime时光网

《小偷家族》和《燃烧》这两部电影是2018年日本和韩国的两部杰作，从去年的戛纳电影节就开始角逐，不过也没有影响到两位导演昨晚在现场的其乐融融。

　　时光网讯 3月17日晚，第13届亚洲电影大奖落下帷幕，各项大奖纷纷揭晓。是枝裕和执导《小偷家族》再下一城，夺得了最佳电影大奖。韩国导演李沧东收获颇丰，凭借《燃烧》拿下了最佳导演奖，是枝裕和与贾樟柯还为他颁发了终身成就奖。

　　《小偷家族》和《燃烧》这两部电影是2018年日本和韩国的两部杰作，从去年的戛纳电影节就开始角逐，不过也没有影响到两位导演昨晚在现场的其乐融融。

　　日本男星役所广司凭借黑帮片《孤狼之血》夺得最佳男主角大奖，为他颁奖的是刚刚荣膺柏林影帝的王景春（《地久天长》）。役所广司当晚还获得了“卓越亚洲电影人大奖”，以表彰他的杰出电影贡献。

　　女演员萨玛尔·叶斯利亚莫娃凭借影片《小家伙》夺得最佳女演员大奖，这是一部俄罗斯和中国合拍的电影，讲述了一个妈妈刚刚诞下小宝宝，但是她居无定所，在这样艰苦的条件下，她该如何抚养孩子呢？

　　贾樟柯导演的《江湖儿女》夺得最佳编剧奖，这部电影由他独自编剧，在去年国内上映后好评不断。

　　《我不是药神》是2018年中国电影的亮眼之作，不仅仅是收获了30亿的票房，还赢得了如潮的好评。章宇凭借这部电影被观众熟知，当晚也凭借黄毛这个角色拿下了最佳男配角奖。

黄景瑜

　　《红海行动》当晚的表现也不错，演员黄景瑜凭借在影片中的出色表现，获得了最佳新演员奖。同时，影片还拿到了“2018年度亚洲最高票房电影奖”，由出品人杨受成领奖。

第13届亚洲电影大奖完整获奖名单：

最佳电影：《小偷家族》

最佳导演：李沧东《燃烧》

最佳男主角：役所广司《孤狼之血》

最佳女主角：萨玛尔·叶斯利亚莫娃《小家伙》

最佳男配角：章宇《我不是药神》

最佳女配角：惠英红《翠丝》

最佳新人：黄景瑜《红海行动》

最佳新导演：陈小娟《沦落人》

最佳美术指导：《影》

最佳视觉效果：《无双》

最佳造型设计：《影》

最佳摄影：《影》

最佳剪辑：《斩、》

最佳编剧：《江湖儿女》

最佳原创音乐：《小偷家族》

最佳声音效果：《影》

终身成就奖：李沧东

卓越亚洲电影人大奖：役所广司

2018年度亚洲票房最高电影：《红海行动》

   编辑：汀

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关键词： 第13届亚洲电影大奖
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