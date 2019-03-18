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郭涛导演处女作《欲念游戏》定档4.12

联袂梅婷张子枫 聚焦前卫科技犯罪新手段

2019-03-18 09:08:21 来源：Mtime时光网

在谈及电影的创作初衷时，郭涛表示想在自己的导演处女作中呈现更有新意的内容，“未来科技犯罪题材是目前中国电影中比较少涉及的，所以《欲念游戏》可能是大家没看过的、不熟悉的类型”。
 

电影《欲念游戏》定档海报

     今日，由郭涛首执导筒并主演的电影《欲念游戏》宣布正式定档4月12日，同时公布了定档海报，将电影的主演阵容曝光。海报中，张子枫姜潮梅婷范伟四位主演处在蝴蝶巨大的翅膀中，占据主要位置的郭涛神情惊恐，仿佛透过面前的高科技装置将众人皮里阳秋的模样尽收眼底，而海报中“眼见为虚”四个字，让郭实的所见是否是真实存在的东西成了耐人寻味的悬念。
 
     化蝶系统初露真容 前卫科技或成犯罪新手段

      该片讲述了曾处在人生巅峰的郭实（郭涛饰）在经历丧女之痛后一蹶不振，终日与科技产品相伴的他拒绝与身边人相处，而科技在填满他空虚生活的同时又带来了巨大危机，几乎将郭实置于死地。此次曝光的定档海报，则将影片中罪案的源头进一步揭示出来。海报上巨大的蝴蝶背景暗喻着影片中令人追捧的科技系统“化蝶”，据悉，电影中所有人物的命运与情感、利益纠葛都与它密不可分。

      海报中，身处C位、瞪目结舌的郭涛透过面前的“化蝶”系统窥见众人：天真无邪的张子枫、欲言又止的姜潮、心灰意冷的梅婷以及胸有成竹的范伟。这个由他一手设计的科技系统本是为改善人类生活而造，但因其特殊之处——可利用视觉虚幻操控心理感知——而成为被有心之人觊觎的犯罪手段。且海报中，最耐人寻味的则是身处蝴蝶正中央、如剪影般存在的小女孩，她正是郭实早夭的女儿，通过“化蝶”系统使郭实拥有冲破虚实视界的能力，然其所见究竟是真是假呢？而画面内众人所展露的神情又是否能代表他们的真实内心呢？

     影帝郭涛首执导筒颇具野心 梅婷张子枫赞其不落窠臼

郭涛饰天才工程师郭实

      据悉，《欲念游戏》的故事题材前卫、独特，郭涛用以小见大的方式折射出近未来或存在的社会问题：在智能科技更加发达的2020年，人们乐于与科技产品终日相伴，常常会沉浸在科技所呈现的虚拟世界中无法自拔，殊不知危险正在日益趋近。就如海报中，郭实透过眼前的科技装置窥得一切，但其所见到底是真是假？人性又能否通过科技窥得？在谈及电影的创作初衷时，郭涛表示想在自己的导演处女作中呈现更有新意的内容，“未来科技犯罪题材是目前中国电影中比较少涉及的，所以《欲念游戏》可能是大家没看过的、不熟悉的类型”。

梅婷饰郭实妻子宁雪

     在杀青后，梅婷表示影片内容有趣又富有深意，她还说，“相信‘细节控’的郭导一定能将电影出色完成”。作为与郭涛第一次合作的张子枫也坦言此次拍摄过程很开心，从郭涛身上学到很多表演技巧，“他是一个很有想法、很执着的导演，对我的影响很大”。据悉，在影片中郭涛不仅与张子枫、梅婷联手贡献精彩表演，还与姜潮、范伟两人有不少值得影迷期待的对手戏。“他们俩都曾是我最信赖的人，一个是曾经陪我创业的好兄弟，一个是我委以重任的好徒弟，但画虎画皮难画骨”，导演郭涛的这段解读不禁令人十分好奇，三人之间到底发生了什么？

范伟饰郭实好兄弟老查

姜潮饰郭实爱徒飞凡


张子枫饰少女萌萌

   编辑：边界

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